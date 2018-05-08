В рубрике «В закладки» The Village показывает сайты, страницы в Instagram, паблики и телеграм-каналы, которые пригодятся для жизни в большом городе. На этот раз рассказываем об аккаунте «Немного заботы», который раз в час присылает советы и напоминания, помогающие с помощью простых действий позаботиться о себе и своем самочувствии.

«Немного заботы» — это аналог англоязычного @tinycarebot, который перевел на русский и собрал Дмитрий Веснин. Сейчас аккаунт есть в Twitter и в виде телеграм-бота: на обеих платформах бот раз в час напоминает сделать для себя приятную мелочь — отвлечься на зарядку для глаз, выпить стакан воды или выйти на свежий воздух.

Дмитрий Веснин: «Сейчас я учусь собирать боты и на коленке собрал аналог @tinycarebot. Сразу добавил все из него, а теперь пополняю всем, что так или иначе касается self-care. Структура там очень простая, зато он пишет постоянно, поэтому рано или поздно попадет советом в подходящее настроение. Он есть и в Telegram, но мне кажется, что Twitter для такого больше подходит. Потому что если я в Twitter, то у меня точно есть время на себя».

🎺: послушай самые известные песни в жанре, о котором ничего не знаешь — немного заботы (@zabotabot) 8 мая 2018 г.

🙄: закрой глаза и нарисуй ими огромный круг — немного заботы (@zabotabot) 5 мая 2018 г.

🌃: как сможешь, сходи в своё любимое место в городе — немного заботы (@zabotabot) 8 мая 2018 г.

🌃: сходи на работу по другой дороге — немного заботы (@zabotabot) 8 мая 2018 г.

🌬️: отвлекись на несколько минут и прислушайся к своему дыханию — немного заботы (@zabotabot) 8 мая 2018 г.