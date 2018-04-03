В туристических путеводителях пишут о главных достопримечательностях, упуская из виду любимые места местных жителей. Именно поэтому мы спрашиваем совета у друзей и знакомых, которые хорошо знают город и видели его настоящие точки притяжения. Чтобы вы точно ничего не пропустили в свою следующую поездку, для проекта с брендом контактных линз Acuvue мы попросили фанатов путешествий в одно и то же место рассказать нам, что нужно увидеть в Стамбуле, Париже и Андорре.

Андрей Саков

22 раза был в Стамбуле

Почему этот город

В Стамбуле можно найти все. Это город контрастов: на одном перекрестке женщина в хиджабе может перебирать мандарины, а рядом с ней ковылять трансвестит в ботфортах. Заброшенные дома начала прошлого века и мечети соседствуют с небоскребами. Тут и ориентализм Орхана Памука, и вечеринки с турецким техно.

Где жить и чем заниматься

Я люблю приехать на выходные, снять квартиру в Джихангире и перемещаться от кебабной до антикварных лавок. Этот район сравнивают с Восточным Парижем: много небольших приятных баров, ресторанчиков, галерей, в которых тусуется прогрессивная турецкая молодежь. Из многих домов этого района открывается хороший вид на Босфор. Основное мое развлечение в Стамбуле — садиться на паром и плыть из европейской части в азиатскую и обратно

Я люблю гулять в Стамбуле — приехать на выходные, снять квартиру в районе Джихангир и перемещаться от кебабной до антикварных лавок

Главный минус Стамбула — каждый раз я возвращаюсь из него с несколькими новыми килограммами. Здесь все вкусно: будь это самый дешевый кебаб в четыре утра на Таксиме, купленная неподалеку от рынка в Кадыкёе жареная рыба или же снимающий любое похмелье айран. Кстати, турецкие вина, я считаю, недооценены. Сходите, если не были, в Solera Winery за Галатасараем и обратите внимание на белое измирское.

Один из моих любимых видов на город открывается с террасы кафе при Стамбульском музее современного искусства. Здесь можно одинаково хорошо и поработать, и поесть, и выпить, глядя на Босфор, Золотой Рог и растворяющиеся в дымке Принцевы острова. Это редкий открыточный вид, о котором знают не все. Музей, говорят, скоро закроют, так что надо успеть увидеть.

Если я оказываюсь в Стамбуле в воскресенье, то стараюсь заехать на блошиный рынок Feriköy Antique Market в Шишли. После двух часов отсюда можно уехать с металлической вазой 50-х годов по цене карты «Тройка» или винилом с турецкой поп-музыкой 70-х. Если же бюджет позволяет, то ковры здесь тоже классные, как и гравюры XIX века.

Чеклист

Район Джихангир

Паром

Кебаб на площади Таксим

Купленная на улице жареная рыба

Айран

Стамбульский музей современного искусства и кафе на его террасе

Ресторан Çiya Sofrası

Ресторан Journey Cihangir

Бар с турецким вином Solera Winery

Блошиный рынок

Анастасия Ежова

50 раз была в Париже

Почему этот город

Париж для меня — город тихих парков и узких улиц. Мой любимый весенний маршрут — приехать в Сад растений, полюбоваться цветущей магнолией и вишней, а потом выпить крепкого марокканского чая с мятой во дворике Парижской соборной мечети, что в двух шагах оттуда. А после пройтись по улице Монж, толкнуть дверь дома номер 57 и очутиться в параллельной реальности — на древней галльской арене, где дети играют в мяч, а взрослые болтают, сидя на огромных каменных ступенях.

Где жить и чем заниматься

Приезжая по работе, я живу в районе оперы или улицы бутиков Сент-Оноре. Если же приезжаю сама, то выбираю отель или квартиру в Маре или в районе Люксембургского сада. Недавно заново открыла для себя канал Сен-Мартен (тот, где гуляла маленькая Амели): раньше район был грязным и небезопасным, но теперь канал почистили, а рядом открылись модные заведения, книжные магазины и бутики.

Впервые я приехала в Париж еще в девятом классе. Сейчас с этим городом связана моя работа, а еще я езжу туда самостоятельно

Я люблю парижские крыши и парки. Например, маленький сад на улице Розье, где так приятно съесть купленный по соседству фалафель в L’As du Fallafel. Еще один сад — сад Пале-Рояль в двух шагах от Лувра. Здесь же находятся знаменитые полосатые колонны Бюрена.

Парк Променад-Планте похож на нью-йоркский «Хай-Лайн». Прогулку по нему можно продолжить улицей Кремье с разноцветными домами. С некоторых пор это место облюбовали фэшн-блогеры, так что придется лавировать между ними и их фотографами.

На Париж здорово смотреть с высоты. Записывайте лучшие виды: верхние этажи магазинов Printemps и Galeries Lafayette; бар Le Perchoir; кафе Georges в музее Помпиду и крыша музея Институт арабского мира. А вот список мест, откуда вид на Эйфелеву башню открывается потрясающий (и нет толп): мост Бир-Хакейм (здесь снимали сцены из фильма «Начало»), проспект Камоан и улица Университе.

Чеклист

Люксембургский сад

Сад растений

Парижская соборная мечеть, где можно выпить марокканского чая с мятой

Улица Монж и дом 57

Канал Сен-Мартен

Отель Le Roch

Модный отель Mob

Институт арабского мира

L’As du Fallafel

Магазин La Cocotte

Бар Le Perchoir

Кафе Georges

Большой музей парфюмерии

Ресторан и бар Ginger

Устричная Le Brebant

Катя Пшеченкова

Больше 13 раз была в Андорре

Почему этот город

Я люблю кататься, а в Андорре 210 километров трасс в одной зоне и еще 80 километров в другой. К тому же все значительно дешевле, чем в других частях Европы (это зона дьюти-фри). Так что готовьтесь покупать хамон и фуа-гра в подарок друзьям и родственникам. В Андорре нет крупных промышленных предприятий, аэропортов, железных дорог и вокзалов. Сюда добираются либо из Франции, либо из Испании на машинах или автобусах. Я обычно езжу через Барселону, так что поездка в Андорру — еще и повод посетить лучший, по моему мнению, город на планете.

Где жить и чем заниматься

Если едете кататься, можно селиться в городках, где есть подъемники. Энкам, например, ближе к столице, в Эль-Тартере совсем тихо, а в Сольдеу есть бары и рестораны. Я же живу в столице и езжу до каталки на автобусе.

В Андорру я езжу почти столько же лет, сколько катаюсь на сноуборде. Здесь живут мои друзья, так что приезжаю я не только в горы

Катание заканчивается в пять вечера, тогда же в маленьких городах жизнь обычно замирает. Зато в Андорра-ла-Велья вечером можно пойти в термальный комплекс Caldea и поужинать в борде — так называются традиционные семейные рестораны Андорры. В меню будет только свое, местное: рагу из говядины, кролик в томатном соусе, ягненок с фасолью. Точно вкусно будет в Borda del Tremat в Энкаме.

Летом в Андорре можно гулять по пешим горным маршрутам. По пути то и дело попадаются каменные домики — рифуги, в центре которых устроено место для костра, а по краям — лежаки. Можно прийти со своим спальником, приготовить поесть, переночевать и пойти дальше — все это бесплатно, так Андорра поддерживает пеший туризм. Здесь дух захватывает от красоты Пиренеев. На горнолыжной станции Грандвалира в зоне Энкам открывается потрясающий вид.

Чеклист

Горнолыжный курорт Грандвалира

Парк «Натурландия»

Термальный комплекс Сaldea

Хайкинг в Андорре

Borda del Tremat

Ресторан Casa Rural Borda Patxeta

Ужин в борде

Прогулка по пешим горным маршрутам

El Refugi Alpí

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