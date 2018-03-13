The Village запускает рубрику «В закладки», где будет показывать сайты, страницы в инстаграме, паблики и телеграм-каналы — не обязательно популярные, но интересные, смешные или красивые. На этот раз рассказываем об инстаграме проекта Mashaivashintsova.com — здесь последние месяцы выкладываются ранее не публиковавшиеся снимки малоизвестного до недавнего времени мастера городской фотографии.

Публикация от Masha Ivashintsova (1942-2000) (@masha_ivashintsova) Янв 24, 2018 в 4:58 PST

У работ ленинградского фотографа Маши Ивашинцовой — неординарная судьба. Она активно снимала в Ленинграде/Петербурге начиная с 60-х годов и вплоть до конца 90-х, часть ее фотографий были опубликованы и раньше, но основной объем снимков нашли лишь недавно: в конце 2017 года «огромный архив негативов» (около 30 тысяч) обнаружила дочка Ивашинцовой на чердаке дома в Пушкине во время ремонта.

Публикация от Masha Ivashintsova (1942-2000) (@masha_ivashintsova) Дек 6, 2017 в 1:59 PST

Сама Маша Ивашинцова умерла в 2000 году в возрасте 58 лет и до недавнего времени в узких кругах была известна как муза фотографа Бориса Смелова, выставка которого до 1 апреля проходит в Главном штабе, и поэта Виктора Кривулина (его письма Ивашинцовой опубликованы здесь). Фотопортреты обоих в исполнении Маши — яркий образец ее стиля. Ася Ивашинцова-Мелкумян, дочь Маши, рассказывает, что обнаруженные на чердаке фотографии, которые мать, судя по свидетельствам близко знавших ее людей, скрывала из скромности, оказались для нее и других членов семьи большой неожиданностью.

Публикация от Masha Ivashintsova (1942-2000) (@masha_ivashintsova) Ноя 27, 2017 в 6:03 PST

Cейчас дочь Ивашинцовой занимается постепенной оцифровкой найденного архива: уже запущен отдельный сайт фотографа, летом должна пройти первая посмертная выставка ее работ в Вене. На черно-белых фотографиях Ивашинцовой — портреты друзей и горожан, а главное — необыкновенный Ленинград, его все еще узнаваемые детали улиц и пространств и уже исчезнувшие вместе с советской эпохой образы. Удобнее всего следить за новыми оцифрованными поступлениями в официальном инстаграме проекта.

Фотографии: Masha Ivashintsova