Clarisonic Mia 2, 9 675 рублей (вместо 12 900 рублей)

Для ежедневного домашнего использования подходит Clarisonic Mia 2 — простой в использовании аппарат, который повышает эластичность кожи, восприимчивость к кремам, сывороткам и увлажняющим средствам, а также очищает поры и сохраняет мягкость и гладкость кожи. Двухскоростной режим позволит подобрать уход для разных участков кожи в зависимости от типа.

В набор Clarisonic Mia 2 также входит специальная насадка для сияния кожи.