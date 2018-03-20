Предыстория

Торговец мануфактурой Александр Яковлевич Барышников выкупил трехэтажный дом в центре Петербурга в конце XIX века. Он заказал перестройку здания архитектору Василию Шаубу, затем проект доходного дома переработал сын купца, инженер путей сообщения Александр Александрович Барышников. Благодаря ему, и внутренняя отделка, и декор фасада выполнены в модерне.

Дизайнер интерьеров Елена Булгакова-Лескова приобрела квартиру в доме на улице Марата летом 2014 года. До 1950-х это была коммуналка — потом в двухкомнатной квартире жила одна семья. «Квартира была в запущенном состоянии. Все закрашено масляной краской. Очень руинированные ванная, кухня», — вспоминает Елена.

Постепенно выяснилось, что дизайнер приобрела часть квартиры самого Барышникова. Изначально в ней было 15 комнат — на весь этаж, и самые высокие потолки в доме — 4,23 метра. До 1918 года в квартире жила вся семья купца — жена и 10 детей. В советское время помещение «нарезали» на несколько квартир, соорудили перегородки. Так получилось, что две трети гостиной оказались в квартире соседей Елены (после шумихи в СМИ они тоже связались с дизайнером и вскоре собираются встретиться), а на оставшейся трети хозяйка организовала кухню-столовую, ванную комнату и туалет.

Комнаты

Елена выкупила «представительскую» часть некогда 15-комнатной квартиры — вход в нее с парадной лестницы (у соседей — с черной). Предположительно, здесь купец Барышников принимал посетителей. Одна из комнат в итоге стала гостиной, вторая — спальней. В стене между комнатами были замурованы анфиладные двери, их вскрыли и отреставрировали. Напротив них, на стене в гостиной, дизайнер повесила зеркала: таким образом создается иллюзия продолжения, анфилады.

Перегородка, отделяющая спальню от холла, появилась уже в советское время, но Елена не стала ее сносить, иначе было бы не организовать кабинет. Сейчас он находится за перегородкой, как бы в нише. Здесь, как и на кухне, есть фрагменты альфрейных росписей. По мнению работавших в квартире реставраторов, раньше в предваряющей кабинет арке была еще одна входная группа, но она не сохранилась. Зато удалось полностью отреставрировать основную входную группу — непросто устроенную, со ставнями и засовом. Плитка на полу в холле — от первоначального проекта Елены: она гармонирует с потолком терракотового цвета. Это еще одна находка, случившаяся во время ремонта (раньше потолок был скрыт под штукатуркой).

В квартире — несколько отреставрированных каминов, все они действующие; два из них, в кабинете и спальне, сообщаются друг с другом. «Кабинетную» печь жильцы, очевидно, соорудили сами во время войны: она стояла прямо на паркете. Елена вспоминает, что прораб предложил снести печь как неаутентичную, но дизайнер решила ее оставить — «она же такая милая». Примыкающий к ней изразцовый камин на самом деле из старой коммуналки в Басковом переулке (оригинальная печь на этом месте не сохранилась). Хозяева собирались выкинуть его, но реставраторы спасли изразцы и собрали камин в квартире на Марата.

Стены комнат с фасадной стороны здания расчищены до кирпича. Отчасти из-за того, что были изуродованы; отчасти — чтобы эффект лофта, грубости контрастировал со «сладким интерьером».