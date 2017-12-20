В квартирах такого типа очень много проблем: небольшая площадь, неудачная планировка с узкими коридорами и вытянутыми комнатами, крошечная кухня и неудобная ванная. Вопрос тесной кухни дизайнеры решили быстро: снесли стену между ней и гостиной, попутно избавившись от длинного коридора и задав новую траекторию движения по квартире. От встроенного шкафа отказались, а кладовку в спальне увеличили за счет площади комнаты и сделали из нее полноценную гардеробную. В ванной убрали неудобную сидячую ванну в пользу душевой кабины, там же разместили небольшой хозблок со стиральной машиной — ее спрятали за шторой.

Пожелания хозяйки — использовать только натуральные материалы, выкрасить стены в глубокие цвета и вписать в современный интерьер советскую мебель, которая была в квартире, — дизайнеры интерпретировали по-своему. Например, в гостиной потолок решили не опускать и не красить, а снять побелку, очистить его и загрунтовать. В спальне же потолок оставили стандартным белым, к тому же здесь сделали хорошую звукоизоляцию, чтобы отдых был полноценным.

Продолжая тему натуральности, в зоне кухни-столовой дизайнеры решили открыть старую кладку на внешней стене. Вообще, по словам дизайнеров, за любым отделочным материалом в этом проекте стоит глобальная идея — использовать то, что имеешь. Когда они сбивали штукатурку, то понятия не имели, что там будет, и надеялись обнаружить чистовой красный кирпич, который можно будет просто загрунтовать, как и потолок. На самом деле стена была из серых неприглядных шлакоблоков — пришлось все закрашивать, оставив только фактуру.