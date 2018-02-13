Первая комната, которую нужно было полностью закончить к переезду, — детская. Даша точно знала, что вся мебель здесь должна быть из IKEA. По ее словам, пока дети еще маленькие, нет смысла заморачиваться с полноценным дизайном — наоборот, детская должна быть чистым листом детских игр и творчества. Одну из стен в этой комнате выкрасили грифельной краской — чтобы на ней можно было рисовать мелом, чем дети с удовольствием и занимаются.

Вообще акцентные стены — фишка этой квартиры: в детской — черная грифельная, в спальне — с растительным орнаментом, в гостиной — фотообои с геометричным узором в стиле 60-х годов. Исключением стала кухня: выбирая между активными стенами и серыми кухонными фасадами и бирюзовым гарнитуром на фоне спокойных стен, Даша остановилась на первом варианте — теперь стены на кухне благородного оттенка «тиффани». Сам гарнитур заказали на фабрике «Медынь»: стандартные шкафы IKEA не подходили по размерам, а делать кухню на заказ где-то еще выходило дороже.

Если мебель для детской специально выбирали в IKEA, то в спальне программой максимум было обойтись без IKEA вообще. Дубовую кровать и консоль для цветов сделали в столярной мастерской, тумбочки привезли из мастерской Дарьи Гейлер, чьими красками Даша выкрасила практически всю мебель в квартире, а декоративную деревянную лестницу сделал дедушка Даши.

В квартире нет отдельно стоящих шкафов — от них ребята решили отказаться. Вместо этого они организовали в спальне вместительную гардеробную, а рядом с ванной — технический шкаф с жалюзийными дверцами. С гардеробной получилось интересно: чтобы уйти от ощущения спальни-шкафа, которое неизбежно возникло бы из-за раздвижных дверей во всю стену, Даша решила отгородить гардеробную бархатными портьерами. Неожиданный в этой роли бархат глубокого изумрудного цвета добавил комнате мягкости и театральности и оказался довольно простым в уходе.

Гостиную обставляли предмет за предметом: из старой квартиры перевезли серый диван, с дачи — дедушкину радиолу, которую собирались выбросить. Серое советское кресло у окна Даша купила в мастерской StoolStory, а второе, в другом углу, они с мужем нашли в расселенном доме на Центральной улице в Туле, когда поехали в гости к друзьям. Позже ребята привезли из гаража несколько старых стульев — их Даша выкрасила красками Дарьи Гейлер, которые хорошо ложатся даже на старый лак. Гэдээровский стол Даша купила за тысячу рублей на Avito и тоже покрасила, предусмотрительно покрыв столешницу лаком.

Про этот хаотично сложившийся интерьер Даша говорит так: «У меня есть теплые воспоминания об этих вещах: радиолу хотели выбросить, но я поняла, что для меня она про детство; стулья тоже — я помню, как дедушка с бабушкой сидели на них. Их уже нет, а стулья остались. У папы я забрала пластинки, у дедушки — проигрыватель. У нас нет телевизора, хватает рабочего ноутбука и смартфонов. По вечерам очень классно слушать пластинки и общаться друг с другом и с детьми».