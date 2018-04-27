Пить пиво в общественных местах неприлично, не принято и запрещено законом. А что, если оно безалкогольное? Вместе с Bavaria Malt в течение двух дней мы следили за реакцией людей на наших героев, которые появлялись с бутылкой безалкогольного пива там, где это не принято.