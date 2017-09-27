Дом купца Полежаева известен своими бесконечными коммунальными квартирами. У Петра и Виолетты — квартира отдельная, она никогда не была частью коммуналки. Тем не менее, как рассказывают хозяева, если изучить план этажа, то можно обнаружить, что раньше квартира была частью больших апартаментов — скорее всего, на ее месте была большая кухня: парадная выходит во двор, в квартире есть холодная кладовая для хранения продуктов, а при ремонте на месте ванны обнаружилось единственное место с бетонным монолитом на полу — возможно, здесь была печь для приготовления еды.

Хозяева признаются, что на первом этапе они довольно идеалистически представлял себе ремонт в старом фонде — планировали закончить его за три месяца при скромном бюджете. Работы начали на следующий день после оформления всех документов, и деньги, которые изначально планировалось потратить на ремонт, мебель и оформление, в результате ушли только на демонтаж ненужных стен и старого пола, на ремонт чернового пола, полную переделку всех коммуникаций, полную замену электрики и новые перегородки. В итоге бюджет и сроки пришлось увеличить в два раза.

Квартира совсем небольшая, но хозяева поставили цель немного разнообразить типичные зоны: они демонтировали часть стены между кухней и комнатой, объединили ванную и туалет, благодаря чему увеличили коридор почти на полтора метра, а также увеличили комнату за счет тупикового темного коридора на целых пять метров. В ванной сделали отдельную нишу, чтобы в будущем организовать там шкаф для хозяйственных нужд. Сейчас это открытое пространство, где стоит стиральная машина. В нише, которая находится между кухней и комнатой, сделали столовую, а саму столовую зону выделили двумя арками (одна — оригинальная, вторая — дублирующая, чтобы оформить проем между кухней и столовой, где раньше была стена). Квартира стала круговой по планировке, появилось больше свободы для перемещения.

Дизайн хозяева придумывали сами. Основа интерьера — максимум мягкого и комфортного света: «Мы отталкивались от самого пространства, которое имели, и старались не выходить за рамки выбранной цветовой гаммы: в комнате доминирует сливочный цвет в сочетании с деревом. Самый смелый поступок — розовые стены на кухне, которые уравновесили серой мебелью, фисташковой кладовой и черными деталями в интерьере. Ванную хотелось сделать максимально монохромной: здесь серый, белый и черный». Особое внимание уделили плитке, решив на ней не экономить. Например, как рассказывают хозяева, они долго искали мозаику на пол в ванной комнате: «Мы влюбились в нее после путешествия по США, эта плитка встречалась в каждом втором кафе Нью-Йорка. В конце концов нам повезло с поисками: плитку доставили за неделю».

Хозяева решили, что в квартире не должен доминировать современный стиль, несколько элементов декора сохранили: например, выделяются старый комод, советская эмалированная раковина на кухне и совсем древний виниловый проигрыватель; старые двери они перекрасили. В небольшом коридоре, чтобы отделить эту зону от остального светлого пространства, поклеили шведские обои с гербарием. За мелкими деталями Петр и Виолетта ездили в Хельсинки: часть из них купили в Granit и Domus Classica, часть — в дизайнерских магазинах, кое-что нашли в антикварных магазинах и на барахолках.