Квартира недели10 самых неоднозначных «Квартир недели»
Интересные интерьеры, которые больше всего комментировали в прошлом году
В рубрике «Квартира недели» The Village показывает нестандартные интерьеры с интересными решениями. В нашем гиде — квартиры в новостройках и исторических домах, просторные и крошечные, лофты, эклектика и классические интерьеры, которые объединяет только одно — любовь хозяев к своему дому.
Новая старая квартира с цветными пятнами на Большой Пироговской
В процессе ремонта, который длился три месяца, в квартире сломали все стены, вскрыли старые полы и очистили от штукатурки потолок. Заделывать следы от демонтажа не стали, просто выкрасили поверхности градиентом: от белого пола к обнаженному, оставленному как есть потолку. Краска — главный отделочный материал и визуальный акцент в этом интерьере.
Светлая круговая квартира в Доме купца Полежаева (Петербург)
Хозяева, фотограф Петр и флорист Виолетта, решили, что в этой квартире в известном доходном доме купца Полежаева не должен доминировать современный стиль, и несколько элементов декора сохранили: старый комод, советскую эмалированную раковину на кухне и совсем древний виниловый проигрыватель. За мелкими деталями Петр и Виолетта ездили в Хельсинки: часть из них купили в Granit и Domus Classica, часть — в дизайнерских магазинах, кое-что нашли в антикварных магазинах и на барахолках.
Яркая квартира с антресолью в районе Арбата
Квартира в Карманицком переулке подкупила хозяина высокими потолками и огромными окнами с видом на церковь Спаса на Песках — ту самую, которую Поленов изобразил на картине «Московский дворик». Придумать концепцию интерьера хозяину помогли друзья-архитекторы. Старые стены и пол полностью снесли и сделали перепланировку. Пространство поделили на объединенные гостиную и кухню с антресолью и спальню. По расстановке мебели и цветовым оттенкам для интерьера рекомендации дали знакомые голландцы, работающие в офисе IKEA в России. С их подачи для гостиной был куплен зеленый диван. Остальную мебель и весь декор хозяин подбирал сам.
Городской минимализм на 25 квадратных метрах
Эта квартира в ЖК «Парк Мира» — единственная в своем роде: кроме небольшой площади (студия занимает всего 25 квадратных метров), интересно и ее расположение. Апартаменты зажаты между двумя зданиями и как будто висят в воздухе: внизу — сквозной проход, с одной стороны — лестничная клетка, с другой — офисное здание, сверху — только уютная терраса. Рассказываем, как в этом маленьком пространстве архитекторам удалось организовать комфортную минималистичную студию для молодого человека.
Квартира архитектора в здании XVIII века в Лефортове
Ремонт старой коммуналки в Лефортове занял примерно полгода: кроме стен, в ней, по сути, ничего не осталось. Рабочие заменили перекрытия, сбили штукатурку со стен и убрали старые рамы вместе с подоконниками. Новые окна, которые сделали на заказ, со стороны улицы слегка тонированы, так что, несмотря на первый этаж, рулонными шторами хозяева почти не пользуются. Кирпичные стены покрыли белой краской, а местами заново оштукатурили. По словам владельца квартиры, кирпич хорош в сочетании с гладкими поверхностями — когда его слишком много, он может утомлять.
Скандинавская сталинка на Руставели
В этой квартире на улице Руставели Михаил с женой Юлей и ребенком живут с 2014 года. До этого снимали жилплощадь, потом жили с родственниками в Новопеределкине. В какой-то момент поняли, что так дальше нельзя, накопили денег на первоначальный взнос на ипотеку и переехали сюда. «О том, что наш дом попал в списки под снос, узнали в марте из новостей. Первые две недели был шок: земля ушла из-под ног, ничего не хотелось. Мы были в отчаянии, просыпаться не хотелось, не хотелось домой идти: как и зачем здесь жить, если все равно это все отнимут», — рассказывают хозяева. Смотрим, как им удалось обставить свою квартиру и какие приемы можно взять на вооружение.
Светлый интерьер в нежных тонах на улице Маршала Тухачевского
В стильном интерьере для девушки-юриста можно найти отголоски «прованса», черты американского стиля в планировке, английские обои в спальне и элементы скандинавского стиля на кухне. Несмотря на такой своеобразный микс, пространство выглядит очень гармоничным и цельным. Здесь нет ярких красок и вся обстановка располагает к полноценному размеренному отдыху: голубой, пудровый, оливковый, песочный и серый — сочетания теплых и холодных оттенков смотрятся изысканно и благородно.
Белоснежная квартира с антресолью в здании старой фабрики
Хозяева этой квартиры хотели, чтобы в дальнем углу антресоли было чуть больше места, поэтому линию второго этажа изогнули, а на выигранной площади поставили библиотеку и кресло. Сплошная балконная перегородка защищает кровать от яркого солнечного света, а монолитная лестничная конструкция, которая продолжает изгиб антресоли, напоминает лестницы в Доме Наркомфина.
Дерево, стекло и рок: квартира со столярной мастерской на Береговом
Стиль этого интерьера — светлая «скандинавия» с элементами mid-century modern. Стены просто покрашены белой краской, изголовье кровати и стена на лоджии закрыты дубовыми панелями, на полу — классический паркет елочкой, потолок мастерской отделан, опять же, дубовой вагонкой. В квартире вообще очень много деталей из дуба: откосы, подоконники, кухня, стол, стулья, комод в ванной, стеллаж в мастерской и ставни в спальне.
Современная квартира с красной дверью и этническими мотивами
Квартиру в новостройке дизайнер Екатерина Лапина оформляла для молодого человека, любителя йоги и путешествий. Несмотря на то что квартира небольшая, нужно было продумать две разные зоны — публичную и личную, сохранив при этом их связь друг с другом. Катя объединила кухню с гостиной и выделила личное пространство, в котором спальня, гардероб и санузел находятся на одной оси — одно пространство плавно перетекает в другое.
Фотографии: обложка, 1, 3, 7 — Полина Рукавичкина, 2, 6, 9, 10 — Катя Закливенец, 4, 5, 8 – Аня Михеева
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