Факт. Все искусственное ультрафиолетовое (УФ) облучение (солярий, фототерапия, использование УФ-ламп при маникюре) увеличивает риск развития онкологического заболевания кожи, в частности меланомы кожи. УФ-излучение во время обычного сеанса в солярии значительно выше, чем при загаре на солнце. Солярий — основная причина роста заболеваемости меланомой среди молодых женщин: в Австралии у 76 % светлокожих больных в возрасте от 18 до 29 лет меланома была вызвана использованием соляриев.

Вторая категория пациентов — дерматологические больные, получающие фототерапию. Те, кто часто пользуется шеллаком, также в группе риска по акральной меланоме: лампа, которая сушит покрытие, нанесенное на ногти, излучает ультрафиолет и может спровоцировать развитие меланомы на подушечках пальцев и рядом с ногтевой пластиной.

Есть и профессиональные опасности — это касается членов экипажа и пилотов. Исследования показали, что за 56,6 минуты, проведенных на рабочем месте, пилот получает дозу ультрафиолета, равную дозе в течение 20 минут при посещении солярия.