Квартира неделиСовременная двушка с музейными стенами на «Тимирязевской»
Открытая планировка, натуральные материалы, живопись и ретромебель
Хозяйка этой квартиры в старой кирпичной пятиэтажке в районе «Тимирязевской» живет здесь с детства: она переехала сюда с родителями из коммуналки на «Курской» в начале 60-х. И дом, и район за это время стали родными — о продаже квартиры и переезде в другое место не было и речи. Дизайнеры Катя Сванидзе и Катя Любарская рассказали The Village, как они превратили обычную хрущевку в модное и уютное пространство, сделав акцент на натуральных материалах, насыщенных цветах и советской мебели.
Текст
Маша Шаталина
Фотографии
Город
Москва
Дизайн
Архитектурная студия DveKati
Площадь
45 м2
Потолок
2,75 м
В квартирах такого типа очень много проблем: небольшая площадь, неудачная планировка с узкими коридорами и вытянутыми комнатами, крошечная кухня и неудобная ванная. Вопрос тесной кухни дизайнеры решили быстро: снесли стену между ней и гостиной, попутно избавившись от длинного коридора и задав новую траекторию движения по квартире. От встроенного шкафа отказались, а кладовку в спальне увеличили за счет площади комнаты и сделали из нее полноценную гардеробную. В ванной убрали неудобную сидячую ванну в пользу душевой кабины, там же разместили небольшой хозблок со стиральной машиной — ее спрятали за шторой.
Пожелания хозяйки — использовать только натуральные материалы, выкрасить стены в глубокие цвета и вписать в современный интерьер советскую мебель, которая была в квартире, — дизайнеры интерпретировали по-своему. Например, в гостиной потолок решили не опускать и не красить, а снять побелку, очистить его и загрунтовать. В спальне же потолок оставили стандартным белым, к тому же здесь сделали хорошую звукоизоляцию, чтобы отдых был полноценным.
Продолжая тему натуральности, в зоне кухни-столовой дизайнеры решили открыть старую кладку на внешней стене. Вообще, по словам дизайнеров, за любым отделочным материалом в этом проекте стоит глобальная идея — использовать то, что имеешь. Когда они сбивали штукатурку, то понятия не имели, что там будет, и надеялись обнаружить чистовой красный кирпич, который можно будет просто загрунтовать, как и потолок. На самом деле стена была из серых неприглядных шлакоблоков — пришлось все закрашивать, оставив только фактуру.
Чтобы смягчить брутальность бетона и кладки, дверные проемы оформили гипсовой лепниной, потолочные молдинги — тоже гипсовые. Также в квартире появились деревянные стеклопакеты: окна нужно было обязательно менять, потому что старые рассохлись и их невозможно было восстановить. На полу — массивная доска, которая скомбинирована с модулями в диванной зоне; этими же модулями оформили стену в нише за диваном.
Для гостиной и спальни выбрали сине-зеленую гамму, стену в столовой выкрасили в винный — все это насыщенные, глубокие, камерные оттенки, которые еще называются музейными. К тому же хозяйка сама рисует и коллекционирует картины: что-то она покупает в музеях, что-то привозит из поездок, а, например, натюрморт с сухоцветами на комоде — ее кисти.
Практически вся мебель (комод, посудный и книжный шкафы) хорошо сохранилась, и ее даже не пришлось восстанавливать. Реставрировали только кресло и банкетку. Полки из ДСП, сделанные в 70-х, от которых многие сейчас попросту избавляются, стали настоящим арт-объектом: дизайнеры разнесли их друг от друга, использовав так называемую музейную развеску, и заполнили старыми книгами. Специально для них была сделана и направленная подсветка. В некоторых сценариях ее разворачивают на потолок — получается красивый рассеянный свет. Креслу и банкетке дали новую жизнь и вписали в современный интерьер — старые предметы могут приобрести второе дыхание в современном прочтении, очень важно сохранять какие-то важные для себя вещи или предметы мебели с историей, чтобы делать интерьер более личным.
Кухню не стали делать суперсовременной, чтобы поддержать остальной интерьер, а холодильник удачно спрятали за выступом. Кухонный гарнитур красивого зеленого цвета гармонично сочетается с остальными — и с винным, и с музейный синим. Раритетный духовой шкаф — из старого интерьера, деревянная столешница — тоже осознанный шаг, возврат к натуральным материалам. Интересные детали — жостовский поднос и изразцы (ростовские и испанские), которые хозяйка привезла из очередной поездки. В прихожей огромная коллекция колокольчиков: хозяйка — заслуженный учитель России, а колокольчики — подарки ее учеников и тех, кто знает об этом ее увлечении.
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