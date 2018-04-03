Главный минус Стамбула — каждый раз я возвращаюсь из него с несколькими новыми килограммами. Здесь все вкусно: будь это самый дешевый кебаб в четыре утра на Таксиме, купленная неподалеку от рынка в Кадыкёе жареная рыба или же снимающий любое похмелье айран. Кстати, турецкие вина, я считаю, недооценены. Сходите, если не были, в Solera Winery за Галатасараем и обратите внимание на белое измирское.

Один из моих любимых видов на город открывается с террасы кафе при Стамбульском музее современного искусства. Здесь можно одинаково хорошо и поработать, и поесть, и выпить, глядя на Босфор, Золотой Рог и растворяющиеся в дымке Принцевы острова. Это редкий открыточный вид, о котором знают не все. Музей, говорят, скоро закроют, так что надо успеть увидеть.

Если я оказываюсь в Стамбуле в воскресенье, то стараюсь заехать на блошиный рынок Feriköy Antique Market в Шишли. После двух часов отсюда можно уехать с металлической вазой 50-х годов по цене карты «Тройка» или винилом с турецкой поп-музыкой 70-х. Если же бюджет позволяет, то ковры здесь тоже классные, как и гравюры XIX века.