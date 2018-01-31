Архитекторы поделили пространство квартиры на три зоны: детскую с собственной ванной, гостевую зону, состоящую из гостиной, кухни и кабинета, и спальню с приватной гостиной, двумя гардеробными для каждого из супругов и ванной комнатой. За открытыми светлыми пространствами прячется несколько обслуживающих жизнь семьи помещений: хозяйственная комната при входе в квартиру, где можно вымыть и высушить обувь, зона при ванной комнате хозяев для стирки, сушки и гладильной машины. Все системы хранения, кладовые, оборудование для вентиляции и кондиционирования спрятаны в стены, туда же встроена основная часть мебели. Встраиваемую мебель и гардеробные по эскизам архитектурного бюро разрабатывали в проектном бюро «С».

Окна квартиры ориентированы на три стороны света, поэтому архитекторы сфокусировали интерьер на открывающуюся панораму города и естественный свет, льющийся из видовых окон. Чтобы усилить ощущение света и простора, в качестве основных цветов интерьера решили использовать белый и натуральный золотистый дуб, плюс немного камня — теплого известкового туфа, травертина. Так в квартире случился диалог фактур: дерева, гладких панелей, глянцевых дверей, пористого камня. Белая мебель в гостиных, кухне и детской соседствует с дубовыми панелями, дверями и раздвижными перегородками в прихожей, спальне и гардеробной. Белый наливной пол прихожей, коридоров и приватной гостиной сменяет дубовая доска. Дизайнеры долго не могли определиться с камнем, но в итоге остановились на травертине — он понравился им своим медовым, солнечным цветом и рисунком, напоминающим волны или песчаные дюны.

Владелец квартиры оказался большим любителем блошиных рынков и предметов современного искусства. В числе прочих перед архитекторами стояла задача разместить внутри предметы его коллекции и экспонировать живописные работы московского художника Владимира Архангельского. В приватной гостиной с панорамным окном только и мебели, что серый диван Poltrona Frau, поставленный сюда в пару к бетонным колоннам, да две черных мраморных пантеры из антикварного магазинчика в Стамбуле. Роль люстры под потолком здесь играет белоснежный потолочный вентилятор Boffi.

В аккомпанемент к белым панелям в детской комнате установили белую кровать Ligne Roset, для кухни-гостиной выбрали встроенную систему шкафов с интегрированной в нее кухней Bulthaup с рабочим островом и барным столом из дуба. Вся остальная мебель в доме — винтажная, в духе 60-х, которую бережно отреставрировал сам владелец.

Проектируя квартиру, архитекторы пошли на хитрости, чтобы максимально использовать высоту помещений. Инженерные короба вентиляции, которые часто размещают под потолком, удалось спрятать во встроенных системах хранения и мебели. Чтобы подчеркнуть высоту потолков, для квартиры выбрали двери во всю высоту помещений, остановившись на моделях Link и Slim от Rimadesio.

Стиль, в котором работали создатели квартиры, можно определить как смесь функционального минимализма и экостиля. В пользу первого говорят четкая геометрия, минимум деталей и цвета, максимум пространства для света и воздуха. За экологичность в доме отвечают натуральный камень, а еще панели и откосы окон, выполненные из натурального дерева.