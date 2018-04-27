Пить пиво в общественных местах неприлично, не принято и запрещено законом. А что, если оно безалкогольное? Вместе с Bavaria Malt в течение двух дней мы следили за реакцией людей на наших героев, которые появлялись с бутылкой безалкогольного пива там, где это не принято. {{ hero.name }} {{ hero.position }} {{ hero.places[hero.activePlaceIndex].quote }} {{ comment.text }} Тест Насколько вы консервативны? {{test.activeQuestionIndex+1}}/{{test.questions.length}} {{ test.questions[test.activeQuestionIndex].text }} {{ answer.text }} Ваш результат {{ test.result.output.heading }} {{ test.result.output.text }} Поделиться Facebook ВКонтакте Twitter еще раз Bavaria Malt — это безалкогольный напиток со вкусом настоящего пива. Технологию производства специально изменили так, чтобы спирт не вырабатывался ни на одном этапе процесса. В Bavaria Malt 0,0% алкоголя, а значит, пить его можно в любой ситуации, не вызывая бурной реакции окружающих. материал подготовлен при поддержке
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