Пить пиво в общественных местах неприлично, не принято и запрещено законом. А что, если оно безалкогольное? Вместе с Bavaria Malt в течение двух дней мы следили за реакцией людей на наших героев, которые появлялись с бутылкой безалкогольного пива там, где это не принято.

{{ hero.name }}
{{ hero.position }}
{{ hero.places[hero.activePlaceIndex].quote }}
{{ comment.text }}
Тест
Насколько вы
консервативны?
{{test.activeQuestionIndex+1}}/{{test.questions.length}}
{{ test.questions[test.activeQuestionIndex].text }}
{{ answer.text }}
Ваш результат
{{ test.result.output.heading }}
{{ test.result.output.text }}
Поделиться
Facebook
ВКонтакте
Twitter
еще раз
Bavaria Malt
— это безалкогольный напиток со вкусом настоящего пива. Технологию производства специально изменили так, чтобы спирт не вырабатывался ни на одном этапе процесса.
В Bavaria Malt 0,0% алкоголя, а значит, пить его можно в любой ситуации, не вызывая бурной реакции окружающих.
материал подготовлен при поддержке