СпецпроектыНевыносимая легкость бытия: Как организовать свою жизнь
Простые таблицы, списки задач и другие готовые инструменты
Начало года — хороший повод стать решительнее и наконец воплотить в жизнь идеи, которые так долго откладывали. В выборе активности вас ограничивает только фантазия. Наши герои, например, начали собственный бизнес, выучили португальский, научились жонглировать, грамотно вести финансы и многое другое. Вместе с Microsoft мы поговорили с людьми, которые упрощают себе жизнь, используя Word, Excel и PowerPoint, и попросили их поделиться своими готовыми шаблонами.
Варя Веденеева
CEO «Периодика Пресс»,
основатель 365done.ru
Чеклист «Челлендж продуктивности»
В моем проекте я прошла через запуск, формирование линейки продуктов, выстраивание маркетинга и многое другое. Каждый этап занимал примерно полгода, и каждому периоду соответствовали свои приоритеты:
Я люблю пересматривать приоритеты, потому что жизнь не стоит на месте...
это влияло и на мой рабочий график, и на круг интересов, и на книги, которые я читала. Челлендж продуктивности — это 20 простых правил, которые помогают мне избавиться от всего, что отвлекает, определить приоритеты, а еще найти нужный рабочий график. Можно выполнять все в любом порядке и возвращаться к заданиям. Я люблю пересматривать приоритеты, потому что жизнь не стоит на месте, все меняется, в том числе и мои ценности. Я составила челлендж продуктивности в первую очередь для себя — вы, разумеется, можете дополнить его своими заданиями.
Никита Маклахов
автор подкаста
«Будет сделано!»
Трекер привычек
Однажды я решил разнообразить свои занятия спортом и добавить к тренировкам по боксу утренние пробежки. Так появилась простая таблица Excel. Позже я стал записывать другие привычки: чтение, дрессировка пса Кэша, жонглирование, прием витаминов.
Таблица мотивировала и давала возможность оценить прогресс, а если сравнить ее с аналогичными приложениями, у вторых есть недостаток: трудно оценить общую картину одним взглядом.
Таблица мотивировала и давала возможность оценить прогресс, а если сравнить ее с аналогичными приложениями...
Принцип работы следующий: в первом столбце — привычка, второй показывает количество повторов за весь период измерений. Во всех остальных указываем «*», если практиковали привычку в выбранный день, или же оставляем ячейку пустой, если нет. А если прописать важность для каждой привычки в виде числа, то с помощью формулы в последней строке можно оценить, насколько продуктивно прошел день.
Вадим Михалев
руководитель бюро
презентаций Rocketslides
и сооснователь Codesign.io
Шаблон обложек для соцсетей
Предположим, вы ведете блог в Telegram или Instagram. Как показывает мой опыт, картинки в посте увеличивают охват публикаций. При этом знать сложные графические редакторы, да и платить за них немалые деньги — простому человеку, наверное, все равно что уметь управлять электросваркой или настраивать двигатель внутреннего сгорания дома.
В нем «зашиты» фотографии и подписи на разные случаи жизни...
Поэтому я придумал шаблон в PowerPoint, чтобы быстро и дешево делать иллюстрации к постам. В нем «зашиты» фотографии и подписи на разные случаи жизни. Нужно только подобрать картинку, изменить текст — и готово.
Дарья Щетинина
дизайнер презентаций
и эксперт PowerPoint,
автор блога beyondslide.ru
SWOT-анализ
Пару лет назад я запуталась в своих увлечениях: бассейн, курсы фотошопа, фотография, английский, вязание, рисование, лыжи и многое другое. Это меня порядком измотало, и я вспомнила про SWOT-анализ. «Как это работает?» — спросите вы.
Все просто. Мой шаблон в PowerPoint поможет понять свои сильные и уязвимые стороны и составить план действий: укреплять и опираться на сильные качества, развивать и минимизировать слабые, использовать возможности и избегать угроз. В самом файле есть подсказки, как заполнить каждый слайд.
Оказалось, что многие интересы удивительным образом пересеклись с возможностями.
Оказалось, что многие интересы удивительным образом пересеклись с возможностями. Выписав все плюсы, минусы и угрозы отказа от большей части текущих хобби, я со спокойной душой начала заниматься только тем, что приносит удовольствие. Например, вместо курсов дизайна (где все и так было хорошо) я решила уделять больше внимания фотошопу. За прошлый год, не напрягаясь, подтянула язык (который до этого не могла выучить лет пять), встала на сноуборд и совершила несколько путешествий.
Иван Замесин
советник по product management
в Zamesin Labs
Личный бюджет
С этой таблицей Excel я перестал захламлять жизнь ненужными мелочами и смог накопить на машину и путешествия. В ней две вкладки: «Расходы-доходы» и «Сколько на что позволяю».
В первой нужно заполнять дату операции, описание транзакции, выбирать категорию из выпадающего меню и записывать сумму в соответствующую колонку дохода или расхода. Категории для этого выпадающего меню в колонке C автоматически собираются из вкладки «Сколько на что позволяю», а в самой этой вкладке суммируются расходы по этим категориям.
Мне эта таблица полезна тем, что когда я записываю траты, я рефлексирую об их необходимости.
Еще в файле есть категории покупок: «Штрафы», «Рестораны», «Транспорт» и тому подобное. В конце месяца они сводятся суммой во вкладке «Сколько на что позволяю», где можно сверять траты с колонкой «План», которую полезно заполнить вашими ожиданиями по определенным категориям. Если где-нибудь сильно вылез в конце месяца — это хороший повод урезать траты в следующем.
Планируйте путешествия, учите языки, ведите бюджет с Microsoft Office — а чтобы вам было проще начать, мы подготовили еще три шаблона.
Список задач на месяц
Как всё успеть
Карточки для запоминания
Лучший способ выучить иностранные слова
Бюджет путешествия
Когда ты готов даже на Марс
Не забудьте, что Microsoft Office приобретается отдельно. Последние версии для Mac и Windows можно купить по ссылке ниже
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