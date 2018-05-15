Ремонт начали с демонтажа внутренних перегородок: в новом интерьере все помещения (гостиная, кухня и спальня) остались на своих местах, но архитектор зонировал открытое пространство двумя объемами — для ванной/санузла и для хранения. В большом черном кубе, где разместились мокрые зоны, перегородки не до потолка — в верхней части стеклянные фрамуги. Во-первых, так он не давит визуально на общее пространство, во-вторых, в санузлы проникает дневной свет. Чтобы света было еще больше, в гостиной убрали подоконный блок и сделали стеклянные двери до пола.

Газовую колонку, которая раньше размещалась в ванной, перенесли на кухню и спрятали за черные фасады. Вообще в покраске в этом проекте использовали только два цвета: белый и черный. Белый визуально расширяет пространство, а под черный архитектор отвел одну стену — от черного кухонного гарнитура через черный куб санузлов и дальше, в спальню: в черный выкрашена стена из блоков в изголовье кровати. Это решение стало фоном для остальных материалов и оттенков: натуральный кирпич на кухне, естественный цвет дерева на полу, фактурный бетонный ригель, темно-синий текстиль, закрывающий гардеробную в спальне и места для хранения — его можно сменить при желании.

Предметы интерьера — как ретро, найденные в магазинах и на блошиных рынках постсоветского пространства, так и современных брендов. Например, шведский диван в гостиной хорошо смотрится с винтажным обеденным столом и стульями. Вообще мягкая зона в гостиной организована для общения, а не для просмотра телевизора — диван и кресла развернуты друг к другу. Отдельно стоит отметить черные потолочные светильники на шарнирах: для большего уюта абажур над столом можно опустить ниже. Опять же в советских квартирах потолочные розетки всегда размещены строго по центру комнаты, что сильно ограничивает возможные варианты расстановки мебели. А поворотные светильники позволяют решить эту проблему: тот же обеденный стол можно двигать в зависимости от количества гостей, а светильник подстраивать под него.