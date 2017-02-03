В пятницу, 3 февраля, стало известно, что бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков планирует стать единственным кандидатом от демократической оппозиции на выборах мэра Москвы в 2018 году. Главой его предвыборного штаба станет Максим Кац, уже работавший с Гудковым на выборах в Госдуму в 2016 году.

Тогда Гудков участвовал в выборах по Тушинскому одномандатному округу в Москве и набрал 19,7 % голосов, заняв второе место после Геннадия Онищенко.

В партии «Яблоко» заявили о готовности провести совместную муниципальную кампанию с Гудковым. Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский также заявил, что движение с большой долей вероятности поддержит политика.

Дмитрий Гудков активно высказывается о политической ситуации в стране и мире, однако его взгляды на московские реформы и жизнь не столь известны. The Village собрал наиболее яркие цитаты политика о Москве и выборах за последнее время.

«Для того чтобы у нас экономика развивалась или бизнес развивался, чтобы инвестиции к нам пошли, необходима защита частной собственности. Ну вот с такими судами никакая частная собственность не может быть защищена. Вот у нас ларьки сносили в Москве — никто там даже толком компенсаций никаких не получил». (Эфир на «Эхо Москвы» от 6 декабря 2016 года).

Со времен блестящей победы Сергея Семеновича над торговыми павильонами прошло не так уж и много времени, а первые плоды ... Опубликовано Dmitry Gudkov 7 ноября 2016 г.

О возвращении в Москву автолавок

«В Москву возвращаются автолавки. Это, конечно, хорошо, но лишний раз показывает «последовательность» московских чиновников. Значит, сначала они эти автолавки убирают. Выжигают чуть ли не каленым железом, объясняя, что там антисанитария и тяжелое наследие 90-х. Ладно. Вслед за этим Собянин устраивает ночь длинных ковшей и сносит торговые павильоны. Сносит второй раз. Сейчас будет сносить третий. „Бумажки о собственности“, эстетика, безопасность. А теперь — возвращение автолавок. Ждем, когда снова начнут строить павильоны?»

В Москву возвращаются автолавки. Это, конечно, хорошо, но лишний раз показывает «последовательность» московских чиновник... Опубликовано Dmitry Gudkov 5 декабря 2016 г.

О появлении в Москве площади Фиделя Кастро

«А что там с 10-летним сроком после смерти человека? Ведь раньше же называть объекты в городе в его честь нельзя? Да и памятна формулировка мэрии о мосте Немцова: в обществе нет консенсуса. На тему кубинского диктатора есть?»

«Уничтожение троллейбусов выгодно властям по той простой причине, что благодаря этому освобождаются выгодные земельные участки в центре. Троллейбусные парки, подстанции — на их месте можно построить очередные бизнес-центры: естественно, без каких-либо согласований с жителями. При этом мэрия на голубом глазу обещала, что переложит в дцатый раз плитку и все троллейбусы вернет на место».

О результатах выборов в Госдуму

«Нельзя самому выбрать себя в Думу, если люди не верят в выборы. Нашим врагом оказался не Онищенко, а явка — вернее, ее отсутствие. Неверие. Равнодушие. Мне говорили, что еще неделя такой кампании — и выборы мы бы выиграли, но и в этом случае ситуацию было бы не спасти: я вновь оказался бы единственным (теперь уже совсем) оппозиционным депутатом без надежд на фракцию».

«Я хочу остаться в политике уже потому, что мне страшно за своих детей: я хочу, чтобы они жили в России, но не в той, которую мы видим последние годы и которая еще более окрепла минувшей ночью. Это желание перемен должно стать общим для всех нас».

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