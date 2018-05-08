Перепланировка в этом проекте минимальная: дизайнеры объединили только кухню с гостиной. Стена между этими двумя комнатами буквально рассыпалась на глазах у строителей после демонтажа дверной коробки. Из-за чересчур бдительных и чутко спящих соседей ремонт затянулся на полгода: рабочие несколько ночей провели в ОВД вместе со всеми документами и разрешениями, а сроки поставок и монтажа постоянно переносились.

В процессе ремонта в квартире заменили практически все: от инженерных коммуникаций до проводки. Стены во всех помещениях — под покраску. Из-за ограниченного бюджета плитка в ванной не до потолка, на полу хороший ламинат в комнатах и самый дешевый керамогранит на кухне и в прихожей: большие плиты 60 на 60 сантиметров строители нарезали на полосы в десять сантиметров толщиной — в итоге получилось что-то похожее на бетонный паркет. А вот на полу в ванной не стали экономить и выложили его натуральным камнем, но потом пожалели об этом решении: рельефная поверхность и эпоксидная затирка смотрятся плохо.

Стиль интерьера — традиционный для Америки: кейп-код, или неоклассика. Дизайнеры сознательно сделали некоторые элементы современными, чтобы «омолодить» интерьер: при желании хозяйка сможет менять мебель, подстраивая пространство под разные сценарии. При этом базовые элементы — стены, потолок, плинтус и галтели — классические и собирают интерьер воедино, делают квартиру уютной.

Ребята не первый год занимаются дизайном интерьеров и давно поняли, что покупать в интерьерных магазинах можно только светильники, а мебель лучше делать самим. В этом проекте кухня, шкафы, кровать, диван, столы с тумбочками сделаны в Happy Station. Покупные тут только добротный буковый стол из Белоруссии и стулья из «Твоего дома». По факту кухня и кровать вышли дешевле, а диван стоит примерно столько же, как и хорошие модели в ИКЕА. Стеклянная дверь в ванной и тумба получились, безусловно, дороже: мебель из дуба дешевой не будет никогда. Декор и светильники — также из магазина Happy Station.