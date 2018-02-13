Квартира неделиСкандинавская квартира с ретромебелью на «Коломенской»
Акцентные стены, крашеные стулья и бархатные портьеры в гардеробной
Ремонт в этой типовой трешке в новостройке делали ровно три месяца: 1 сентября старший сын Даши и ее мужа шел в первый класс, и до этого момента нужно было переехать. Поэтому о глобальной переделке не было и речи — стены сносить не стали, а все работы четко спланировали. Ровно в тот день, когда Даша с мужем получили ключи от квартиры, они заказали полы из массива — их должны были привезти как раз за три месяца. Вообще в основе этого проекта был точный расчет: полы нужно ждать три месяца, двери — два, кухню — еще полтора. Исходя из этого, заказывали материалы, делали черновые работы и выбирали краску для стен. В итоге ребята въехали в пустую квартиру (из мебели была только кухня) и уже полтора года обживают новое пространство комната за комнатой.
The Village рассказывает, как в детской появилась стена для мела, почему в спальне не стали делать двери-купе для гардеробной и как удалось вписать старую советскую мебель в современный интерьер.
Город
Москва
Дизайн
делали сами
Площадь
78,8 м2
Высота потолков
2,8 м
Первая комната, которую нужно было полностью закончить к переезду, — детская. Даша точно знала, что вся мебель здесь должна быть из IKEA. По ее словам, пока дети еще маленькие, нет смысла заморачиваться с полноценным дизайном — наоборот, детская должна быть чистым листом детских игр и творчества. Одну из стен в этой комнате выкрасили грифельной краской — чтобы на ней можно было рисовать мелом, чем дети с удовольствием и занимаются.
Вообще акцентные стены — фишка этой квартиры: в детской — черная грифельная, в спальне — с растительным орнаментом, в гостиной — фотообои с геометричным узором в стиле 60-х годов. Исключением стала кухня: выбирая между активными стенами и серыми кухонными фасадами и бирюзовым гарнитуром на фоне спокойных стен, Даша остановилась на первом варианте — теперь стены на кухне благородного оттенка «тиффани». Сам гарнитур заказали на фабрике «Медынь»: стандартные шкафы IKEA не подходили по размерам, а делать кухню на заказ где-то еще выходило дороже.
Если мебель для детской специально выбирали в IKEA, то в спальне программой максимум было обойтись без IKEA вообще. Дубовую кровать и консоль для цветов сделали в столярной мастерской, тумбочки привезли из мастерской Дарьи Гейлер, чьими красками Даша выкрасила практически всю мебель в квартире, а декоративную деревянную лестницу сделал дедушка Даши.
В квартире нет отдельно стоящих шкафов — от них ребята решили отказаться. Вместо этого они организовали в спальне вместительную гардеробную, а рядом с ванной — технический шкаф с жалюзийными дверцами. С гардеробной получилось интересно: чтобы уйти от ощущения спальни-шкафа, которое неизбежно возникло бы из-за раздвижных дверей во всю стену, Даша решила отгородить гардеробную бархатными портьерами. Неожиданный в этой роли бархат глубокого изумрудного цвета добавил комнате мягкости и театральности и оказался довольно простым в уходе.
Гостиную обставляли предмет за предметом: из старой квартиры перевезли серый диван, с дачи — дедушкину радиолу, которую собирались выбросить. Серое советское кресло у окна Даша купила в мастерской StoolStory, а второе, в другом углу, они с мужем нашли в расселенном доме на Центральной улице в Туле, когда поехали в гости к друзьям. Позже ребята привезли из гаража несколько старых стульев — их Даша выкрасила красками Дарьи Гейлер, которые хорошо ложатся даже на старый лак. Гэдээровский стол Даша купила за тысячу рублей на Avito и тоже покрасила, предусмотрительно покрыв столешницу лаком.
Про этот хаотично сложившийся интерьер Даша говорит так: «У меня есть теплые воспоминания об этих вещах: радиолу хотели выбросить, но я поняла, что для меня она про детство; стулья тоже — я помню, как дедушка с бабушкой сидели на них. Их уже нет, а стулья остались. У папы я забрала пластинки, у дедушки — проигрыватель. У нас нет телевизора, хватает рабочего ноутбука и смартфонов. По вечерам очень классно слушать пластинки и общаться друг с другом и с детьми».
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