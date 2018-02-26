В январе вступил в силу новый приказ Минздрава, согласно которому пациенты во время медосмотра могут сдать кровь лишь на определение уровня глюкозы и еще пары показателей. Многие государственные клиники уже сейчас не принимают анализы для определения гормонального фона и биохимии. Таким образом, платить за все должен пациент, который теперь пойдет в частные лаборатории. The Village сравнил цены на стандартные анализы в шести сетевых медицинских компаниях, а затем спросил у экспертов, почему одни показатели оцениваются дороже других и исследуются дольше.

Мы взяли для сравнения цены на анализы в следующих клиниках: «Инвитро», «Ситилаб», «Гемотест», «АрхиМед», KDL и CMD — это компании с самой долгой историей существования на рынке либо самые популярные и имеющие хорошую репутацию согласно сарафанному радио. В них мы изучили цены на наиболее распространенные анализы, время подготовки и форму оповещения о результатах.