Придумать концепцию интерьера хозяину помогли друзья-архитекторы. Старые стены и пол полностью снесли и сделали перепланировку. Пространство поделили на объединенные гостиную и кухню с антресолью и спальню. По расстановке мебели и цветовым оттенкам для интерьера рекомендации дали знакомые голландцы, работающие в офисе IKEA в России. С их подачи для гостиной был куплен зеленый диван. Остальную мебель и весь декор хозяин подбирал сам.

На втором этаже хотели сделать уголок в восточном стиле. Светильники для этой зоны купили в марокканской лавке в Гааге. Когда хозяева устраивают вечеринки, здесь устанавливают диджейский пульт, а пространство кухни и гостиной используют для посиделок. Правда, с таким размахом гуляют нечасто: в доме очень хорошая слышимость. Эту проблему пытались решить на этапе ремонта, проложив стены и пол шумоизоляционным материалом, но для громких тусовок этого недостаточно.

Многие предметы интерьера привезены из других стран. Торшер в гостиной, светильники в кухне, комод, отделяющий кухню от гостиной, — родом из Голландии. Оттуда же и декоративные деревянные коньки, как на картинах Вермеера. Тумба под телевизором и скамейка в прихожей куплены на антикварной ярмарке в Бельгии — в прошлой жизни они стояли в католическом храме.

Часть вещей сделана на заказ. Комод-лесенка для обуви в прихожей смастерили в московской мастерской по эскизу мамы Ефима, хозяина квартиры. Еще один комод-лестницу в спальню сделал друг семьи, мастер по дереву. Стеллаж в спальне переделывали дважды: в первый раз он получился слишком узким. Кухня, журнальные столики в гостиной, кровать в спальне — из IKEA.

Практически за всеми картинами, украшающими стены в квартире, стоит какая-нибудь семейная история. Картина над пианино в гостиной досталась хозяину от бабушки, а в спальне висят полотна, купленные его дедушкой в Париже. Киноплакаты Ефим вместе со своей девушкой приобрели во Франции ― оба любят Париж и французские фильмы. Пейзаж с куполами храма Василия Блаженного подарили отцу Фимы, когда тот работал в Голландии; он нарисован русской художницей-иммигранткой. Еще Ефим собирает уличные таблички и знаки. Например, светофор в спальне, один из экспонатов его коллекции, привезли из Голландии.