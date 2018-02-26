ВелнесКровные деньги: Где дешевле и лучше сдавать анализы в Москве
От чего зависит цена на анализ и почему одни показатели исследуют дольше других
В январе вступил в силу новый приказ Минздрава, согласно которому пациенты во время медосмотра могут сдать кровь лишь на определение уровня глюкозы и еще пары показателей. Многие государственные клиники уже сейчас не принимают анализы для определения гормонального фона и биохимии. Таким образом, платить за все должен пациент, который теперь пойдет в частные лаборатории. The Village сравнил цены на стандартные анализы в шести сетевых медицинских компаниях, а затем спросил у экспертов, почему одни показатели оцениваются дороже других и исследуются дольше.
Мы взяли для сравнения цены на анализы в следующих клиниках: «Инвитро», «Ситилаб», «Гемотест», «АрхиМед», KDL и CMD — это компании с самой долгой историей существования на рынке либо самые популярные и имеющие хорошую репутацию согласно сарафанному радио. В них мы изучили цены на наиболее распространенные анализы, время подготовки и форму оповещения о результатах.
Сеть «Инвитро»
Готовность результатов: клинический, биохимический, ВИЧ, гепатит, половые гормоны — один рабочий день, 17-OH* — до двух рабочих дней, ДГТ** — до четырех рабочих дней.
Срочные результаты: можно получить за два или четыре часа при определенных условиях. Цена увеличивается в два или 1,5 раза соответственно.
Взятие биоматериала: 199 рублей. Онлайн-калькулятор на сайте центра сразу же плюсует эту сумму к сумме самих анализов.
Клинический анализ: 720 рублей
Биохимический анализ: 1 920 рублей
ВИЧ: 470 рублей
Гепатит А: 720–900 рублей
Половые гормоны: 5 435 рублей
ОТПРАВКА РЕЗУЛЬТАТОВ: бесплатное sms-уведомление, по электронной почте, по телефону с использованием кодового слова, по факсу, в любом офисе.
Сеть «Гемотест»
Готовность результатов: клинический, биохимический, ВИЧ, гепатит, половые гормоны — один рабочий день, ДГТ — пять рабочих дней.
Срочные результаты: можно получить через четыре часа при определенных условиях. Цена увеличивается в 1,3 раза.
Взятие биоматериала: 200 рублей. В итоговую стоимость на сайте входит цена сдачи биоматериала.
Клинический анализ: 670 рублей
Биохимический анализ: 1 870 рублей
ВИЧ: 470 рублей
Гепатит А: 720–940 рублей
Половые гормоны: 5 340 рублей
Отправка результатов: бесплатное sms-уведомление, в личном кабинете на сайте, в офисе, по телефону, по факсу, с курьером (500 рублей) и по электронной почте.
Сеть CMD
Готовность результатов: клинический, биохимический анализ крови, ВИЧ, гепатит, половые гормоны — один рабочий день, 17-ОН — один-два рабочих дня, ДГТ — один-пять рабочих дней.
Срочные результаты: можно получить за три-пять часов. Цена увеличивается в два раза.
Взятие биоматериала: 180 рублей. Онлайн-калькулятор не учитывает стоимость взятия биоматериала.
Клинический анализ: 599 рублей
Биохимический анализ: 1 658 рублей
ВИЧ: 400 рублей
Гепатит А: 630–760 рублей
Половые гормоны: 4 815 рублей
Отправка результатов: в офисе, через интернет-сервис, по электронной почте, по телефону и по почте.
Сеть KDL
Готовность результатов: клинический, биохимический анализ крови, ВИЧ, гепатит, половые гормоны — один рабочий день, 17-ОН — три рабочих дня, ДГТ — четыре рабочих дня.
Срочные результаты: такой услуги нет
Взятие биоматериала: 199 рублей. В итоговую стоимость на сайте входит цена сдачи биоматериала.
Клинический анализ: 450 рублей + 215 рублей СОЭ
Биохимический анализ: 1 830 рублей
ВИЧ: 450 рублей
Гепатит А: 660–920 рублей
Половые гормоны: 4 990 рублей
Отправка результатов: в офисе, на сайте, по электронной почте, по телефону, назвав кодовое слово, с курьером (300 рублей).
Сеть «Ситилаб»
Готовность результатов: клинический, биохимический анализ крови, ВИЧ, гепатит, половые гормоны — один рабочий день, 17-OH — два рабочих дня, ДГТ — четыре рабочих дня.
Срочные результаты: можно получить через два-пять часов при определенных условиях. Цена увеличивается в два раза.
Взятие биоматериала: венозной крови — 170 рублей, капиллярной — 220 рублей. Онлайн-калькулятор на сайте центра не плюсует эту сумму.
Клинический анализ: 560 рублей
Биохимический анализ: 1 760 рублей
ВИЧ: 380 рублей
Гепатит А: 540–760 рублей
Половые гормоны: 4 980 рублей
Отправка результатов: на сайте, по электронной почте, в офисе, с курьером (550 рублей).
Сеть «АрхиМед»
Готовность результатов: клинический, биохимический анализ крови, ВИЧ, гепатит, половые гормоны — один рабочий день.
Срочные результаты: такой услуги нет.
Взятие биоматериала: 180 рублей. На сайте информации нет.
На сайте компании указаны цены для юридических лиц. Ниже приводятся цены для физических лиц.
Клинический анализ: 450 рублей
Биохимический анализ: 1 050 рублей
ВИЧ: 320 рублей
Гепатит А: 380–450 рублей
Половые гормоны: 3 960 рублей
Отправка результатов: по электронной почте, в офисе и по телефону.
* 17-OH — регулятор половой функции и менструального цикла у женщин. ** ДГТ отвечает за развитие мужской половой системы.
Итоги
Большинство самых дорогих анализов в медицинской компании «Инвитро». За клинический и биохимический анализ крови придется заплатить 919 и 2 119 рублей соответственно, за анализ на гепатит А — от 919 до 1 099 рублей, а за анализ половых гормонов — 5 634 рубля. Но у «Инвитро» самая широкая сеть клиник по Москве.
За определение антител и антигена ВИЧ наибольшую сумму, 870 рублей, возьмут в «Гемотесте». Зато в этой сети стоимость срочных анализов увеличивается всего в 1,3 раза (в других — в полтора-два раза).
Самые дешевые анализы в компании «АрхиМед». Однако в Москве компания представлена одной лабораторией, что может сказаться на количестве желающих сэкономить, а значит, там могут быть очереди.
От чего зависит стоимость анализа?
В цену анализа входят стоимость реагентов, которые закупаются в том числе и в зарубежных странах, стоимость амортизации приборов, оплата труда медицинского персонала, аренда помещений. «Российские реагенты, бывает, дешевле иностранных аналогов, но, к сожалению, не всегда сопоставимы по качеству. Чем выше квалификация персонала, тем дороже он стоит и, следовательно, тем больше будет цена анализа», — рассказывает руководитель группы аналитического планирования, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова. Частные лаборатории также тратятся на содержание службы маркетинга, интернет-сайтов, собственных процедурных кабинетов и колл-центров. Стоимость зависит и от востребованности анализа среди пациентов.
Есть популярные анализы, например биохимический или клинический, их результаты обычно готовы на следующий день. Есть редкие анализы. Для них, чтобы не использовать реагенты несколько раз, увеличивают время исследования.
В лабораториях взятие биоматериала обычно оплачивается отдельно. Можно сдать несколько анализов, заплатив лишь раз за взятие крови из вены. Материал для анализа берет процедурная сестра в клинике. Отдельная плата за взятие биоматериала — это плата за ее труд.
От чего зависит точность выполнения анализа?
Точность анализа на 50 % зависит от преаналитики, то есть этапа до сдачи крови, говорит заведующая отделом лабораторной диагностики Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова, врач высшей категории, доцент, кандидат медицинских наук Лариса Самоходская. Некоторые анализы сдают натощак, для отдельных существуют запреты на определенные лекарства. Перед анализом необходимо уточнить требования, хотя обычно они размещены на сайте лаборатории.
Результаты могут быть неточными из-за нарушений доставки образцов: по словам Елены Тивановой, здесь «важно соблюдать корректность транспортировки образца — время доставки, правильный температурный режим, отсутствие физических повреждений и других внешних факторов». Если на доставку материала уйдет пять-шесть часов, то о достоверности результатов можно поспорить.
Кровь лучше сдавать в первой половине дня, чтобы она была доставлена в лабораторию в этот же день. Но не стоит занимать очередь первым. Например, если кровь на определение уровня глюкозы простоит в пробирке при комнатной температуре более трех часов, то уровень глюкозы начнет резко снижаться, поясняет Лариса Самоходская. Это заметно скажется на результатах.
От чего зависит быстрота выполнения анализа?
Сроки получения результатов анализов зависят от их редкости и сложности процедуры. «Время выполнения исследования складывается из многих факторов, и основной из них — это длительность самого аналитического процесса, которая в зависимости от определяемого вещества и автоматизации процесса может составлять несколько минут или несколько суток. Свой вклад вносит и время доставки биоматериала из пункта его сбора до лаборатории, а она может осуществляться из соседнего медицинского офиса, из другого района города или из другого города», — комментирует Татьяна Понкратова, руководитель экспертной группы «Инвитро».
Услуга, которую предоставляет практически каждая медицинская лаборатория, — срочные результаты. Для получения быстрых результатов используют технологию «сухой химии» — для нее не надо разводить реагенты и использовать емкости. Это тесты-полоски, которые помогают сделать экспресс-проецедуру, однако такая система дороже обычной.
Не все анализы можно получить в ближайшее время. «Есть показатели, которые можно сделать просто, быстро и недорого, бывают анализы, состоящие из двух стадий по часу каждая, и ускорить процесс не представляется возможным», — рассказывает Лариса Самоходская. В таком случае получить анализ в течение часа-двух не получится.
Например, редкий анализ на уровень дигидротестостерона (ДГТ — отвечает за развитие мужской половой системы) требует до трех дней. По словам Самоходской, «лаборатории в течение некоторого времени собирают сыворотки, что в итоге может способствовать уменьшению стоимости исследования на одного пациента». Некоторые компании отправляют материал на такие анализы в специализированные лаборатории, что тоже занимает время. Именно поэтому ДГТ такой дорогой и долгий.
Как выбрать надежную лабораторию
Лариса Самоходская
заведующая отделом лабораторной диагностики Медицинского научно-образовательного центра МГУ
рекомендация врача
Зачастую мир медицины даже в Москве достаточно тесный, врачи-специалисты знакомы со многими лабораториями. Они получают результаты из разных лабораторий, и если результаты какой-то из них не укладываются в клиническую картину, если врач смотрит на пациента и понимает, что таких результатов быть не может, то возникает недоверие к лаборатории. Нужно опираться на опыт врачей, которые знают, в каких лабораториях лучше сдавать, а в каких не стоит.
Татьяна Понкратова
руководитель экспертной группы «Инвитро»
Посещение сайта лаборатории
Следует обратить внимание на наличие и качество сайта, отклики клиентов на сайте. Перечень предоставляемых услуг, информация об используемом оборудовании, наличие лицензии на лабораторные (медицинские) услуги, сертификаты качества производства и сертификаты об участии в российских и зарубежных системах внешнего контроля качества
Елена Тиванова
ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Цена и шаговая доступность
Проводя мониторинг центров диагностики, пациенты обычно в первую очередь обращают внимание на цену анализов. Я бы не советовала выбирать лабораторию с самыми низкими или самыми высокими ценами. Кроме того, компания должна иметь длительную историю присутствия на рынке. И конечно, наличие у лаборатории удобно расположенных процедурных кабинетов в шаговой доступности тоже может быть дополнительным плюсом для пациента.
Информация собиралась в начале февраля, поэтому на момент выхода материала цены на анализы могут незначительно отличаться.
КомментарииПодписаться