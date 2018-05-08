В закладкиТвиттер-бот «Немного заботы»
Маленькие лайфхаки и ритуалы заботы о себе, которые помогают моментально улучшить самочувствие
В рубрике «В закладки» The Village показывает сайты, страницы в Instagram, паблики и телеграм-каналы, которые пригодятся для жизни в большом городе. На этот раз рассказываем об аккаунте «Немного заботы», который раз в час присылает советы и напоминания, помогающие с помощью простых действий позаботиться о себе и своем самочувствии.
«Немного заботы» — это аналог англоязычного @tinycarebot, который перевел на русский и собрал Дмитрий Веснин. Сейчас аккаунт есть в Twitter и в виде телеграм-бота: на обеих платформах бот раз в час напоминает сделать для себя приятную мелочь — отвлечься на зарядку для глаз, выпить стакан воды или выйти на свежий воздух.
Дмитрий Веснин: «Сейчас я учусь собирать боты и на коленке собрал аналог @tinycarebot. Сразу добавил все из него, а теперь пополняю всем, что так или иначе касается self-care. Структура там очень простая, зато он пишет постоянно, поэтому рано или поздно попадет советом в подходящее настроение. Он есть и в Telegram, но мне кажется, что Twitter для такого больше подходит. Потому что если я в Twitter, то у меня точно есть время на себя».
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