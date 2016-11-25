Хозяева попросили оставить стены практически без обработки. Их не штукатурили и не выравнивали, а просто слегка сгладили швы и покрасили. Главная стена в гостиной и вовсе осталась такой, какой ее обнаружили после того, как сняли гипсокартон: со следами предыдущих ремонтов и отпечатками газет сталинских времен. Вскрывшийся деревянный потолок тоже решили не прятать, только покрасили потемневшие от времени доски в серый цвет. На полу лежит настоящий штучный паркет. Но положили его не по классической технологии: его не циклевали, а швы не шпаклевали, доски не идеально подогнаны друг к другу, сверху они покрыт небольшим слоем матового лака. Все это позволило закончить ремонт в рекордно короткий срок — работы завершились за три месяца.

Подбором мебели и аксессуаров Аня и Костя занимались сами. Внимательно изучали «Авито», ходили на рынок в Измайлове и ставили необычные задачи перед разными специалистами. Так, например, акриловый столик для гостиной заказали в фирме, которая производит аквариумы. У них оказалось дешевле, чем у специализированных производителей мебели. Консоль напротив дивана досталась ребятам от них же практически даром: это оказался обрезок от одного из заказов.

Аня и Костя неравнодушны к конструктивизму и вещам советской эпохи. Что-то купили с рук, что-то осталось в наследство от бабушек и дедушек. Не обошлось и без IKEA (бюджет был ограничен), и шкаф, торшер и другие элементы шведского дизайна не спорят с мебелью в стиле лофт, сделанной на заказ и самостоятельно или удачно купленной со скидкой.