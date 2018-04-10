В квартире нет несущих стен, поэтому все перегородки снесли и построили заново на новом месте. Из-за того что в квартире установлена газовая плита, кухню решили не объединять с гостиной — сейчас между ними проем, куда при желании можно поставить стандартную межкомнатную дверь. Ванную и кухню увеличили за счет коридора, а к спальне присоединили небольшую гардеробную. Кроме нее, в квартире есть еще шкаф-купе в гостиной — там хранится большинство вещей и крупногабаритные предметы.

Пока в доме шел капитальный ремонт, ребята обнаружили, что сосед над ними часто устраивает поздние шумные вечеринки и в квартире невозможно находиться, не говоря уже о полноценном сне и спокойной работе. Полиция, которую иногда вызывали по пять-шесть раз за ночь, не особо помогала. Поэтому в квартире пришлось делать полную звукоизоляцию — получилась практически полностью изолированная капсула. При этом, конечно, пришлось пожертвовать площадью: звукоизоляция съедает минимум 7–7,5 сантиметров от всех плоскостей. Сейчас нельзя сказать, что помещение наверху нежилое, но посторонние шумы гасятся максимально, и ночью можно спокойно высыпаться.

Всю необходимую технику — стиральную и посудомоечную машины, духовку и холодильник — разместили на кухне, которую ребята собрали сами. Каркасные шкафы нашли в обычном мебельном гипермаркете, а фасады заказали в Rehau (где до этого покупали трубы и окна). В этой компании не делают отдельные дверцы, а продают большие листы (примерно 1,2 на 2,5 метра). На производстве можно заказать «распил и кромление» под размеры шкафов — решение довольно нестандартное, но так получилось сэкономить приличную сумму на кухонном гарнитуре. Суперглянцевые фасады оказались простыми в уходе: несмотря на отсутствие ручек на шкафах, на них не остается отпечатков пальцев, а загрязнения убираются довольно легко — как раз из-за гладкого покрытия.

Еще один необычный ход — стеклоблоки вместо кухонного фартука на смежной с ванной стене. Так в ванную днем проникает естественный свет, благодаря чему она ощущается как полноценная комната, а не замкнутое пространство. С другой стороны, если в ванной горит свет, то рабочая поверхность на кухне эффектно подсвечивается.

Вообще, стеклоблоки использовали там, где хотели добавить больше воздуха и простора: между кухней и гостиной, в ванной и в гардеробной в спальне. К тому же это еще один отсыл к советскому прошлому, к истории дома. По словам владельцев квартиры, они не хотели выдумывать псевдолофт или прованс, который будет резонировать с окружающим пейзажем. Ребятам было важно, чтобы интерьер соответствовал архитектуре и экстерьеру дома: цветовая гамма квартиры, например, полностью повторяет дом снаружи — те же белые стены и темные акценты. Наряду со стеклоблоками ребята своеобразно обыграли тему ковров: в гостиной на полу — копия ковра, подаренного Ленину туркменским народом; в прихожей и ванной — плитка со стилизованными коврами; на рабочем столе — коврик для мыши. При этом, по мнению хозяев, квартира должны быть не просто стилизацией с точки зрения духа того времени, но еще и комфортной в повседневной жизни. Поэтому в этом проекте не гнались за каким-то определенным стилем, а использовали современные технологии, создавая функциональное личное пространство.

В процессе ремонта Тане пришлось разобраться практически во всех СНиПах, ГОСТах и методичках производителей и научиться самой контролировать рабочих — и она решила, что этим надо делиться. Так появился YouTube-канал «38 метров», где ребята пошагово рассказали о ремонте — от демонтажа перегородок до установки виброподвесов и выбора отделочных материалов. Ребята хотели, чтобы подписчики, которые затеяли ремонт, понимали, что в какой последовательности делать и как все должно выглядеть в результате. Еще один совет — на этапе выбора бригады выяснять, какие технологии рабочие знают и какой инструмент есть в их распоряжении. Конечно, для начала самому придется разобраться во всех технологиях, но конечный результат будет в разы круче: например, ту же шпаклевку удобнее и быстрее наносить не кельмой, а специальным аппаратом для безвоздушного распыления — слой получается ровнее, а расход материалов меньше.