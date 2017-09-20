Квартира неделиЯркая квартира с антресолью в районе Арбата
Открытая планировка, насыщенные цвета, антресоль с диджейским пультом и настоящий светофор
Квартира в Карманицком переулке подкупила хозяина высокими потолками и огромными окнами с видом на церковь Спаса на Песках — ту самую, которую Паленов изобразил на картине «Московский дворик». Дом, где находится квартира, построен в годы революции. Изначально в нем было четыре этажа, а пятый и шестой надстроили в советское время. На каждом этаже располагалось по одной многокомнатной квартире, которые потом стали коммунальными, а еще позже были разделены на две изолированные жилплощади с не очень удачной планировкой ― длинными темными коридорами и небольшими комнатами.
Текст
Фотографии
Город
Москва
Площадь квартиры
65 м² + 3 м²
Комнаты
2
Высота потолков
3,7–4 м
Придумать концепцию интерьера хозяину помогли друзья-архитекторы. Старые стены и пол полностью снесли и сделали перепланировку. Пространство поделили на объединенные гостиную и кухню с антресолью и спальню. По расстановке мебели и цветовым оттенкам для интерьера рекомендации дали знакомые голландцы, работающие в офисе IKEA в России. С их подачи для гостиной был куплен зеленый диван. Остальную мебель и весь декор хозяин подбирал сам.
На втором этаже хотели сделать уголок в восточном стиле. Светильники для этой зоны купили в марокканской лавке в Гааге. Когда хозяева устраивают вечеринки, здесь устанавливают диджейский пульт, а пространство кухни и гостиной используют для посиделок. Правда, с таким размахом гуляют нечасто: в доме очень хорошая слышимость. Эту проблему пытались решить на этапе ремонта, проложив стены и пол шумоизоляционным материалом, но для громких тусовок этого недостаточно.
Многие предметы интерьера привезены из других стран. Торшер в гостиной, светильники в кухне, комод, отделяющий кухню от гостиной, — родом из Голландии. Оттуда же и декоративные деревянные коньки, как на картинах Вермеера. Тумба под телевизором и скамейка в прихожей куплены на антикварной ярмарке в Бельгии — в прошлой жизни они стояли в католическом храме.
Часть вещей сделана на заказ. Комод-лесенка для обуви в прихожей смастерили в московской мастерской по эскизу мамы Ефима, хозяина квартиры. Еще один комод-лестницу в спальню сделал друг семьи, мастер по дереву. Стеллаж в спальне переделывали дважды: в первый раз он получился слишком узким. Кухня, журнальные столики в гостиной, кровать в спальне — из IKEA.
Практически за всеми картинами, украшающими стены в квартире, стоит какая-нибудь семейная история. Картина над пианино в гостиной досталась хозяину от бабушки, а в спальне висят полотна, купленные его дедушкой в Париже. Киноплакаты Ефим вместе со своей девушкой приобрели во Франции ― оба любят Париж и французские фильмы. Пейзаж с куполами храма Василия Блаженного подарили отцу Фимы, когда тот работал в Голландии; он нарисован русской художницей-иммигранткой. Еще Ефим собирает уличные таблички и знаки. Например, светофор в спальне, один из экспонатов его коллекции, привезли из Голландии.
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