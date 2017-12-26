При выборе квартиры решающим фактором стало ее расположение: от дома примерно 15 минут неспешным шагом до Красной площади. Квартиру покупали специально под сдачу: ее и сейчас можно найти на Airbnb.com, несмотря на то что она уже давно переросла категорию «жилье на каникулах» и сейчас находится в долгосрочной аренде.

Изначально квартира была четырехкомнатной. Масштабную перепланировку делать не стали: две маленьких комнаты объединили, сделав просторную спальню, а часть коридора отдали под дополнительный санузел. Полностью отремонтировали только кухню (здесь пришлось заменить даже ветхое деревянное перекрытие) и санузлы.

Новому владельцу хотелось сохранить необычную историю квартиры, сделав ее комфортной и современной, поэтому было решено оставить все то, что возможно: паркет, по которому ходил Высоцкий, оригинальную гипсовую лепнину, молдинги на потолке и покрытие стен, которое в гостиной и кабинете обыграли по-разному. В гостиной даже не стали полностью очищать стену от остатков старых обоев и советских газет — цветные полосы наносили прямо поверх разномастной фактуры.

Всего в квартире три полноценные комнаты (гостиная, спальня и кабинет), коридор, два санузла и кухня. Когда стали снимать обои со стен, то открыли еще несколько дверей, которые раньше были замурованы. Теперь можно перемещаться из одной зоны в другую по кругу, или закрыться, сделав комнаты обособленными, очень личными, или, наоборот, открыть все двери, объединив пространство в единое целое. Комнаты получились с разным настроением: зеленая гостиная с активным паттерном, желтый кабинет (здесь оттенок специально подбирали под оригинальный цвет стен) и фиолетовая спальня с мистическим глазом в изголовье, оставшимся от предыдущей хозяйки.

В интерьере много интересных деталей: отреставрированные кресла, ткань для которых стала основой для полосатой стены в гостиной, инсталляция из виниловых пластинок и перекрашенный книжный шкаф в кабинете, восстановленные межкомнатные двери, которые стали декором в спальне, столик с гранитной столешницей, сделанный по эскизам дизайнера. Мебель большей частью из IKEA: роскошный зеленый диван в гостиной, напольные зеркала, рамы которых перекрасили в красный, тумбы, светлый диван в кабинете и многое другое.