Квартира угловая, и это стало одним из решающих факторов при покупке: на 76 квадратных метров здесь приходится сразу шесть больших окон — из-за обилия естественного света интерьер получился просторным и светлым. Все стены, кроме несущей, разделяющей гостиную и детскую, убрали, чтобы по-новому организовать пространство: кухню и гостиную объединили, на месте коридора устроили кладовку, а ванную увеличили, чтобы сделать в ней зону для стирки и хранения за раздвижными дверями — там установили бойлер, стиральную машину и полки для хранения бытовой химии и других вещей.

Кухню Елена разрабатывала по примеру стерильных зон для готовки в ресторанах: из столовой просматривается только серая стена с металлической вытяжкой, верхние шкафы разместили за выступом, чтобы не утяжелять общее пространство кухни-гостиной. Детскую не обставляли специально — часть вещей перевезли из старой квартиры и оставили максимально много места для детских игр.

Одним из основных пожеланий хозяйки были межкомнатные двери до потолка, но из-за несущей балки в гостиной реализовать эту идею получилось только в спальне — там установили роскошную темную дверь со стеклянной фрамугой, которую поддержали темным шкафом и длинным столом. Столешница задумывалась как рабочее место, но по факту получилось, что Елена не любит работать в закрытом помещении и чаще сидит с ноутбуком за столом в гостиной.

Из-за почти черной мебели и высоких деревьев за окном спальня получилась камерной и уютной. В остальных помещениях отделка светлая: стены выкрасили в прохладные оттенки голубого, чтобы комнаты казались больше. Двери делали на заказ в цвет стен, чтобы растворить их в пространстве. На полу — паркет и инженерная доска теплых цветов, в противовес стенам. И если в гостиной в качестве центрального элемента появился лофтовый стеллаж для книг и декора, то в других комнатах одну из стен хозяйка сделала акцентной: в разноцветные горошины — в детской и изумрудную, с тонкими золотыми ветвями — в изголовье кровати в спальне.

За брутальность в этом классическом интерьере, кроме стеллажа и обеденного стола из старой доски, отвечает темно-серый камень в зоне готовки на кухне и несколько бетонных предметов: массивный пуф у входной двери и светильники над большим столом. Еще несколько интересных деталей: металлическая арт-доска с вырезанным на ней силуэтом Дома Мельникова, бирюзовый керамический пуф в прихожей, лампа из десятка стеклянных пузырьков и светильники с золотым цоколем у кровати.