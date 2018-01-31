Начало года — хороший повод стать решительнее и наконец воплотить в жизнь идеи, которые так долго откладывали. В выборе активности вас ограничивает только фантазия. Наши герои, например, начали собственный бизнес, выучили португальский, научились жонглировать, грамотно вести финансы и многое другое. Вместе с Microsoft мы поговорили с людьми, которые упрощают себе жизнь, используя Word, Excel и PowerPoint, и попросили их поделиться своими готовыми шаблонами.

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Варя Веденеева CEO «Периодика Пресс»,

основатель 365done.ru Чеклист «Челлендж продуктивности»

Скачать чеклист В моем проекте я прошла через запуск, формирование линейки продуктов, выстраивание маркетинга и многое другое. Каждый этап занимал примерно полгода, и каждому периоду соответствовали свои приоритеты:

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Я люблю пересматривать приоритеты, потому что жизнь не стоит на месте...

маркер это влияло и на мой рабочий график, и на круг интересов, и на книги, которые я читала. Челлендж продуктивности — это 20 простых правил, которые помогают мне избавиться от всего, что отвлекает, определить приоритеты, а еще найти нужный рабочий график. Можно выполнять все в любом порядке и возвращаться к заданиям. Я люблю пересматривать приоритеты, потому что жизнь не стоит на месте, все меняется, в том числе и мои ценности. Я составила челлендж продуктивности в первую очередь для себя — вы, разумеется, можете дополнить его своими заданиями.

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Никита Маклахов автор подкаста

«Будет сделано!» Трекер привычек

Скачать таблицу Однажды я решил разнообразить свои занятия спортом и добавить к тренировкам по боксу утренние пробежки. Так появилась простая таблица Excel. Позже я стал записывать другие привычки: чтение, дрессировка пса Кэша, жонглирование, прием витаминов.

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Таблица мотивировала и давала возможность оценить прогресс, а если сравнить ее с аналогичными приложениями, у вторых есть недостаток: трудно оценить общую картину одним взглядом.

Таблица мотивировала и давала возможность оценить прогресс, а если сравнить ее с аналогичными приложениями...

Принцип работы следующий: в первом столбце — привычка, второй показывает количество повторов за весь период измерений. Во всех остальных указываем «*», если практиковали привычку в выбранный день, или же оставляем ячейку пустой, если нет. А если прописать важность для каждой привычки в виде числа, то с помощью формулы в последней строке можно оценить, насколько продуктивно прошел день.

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Вадим Михалев руководитель бюро

презентаций Rocketslides

и сооснователь Codesign.io Шаблон обложек для соцсетей

Скачать шаблон Предположим, вы ведете блог в Telegram или Instagram. Как показывает мой опыт, картинки в посте увеличивают охват публикаций. При этом знать сложные графические редакторы, да и платить за них немалые деньги — простому человеку, наверное, все равно что уметь управлять электросваркой или настраивать двигатель внутреннего сгорания дома.

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В нем «зашиты» фотографии и подписи на разные случаи жизни...

Поэтому я придумал шаблон в PowerPoint, чтобы быстро и дешево делать иллюстрации к постам. В нем «зашиты» фотографии и подписи на разные случаи жизни. Нужно только подобрать картинку, изменить текст — и готово.

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Дарья Щетинина дизайнер презентаций

и эксперт PowerPoint,

автор блога beyondslide.ru SWOT-анализ

Скачать шаблон Пару лет назад я запуталась в своих увлечениях: бассейн, курсы фотошопа, фотография, английский, вязание, рисование, лыжи и многое другое. Это меня порядком измотало, и я вспомнила про SWOT-анализ. «Как это работает?» — спросите вы.

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молния Все просто. Мой шаблон в PowerPoint поможет понять свои сильные и уязвимые стороны и составить план действий: укреплять и опираться на сильные качества, развивать и минимизировать слабые, использовать возможности и избегать угроз. В самом файле есть подсказки, как заполнить каждый слайд. луна

Оказалось, что многие интересы удивительным образом пересеклись с возможностями.

Оказалось, что многие интересы удивительным образом пересеклись с возможностями. Выписав все плюсы, минусы и угрозы отказа от большей части текущих хобби, я со спокойной душой начала заниматься только тем, что приносит удовольствие. Например, вместо курсов дизайна (где все и так было хорошо) я решила уделять больше внимания фотошопу. За прошлый год, не напрягаясь, подтянула язык (который до этого не могла выучить лет пять), встала на сноуборд и совершила несколько путешествий.

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Иван Замесин советник по product management

в Zamesin Labs Личный бюджет

Скачать таблицу С этой таблицей Excel я перестал захламлять жизнь ненужными мелочами и смог накопить на машину и путешествия. В ней две вкладки: «Расходы-доходы» и «Сколько на что позволяю».

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В первой нужно заполнять дату операции, описание транзакции, выбирать категорию из выпадающего меню и записывать сумму в соответствующую колонку дохода или расхода. Категории для этого выпадающего меню в колонке C автоматически собираются из вкладки «Сколько на что позволяю», а в самой этой вкладке суммируются расходы по этим категориям.

Мне эта таблица полезна тем, что когда я записываю траты, я рефлексирую об их необходимости.

Еще в файле есть категории покупок: «Штрафы», «Рестораны», «Транспорт» и тому подобное. В конце месяца они сводятся суммой во вкладке «Сколько на что позволяю», где можно сверять траты с колонкой «План», которую полезно заполнить вашими ожиданиями по определенным категориям. Если где-нибудь сильно вылез в конце месяца — это хороший повод урезать траты в следующем.

Скачайте шаблоны на ноутбук или компьютер, чтобы ими было удобнее пользоваться.