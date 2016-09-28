Квартира неделиСветлая квартира в сталинском доме на Преображенке
Белые стены, лаконичная мебель и небольшая домашняя библиотека в квартире для молодой семьи
В просторной сталинке с высокими потолками живут Екатерина, ее сын Лев и их вельш-корги Акива. До ремонта квартира была двухкомнатной со стандартной планировкой: изолированные вытянутые комнаты выходили в темный коридор. Дизайн-бюро, с которым начинала работать Екатерина, предложило три варианта перепланировки. Выбор в итоге пал на тот, при котором квартира становилась трехкомнатной с небольшой спальней, детской и гостиной, совмещенной с кабинетом.
Гостиная получалась без окна, но хозяйка придумала сделать небольшое узкое окошко под потолком в стене спальни — так в комнату стал попадать естественный свет. Традиционное для советских квартир окно между кухней и туалетом тоже решили оставить, хотя строительная бригада, делавшая ремонт, протестовала и уговаривала убрать пережиток прошлого. Оригинальную деревянную входную дверь тоже было решено оставить. Ее пришлось снять, отреставрировать, перекрасить, а потом вернуть на место.
Фотографии
катя закливенец
дизайн
Катерина Зубкова
Москва
Преображенский район
Площадь
65 м2
Комнаты
3
Высота потолков
3 м
Этаж
7-й
С дизайнерами расстались на этапе подбора отделочных материалов. Они предлагали яркие цветовые акценты на стенах, но будущим жильцам хотелось покрасить их все в белый цвет. Выбором материалов и мебели Екатерина занялась сама. Бюджет ремонта был ограничен, поэтому большинство предметов мебели в квартире — из IKEA. Рабочую зону, стеллаж в спальне и полки-соты в гостиной сделали в мастерской «Столярка дерево» специально для этой квартиры. Оттуда же в квартире появились оригинальные деревянные ручки для шкафов. Еще здесь есть старинные напольные часы — семейная реликвия — и несколько других предметов из прошлого: венские стулья, которые перекрасили в мятный цвет, и отреставрированная тумбочка с антикварного рынка. Вдоль несущей стены со стороны прихожей поставили книжные стеллажи, на которых расположилась небольшая семейная библиотека. Рядом — открытый шкаф для обуви во всю стену.
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