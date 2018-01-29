Сэм и Ксения

https://www.instagram.com/_rufius

Сколько времени уходит на фотографии: «Бывает случайный кадр за секунду, а бывают такие, подготовка к которым занимает несколько дней: аренда платья, покупка реквизита, выбор места съемки» Как часто выкладывают фотографии: по возможности каждый день.

Инстаграм, можно сказать, управляет моей жизнью: он выбирает, куда мы с Ксюшей полетим, какую еду будем есть. Я стараюсь поддерживать Ксюшу, но это непросто. То есть я все могу понять, но стоять на холоде в Будапеште и два часа ждать желтый трамвай, чтобы его сфотографировать, — перебор. Ноги отморожены, телефон умер. И такое постоянно.

Сегодня я час ждал сырников с кофе, потому что Ксюша их фотографировала на подоконнике. Все остыло. Знаете чувство, когда в новогоднюю ночь стол накрыт, а есть еще нельзя? Я каждый день так живу. А еще люблю ранние подъемы.

Когда мы путешествуем, у нас расписание: до пяти часов отфотографировать все, пока не стемнело. Помню, были в Англии, на меловых утесах Севен-Систерс, это побережье Ла-Манша… Три часа гуляли по коровьим лепешкам, не такого я ожидал от Англии. Ветер был жуткий, меня сдувало. Когда мы пришли на место, оказалось, что оно Ксюше не подходит. Свет не такой, понимаете ли. И еще три часа ходьбы обратно. А фотографии она так и не выложила.

Ксения: «Мы очень долго туда добирались, специально ради фотографий. Там очень красивые обрывы. Просто заблудились. Снимать я стараюсь сама, но помощь иногда нужна. Особенно с фотографиями еды. Чтобы они хорошо смотрелись, в кадре должны быть руки, как будто кто-то ест. Обычно руки Сэма, а я забираюсь на стул и фотографирую сверху. Недавно я стала брать в путешествия отражатель. Теперь Сэм его держит на съемках. Впрочем, камеру я ему тоже доверяю»

Или, например, просыпаешься полседьмого утра, идешь на холодный пляж и полтора часа кидаешь хлеб чайкам...

Ксения: «Такая задумка, нужно было, чтобы чайки вокруг меня летали...»

Это еще что. Приходим мы на встречу с родителями Ксюши. Они тогда немного скептически ко мне относились, я чувствовал, что намечается серьезный разговор, и вдруг Ксюша говорит: «А ну-ка все замрите». Конечно, фотографии хачапури важнее, чем мой разговор с родителями о том, что мы можем перестать встречаться.

Ксения: «Я просто хотела разрядить обстановку! Вообще обычно я делюсь идеями с Сэмом и советуюсь по поводу обработки. Присылаю ему фотографий десять и прошу выбрать одну»

Сижу я на конференции, и тут мне приходят десять оповещений подряд в телеграме. Смотрю — десять одинаковых фоток. И Ксюша спрашивает: «Какая лучше?» Я выбираю первую попавшуюся. Так она потом обосновать просит, почему именно эта. Выдумывать приходится.

Ксения: «Правда? Я думала, это честные ответы! Фотографии же абсолютно разные»

Я понимаю, что инстаграм для Ксюши — работа и способ самовыражения. Часто бывает, что я часами жду еды или отправляюсь в другой конец города ради одного кадра, но это лучше, чем видеть, как Ксюша усталая и недовольная возвращается из офиса.