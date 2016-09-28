В просторной сталинке с высокими потолками живут Екатерина, ее сын Лев и их вельш-корги Акива. До ремонта квартира была двухкомнатной со стандартной планировкой: изолированные вытянутые комнаты выходили в темный коридор. Дизайн-бюро, с которым начинала работать Екатерина, предложило три варианта перепланировки. Выбор в итоге пал на тот, при котором квартира становилась трехкомнатной с небольшой спальней, детской и гостиной, совмещенной с кабинетом.

Гостиная получалась без окна, но хозяйка придумала сделать небольшое узкое окошко под потолком в стене спальни — так в комнату стал попадать естественный свет. Традиционное для советских квартир окно между кухней и туалетом тоже решили оставить, хотя строительная бригада, делавшая ремонт, протестовала и уговаривала убрать пережиток прошлого. Оригинальную деревянную входную дверь тоже было решено оставить. Ее пришлось снять, отреставрировать, перекрасить, а потом вернуть на место.

