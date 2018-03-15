Квартира неделиБрутальная студия со стеклянной спальней в районе Таганки
Темный мужской интерьер с головами животных и дровами в гостиной
Алексей, хозяин лофтовой студии в монолитной новостройке, расположенной в районе Таганки, — коммерческий директор в рекламной компании, а дизайн интерьеров, по его словам, давно стал его хобби. Ремонт в этой квартире — для него четвертый, но делать ремонт с нуля в бетонной коробке Алексею пришлось впервые. Дизайн-проектом занималась дизайнер Александра Ермилова, выпускница «Деталей». Эта монохромная квартира, яркими пятнами в которой стали только крупные растения, — тот случай, когда заказчик и дизайнер настолько совпали во вкусах и взглядах на хороший дизайн, что ремонт делался быстро и практически без разногласий.
The Village рассказывает, как изумрудный кухонный фартук стал мраморным, почему стены в спальне сделали стеклянными и зачем в квартире дрова.
Текст
Фотографии
Город
Москва
Дизайн
Площадь
37 м²
Высота потолков
2,6 м
Количество комнат
2
Единственную стену, разделяющую кухню и комнату, снесли, а объем спальни заключили в стеклянный куб с распашной дверью. Перегородку делали ребята из Loffi, которые занимаются производством мебели. С одной стороны, стеклянные стены не препятствуют естественному свету — в квартире нет темных углов, с другой — в спальне достаточно тихо благодаря хорошей звукоизоляции. Чтобы сделать спальню более камерной при желании, по внутреннему периметру повесили тонкие хлопковые шторы. Скрытые двери в коридоре, выкрашенные в цвет стен, ведут в ванную и гардеробную. Двери к тому же достаточно высокие — такой прием визуально вытягивает помещение, делая потолки зрительно выше.
Этот вариант — с темно-серыми стенами и мраморным фартуком сложился не сразу: сначала плитка в кухне была глубокого сине-зеленого оттенка, ее поддерживала стена напротив, выкрашенная в тот же цвет. Но в результате ошибки строителей черные швы почти в сантиметр толщиной на кухонном фартуке выглядели так плохо, что плитку пришлось перекладывать, а синюю стену — перекрашивать. В итоге заказчик и дизайнер сошлись на светлом кухонном фартуке, который зарифмовали с мраморным диптихом в спальне — эти картины рисовала подруга Алексея, Алина @aliponart.
Велосипед на стене — арт-объект зимой и средство передвижения в теплое время года. Повесить его таким образом — хорошая идея для небольшой квартиры. Внезапные дрова под консолью в гостиной, как и большие растения в кадках, — отсыл к загородному дому и мечтам владельца квартиры о жизни ближе к природе. К тому же они вкусно пахнут.
Вообще, весь этот проект — про натуральность: здесь использованы экологичные отделочные материалы, тактильно приятные. А дерево, выгодно контрастирующее на фоне темных стен, стало важным связующим звеном: отделка пола, те же дрова, обеденный стол, столешница и полка в ванной комнате, деревянные детали и декор (например, лошадка из «ИКЕИ» над входной дверью). С деревом хорошо сочетаются элементы из сизаля: аксессуары в ванной комнате, придверный коврик и так далее. Мебель и светильники покупали в популярных интернет-магазинах: стол, например, нашли в Cosmorelax, а стулья к нему купили на распродаже в Inmyroom. В квартире много декора из Zara Home и H&M Home — носороги, слоники, декоративные подушки (тоже с животными), мебельные ручки. Бетонные горшки, стабилизированный мох и драцены — KrapivaKrapiva, а часы в коридоре и голова над ТВ — LoftDesign.
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