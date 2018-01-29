Мы живем в визуальной культуре, но редко задумываемся о том, как этот контент создают. Поэтому вместе с Panasonic Lumix мы решили выяснить, каково приходится мужьям и бойфрендам инстаграм-блогеров. В их расписании — бесконечные фотосессии, многочасовые съемки на морозе, остывшая еда и ранние подъемы.

47 300 подписчиков

Сэм и Ксения

https://www.instagram.com/_rufius

Сколько времени уходит на фотографии: «Бывает случайный кадр за секунду, а бывают такие, подготовка к которым занимает несколько дней: аренда платья, покупка реквизита, выбор места съемки»

Как часто выкладывают фотографии: по возможности каждый день.

Инстаграм, можно сказать, управляет моей жизнью: он выбирает, куда мы с Ксюшей полетим, какую еду будем есть. Я стараюсь поддерживать Ксюшу, но это непросто. То есть я все могу понять, но стоять на холоде в Будапеште и два часа ждать желтый трамвай, чтобы его сфотографировать, — перебор. Ноги отморожены, телефон умер. И такое постоянно.

Сегодня я час ждал сырников с кофе, потому что Ксюша их фотографировала на подоконнике. Все остыло. Знаете чувство, когда в новогоднюю ночь стол накрыт, а есть еще нельзя? Я каждый день так живу. А еще люблю ранние подъемы.

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Cнято на LUMIX G DС-GX800

Cнято на LUMIX G DC-GH5EE

Когда мы путешествуем, у нас расписание: до пяти часов отфотографировать все, пока не стемнело. Помню, были в Англии, на меловых утесах Севен-Систерс, это побережье Ла-Манша… Три часа гуляли по коровьим лепешкам, не такого я ожидал от Англии. Ветер был жуткий, меня сдувало. Когда мы пришли на место, оказалось, что оно Ксюше не подходит. Свет не такой, понимаете ли. И еще три часа ходьбы обратно. А фотографии она так и не выложила.

Ксения:

«Мы очень долго туда добирались, специально ради фотографий. Там очень красивые обрывы. Просто заблудились. Снимать я стараюсь сама, но помощь иногда нужна. Особенно с фотографиями еды. Чтобы они хорошо смотрелись, в кадре должны быть руки, как будто кто-то ест. Обычно руки Сэма, а я забираюсь на стул и фотографирую сверху. Недавно я стала брать в путешествия отражатель. Теперь Сэм его держит на съемках. Впрочем, камеру я ему тоже доверяю»

Или, например, просыпаешься полседьмого утра, идешь на холодный пляж и полтора часа кидаешь хлеб чайкам...

Ксения:

«Такая задумка, нужно было, чтобы чайки вокруг меня летали...»

Это еще что. Приходим мы на встречу с родителями Ксюши. Они тогда немного скептически ко мне относились, я чувствовал, что намечается серьезный разговор, и вдруг Ксюша говорит: «А ну-ка все замрите». Конечно, фотографии хачапури важнее, чем мой разговор с родителями о том, что мы можем перестать встречаться.

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Cнято на LUMIX G DС-GX800

Cнято на LUMIX G DC-GH5EE

Ксения:

«Я просто хотела разрядить обстановку! Вообще обычно я делюсь идеями с Сэмом и советуюсь по поводу обработки. Присылаю ему фотографий десять и прошу выбрать одну»

Сижу я на конференции, и тут мне приходят десять оповещений подряд в телеграме. Смотрю — десять одинаковых фоток. И Ксюша спрашивает: «Какая лучше?» Я выбираю первую попавшуюся. Так она потом обосновать просит, почему именно эта. Выдумывать приходится.

Ксения:

«Правда? Я думала, это честные ответы! Фотографии же абсолютно разные»

Я понимаю, что инстаграм для Ксюши — работа и способ самовыражения. Часто бывает, что я часами жду еды или отправляюсь в другой конец города ради одного кадра, но это лучше, чем видеть, как Ксюша усталая и недовольная возвращается из офиса.

83 400 подписчиков

Тимур и Катя

https://www.instagram.com/katieflotskaya

Сколько времени уходит на фотографии: один час на предметную фотографию (раскладка и обработка) или портрет (макияж и обработка), четыре часа — на фотографию с дочерью (дождаться мужа или доехать к маме, подготовить себя и ребенка к съемке).

Как часто выкладывают фотографии: каждый день.

Мы вместе придумывали, как будем развивать Катин профиль, но серьезно над этим не сидели — обсуждали по вечерам за чашкой чая. Это мамский блог с соответствующей аудиторией. Я снимаю Катю, но фотограф из меня так себе, я как живая селфи-палка. Жена настраивает камеру, говорит мне: «Встань сюда, нажми эту кнопку». Больше я ни с чем ей не помогаю — разве что советом, а все остальное Катя делает сама. Для нее это хобби в первую очередь — надеюсь, им и останется. На большой проект мы никогда не рассчитывали, не собирались набирать миллионы подписчиков.

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Cнято на LUMIX G DС-GX800

Cнято на LUMIX G DC-GH5EE

Катя:

«Я отношусь к инстаграму как к работе. У меня есть стратегия и контент-план, я перепробовала десятки способов раскрутки. Надеюсь добраться и до миллиона, и до 100 миллионов подписчиков»

После 2–3 тысяч фотографий я, конечно, набрался опыта, но становиться фотографом не собираюсь. Бывают моменты, когда хочется убрать телефон и ничего не снимать, особенно в путешествиях. Хочется смотреть на мир своими глазами, а не через экран. Катя так не может: обидно, что красоту пейзажей она видит через фильтры инстаграма. Через два месяца мы собираемся в Америку, и я уже прошу давать мне выходные — дни без постов и сторис. Если Катя видит что-то интересное, ее обязательно нужно сфотографировать — и делать приходится не два кадра, а сто.

Катя:

«Я иногда вытаскиваю мужа на фотосессии — с огромным трудом. Недавно у нас была съемка лав-стори, он ее честно вытерпел, но всю обратную дорогу ругался. После каждой съемки клянется, что это в последний раз»

С первого раза никогда ничего не получается, любая профессиональная фотосессия затягивается. Например, недавняя съемка Кати и дочери Адрианы в отеле Four Seasons: сначала Катю два часа красили, потом ракурсы выбирали, а мне в перерывах нужно поиграть с дочкой, найти, где ее покормить.

Катя:

«Он покидал вещи в чемодан, взял дочь на руки и унес в машину. Еле их догнала»

Дочку мне всегда нравится фотографировать, обожаю ее. Недавно снимал Катю с Адрианой на кухне — на кадр ушло больше получаса. Мы так увлеклись съемкой, что не заметили, как дочь съела конфету из корзинки, стоявшей на столе для украшения кадра. Вместе с фантиком. Это была ее первая конфета — если бы не фотография, мы бы и дальше ей их не давали.

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Cнято на LUMIX G DС-GX800

Cнято на LUMIX G DC-GH5EE

Когда появляется свободная минутка, захожу в инстаграм, смотрю Катины сторис с Адрианой. Порадовался — и снова за работу. Мы очертили строгие рамки: по выходным никакого инстаграма. Это семейные дни.

Катя:

«Каждый, с кем я общаюсь, хочет стать блогером. Я сижу дома с ребенком, у меня нет начальника, делаю то, что мне нравится, и могу обеспечить и себя, и дочь.»

Инстаграм — привлекательный бизнес, но я им заниматься не хочу. Хватит в семье и одного блогера. Несмотря на то что Катино увлечение меня порой раздражает, я ее поддерживаю — инстаграм популярен, а значит, не дает сходить с ума в декрете и позволяет жене зарабатывать.

Цифровые фотоаппараты Lumix G

Lumix G DC-GH5EE

Гибридная камера для видеографов, которым важно качество фото и видео

Режим 4К для видео – видеозапись с разрешением 4К 50p/60p

Двойная (5-осевая) стабилизация изображения Dual I.S.2

Режимы 6K и 4K фото – серийная съемка со скоростью до 60 кадров в секунду

Конструкция корпуса с защитой от брызг, пыли и мороза

Lumix G DC-GX800KEE

Камера для инстаграм-блогеров и фотографов, которым важно всегда оставаться на связи.

Подключение к Wi-Fi и возможность мгновенно делиться фотографиями в соцсетях

4K селфи с панорамным режимом

4К видео

4K фото

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