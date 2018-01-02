Скандинавская сталинка на Руставели

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В этой квартире на улице Руставели Михаил с женой Юлей и ребенком живут с 2014 года. До этого снимали жилплощадь, потом жили с родственниками в Новопеределкине. В какой-то момент поняли, что так дальше нельзя, накопили денег на первоначальный взнос на ипотеку и переехали сюда. «О том, что наш дом попал в списки под снос, узнали в марте из новостей. Первые две недели был шок: земля ушла из-под ног, ничего не хотелось. Мы были в отчаянии, просыпаться не хотелось, не хотелось домой идти: как и зачем здесь жить, если все равно это все отнимут», — рассказывают хозяева. Смотрим, как им удалось обставить свою квартиру и какие приемы можно взять на вооружение.