Я люблю кататься, а в Андорре 210 километров трасс в одной зоне и еще 80 километров в другой. К тому же все значительно дешевле, чем в других частях Европы (это зона дьюти-фри). Так что готовьтесь покупать хамон и фуа-гра в подарок друзьям и родственникам. В Андорре нет крупных промышленных предприятий, аэропортов, железных дорог и вокзалов. Сюда добираются либо из Франции, либо из Испании на машинах или автобусах. Я обычно езжу через Барселону, так что поездка в Андорру — еще и повод посетить лучший, по моему мнению, город на планете.
Если едете кататься, можно селиться в городках, где есть подъемники. Энкам, например, ближе к столице, в Эль-Тартере совсем тихо, а в Сольдеу есть бары и рестораны. Я же живу в столице и езжу до каталки на автобусе.
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