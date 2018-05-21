ВелнесШеллак, солярий и родинки: Разбираем мифы о раке коже
В рамках Всемирного дня борьбы с меланомой 21–23 мая в Москве можно пройти бесплатную диагностику
Каждый год в России регистрируют около 10 тысяч заболеваний меланомой. В рамках Всемирного дня борьбы с меланомой с 21 по 23 мая в Москве пройдет акция — все желающие могут пройти осмотр родинок и получить бесплатную консультацию врача-дерматовенеролога. За 11 лет акции обследовались 120 тысяч человек, из них у 2 100 человек выявили подозрение на меланому с дальнейшим обследованием. The Village выяснил у эксперта, опасен ли солярий и шеллак, когда стоит беспокоиться о родинке и правда ли, что светлая кожа больше склонна к раку.
Текст
Анна Валентиновна Миченко
ведущий научный сотрудник Центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы
Нельзя повреждать родинки — это может привести к раку
Факт. Родинки нельзя повреждать. Хроническая травма невуса (темная родинка) может привести к развитию меланомы (злокачественная опухоль). Повреждение родинки является медицинским показанием к ее удалению с дальнейшим гистологическим исследованием. Однако случайная травма родинки не всегда приводит к ее злокачественному перерождению, все зависит от того, какая это была родинка: обычная или атипичная (диспластический невус), который имеет способность трансформироваться в злокачественную опухоль. В любом случае сразу же после повреждения родинки необходимо обратиться к специалисту.
Появление папиллом связано с падением иммунитета
Отчасти факт. Папиллома — это доброкачественное образование, может появляться на любых участках кожи.
Одна из причин быстрого появления множественных папиллом — повышение уровня глюкозы в крови. В части случаев появление папиллом может вызывать папилломавирус человека, носителями которого являются многие люди.
Родинки появляются из-за солнца
Факт. Солнце — основной стимулятор появления родинок, второй фактор — генетический. Третье, что может влиять на возникновение родинок, — это колебания гормонального фона (в пубертатный период и у беременных).
Люди с веснушками, светлой кожей и глазами больше предрасположены к раку кожи
Факт. Если человек светлокожий и светловолосый (первый и второй фототип), то он предрасположен. Ему нужно раз в год наблюдаться у дерматолога.
Родинки и веснушки нельзя удалять
Миф. Веснушки можно осветлять, хотя это и трудно, родинки тоже можно удалять. Главное — делать это правильно, путем полного хирургического иссечения с дальнейшим гистологическим исследованием.
Родинки и неясные образования на коже не рекомендуется удалять деструктивными методами (электрокоагуляция, лазерная деструкция, крио-, химическая деструкция, в том числе чистотелом и так далее). Потому что в таком случае не проводится гистологическое исследование. Следовательно, диагноз устанавливается позже при повторном обращении, лечение также назначается позже, что ухудшает прогноз.
Солярий провоцирует рак
Факт. Все искусственное ультрафиолетовое (УФ) облучение (солярий, фототерапия, использование УФ-ламп при маникюре) увеличивает риск развития онкологического заболевания кожи, в частности меланомы кожи. УФ-излучение во время обычного сеанса в солярии значительно выше, чем при загаре на солнце. Солярий — основная причина роста заболеваемости меланомой среди молодых женщин: в Австралии у 76 % светлокожих больных в возрасте от 18 до 29 лет меланома была вызвана использованием соляриев.
Вторая категория пациентов — дерматологические больные, получающие фототерапию. Те, кто часто пользуется шеллаком, также в группе риска по акральной меланоме: лампа, которая сушит покрытие, нанесенное на ногти, излучает ультрафиолет и может спровоцировать развитие меланомы на подушечках пальцев и рядом с ногтевой пластиной.
Есть и профессиональные опасности — это касается членов экипажа и пилотов. Исследования показали, что за 56,6 минуты, проведенных на рабочем месте, пилот получает дозу ультрафиолета, равную дозе в течение 20 минут при посещении солярия.
Люди, у которых не менее 50 родинок, больше предрасположены к раку.
Факт. Большое количество родинок — показание для динамического наблюдения пациента у врача-дерматолога, от одного до четырех раз в год в зависимости от характеристик родинок. Если родинки не меняются, поводов для беспокойства нет.
Самые опасные родинки — большие, выпуклые и темного цвета
Миф. Диаметр более пяти миллиметров — один из критериев подозрительных новообразований, хотя многие невусы являются доброкачественными и при диаметре более пяти миллиметров. При обнаружении крупных родинок лучше показать их дерматологу. Интенсивность пигментации невуса не всегда указывает на риск развития меланомы, гораздо важнее равномерность окраски. Поэтому пестрые, неравномерно окрашенные родинки вызывают больше подозрений. Меланома может возникать и в темных, и в светлых родинках, поэтому обследовать у дерматолога нужно и пигментированные, и беспигментные образования.
Рак кожи — современная болезнь, раньше ей не болели
Факт отчасти. Раньше была другая культура поведения на солнце, люди ходили в закрытой одежде. Купальные костюмы также были другие, более закрытые, и пляжей в их современном виде не было.
Новые родинки появляются на теле человека в течение жизни
Факт. Человек рождается без родинок (за исключением врожденных невусов) и в течение первой половины жизни приобретает их. В некоторые периоды жизни родинки могут появляться особенно активно. А после 30–40 лет они постепенно бледнеют и исчезают. Поэтому при обнаружении новых растущих родинок после 40 лет их стоит показать дерматологу.
Меланому можно излечить
Факт. Современная медицина располагает большим арсеналом лекарственных средств для эффективного лечения меланомы и перевода заболевания в стадию долгосрочной ремиссии. Но есть важный момент: меланома — одна из самых агрессивных и быстро дающих метастазы опухолей, поэтому факторы времени и стадии на момент обнаружения заболевания становятся решающими, это сильно влияет на эффективность терапии и прогноз. Чем раньше обнаружено заболевание, тем выше шансы у заболевшего на излечение и долгую жизнь. При выявлении тонкой меланомы (толщиной до одного миллиметра) до 96 % пациентов с диагнозом «меланома кожи» излечиваются.
Меланома может передаваться по наследству
Факт. Как и при других онкологических заболеваниях, если у кого-то из близких родственников пациента была обнаружена меланома, он в группе риска. Существует даже ряд синдромов, связанных с генетической предрасположенностью к меланоме, например синдром диспластических невусов и меланомы, при котором у двух и более родственников первой степени родства имеются множественные диспластические невусы и меланома. Такие пациенты должны находиться под более частым наблюдением.
«Меланома: на что обратить внимание»
Факторы риска
Фототип: Светлая кожа
Возраст: 35-65 лет
Чрезмерное пребывание на солнце и в солярии
Семейная предрасположенность
Профилактика
Уф-защита
Самостоятельное наблюдение
Медицинское обследование
Правила диагностики изменения родинок
Ассиметрия
Край неровный
Кровоточит
Окрас неравномерный
Размер более 5 мм
Динамика роста
Во время дней открытых дверей с 21 по 23 мая дерматовенерологи и косметологи с 08:00 до 20:00 будут вести бесплатный прием во всех филиалах Центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы. Желающие смогут бесплатно получить консультацию, а также пройти обследование, предварительно записавшись по телефону горячей линии 8–800–2000–345 или через сайт. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Все обратившиеся смогут бесплатно пройти осмотр родинок и консультацию врача-дерматовенеролога, дерматоскопию, получить рекомендации по профилактике меланомы и использованию солнцезащитной косметики, записаться на процедуру зонального фотокартирования кожи.
когда: с 21 по 23 мая с 08:00 до 20:00
где: во всех филиалах Центра дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Москвы
как попасть: записавшись по телефону горячей линии 8–800–2000–345 или через сайт. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС
Обложка: michaelheim – stock.adobe.com
КомментарииПодписаться