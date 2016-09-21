Осенний дайджестЛето остается: Продукты, которые помогут коже пережить осень
Сохраняем сияние, мягкость и здоровье кожи
В преддверии нового сезона мы в сотрудничестве с разными брендами составляем списки всего необходимого, чтобы у вас было чуть меньше времени на поиски и чуть больше — на приятные приготовления
Осенний период кожу лица и тела не щадит: холодный ветер неизбежно приводит к сухости, а начало рабочей гонки — к стрессу. Чаще всего ритуал ухода сводится к различным кремам, маскам и сывороткам, но, если вы еще не включили в него гаджеты Clarisonic, мы расскажем, почему стоит обратить на них внимание.
Умный подход к умыванию
Аппараты Clarisonic деликатно очищают кожу от различных загрязнений (пыли, смога, стойкого макияжа, средств с содержанием SPF), сохраняют и поддерживает здоровье кожи, что очень важно для жительниц большого города. Использование Clarisonic в разы эффективнее, чем умывание руками.
Инновационное очищение
Clarisonic Mia 2, 9 675 рублей (вместо 12 900 рублей)
Для ежедневного домашнего использования подходит Clarisonic Mia 2 — простой в использовании аппарат, который повышает эластичность кожи, восприимчивость к кремам, сывороткам и увлажняющим средствам, а также очищает поры и сохраняет мягкость и гладкость кожи. Двухскоростной режим позволит подобрать уход для разных участков кожи в зависимости от типа.
В набор Clarisonic Mia 2 также входит специальная насадка для сияния кожи.
Компактное очищение
Clarisonic Mia FIT, 10 493 рублей (вместо 13 990 рублей)
Mia Fit подходит для активного образа жизни: благодаря размеру аппарат поместится в чемодан и спортивную сумку. Очистка кожи после тренировки — важный пункт ухода за лицом. Два режима отличаются интенсивностью массажа, а водонепроницаемый корпус позволяет использовать аппарат в душе.
Для мужчин / Мужской подход
Clarisonic Alpha FIT, 10 493 рублей (вместо 13 990 рублей)
Компактный Alpha Fit подходит именно для мужской кожи. Он тщательно и деликатно отшелушивает, удаляет загрязнения, жир и пот. Для обладателей бороды есть интенсивный режим, который ухаживает и за небритой кожей.
Универсальный уход
Clarisonic Smart Profile, 18 750 рублей (вместо 25 000 рублей)
Несколько режимов аппарата позволяют тщательно прорабатывать Т-зону. У Smart Profile есть встроенный таймер и кнопка Turbo, усиливающая воздействие на кожу. Аппарат совместим с другими щетками Clarisonic, и его можно использовать для ухода не только за кожей лица, но и тела.
Тотальный уход
Clarisonic System Aria, 6 321 рублей (вместо 14 047 рублей)
Clarisonic Aria подходит для ежедневного использования дома. В набор входят три скоростных режима для глубокого и деликатного очищения, два таймера для индивидуального ухода и база для сушки и хранения аппарата.
Свежесть и сияние
Набор для сияющей кожи против пигментных пятен 6 450 рублей (вместо 8 600 рублей)
Набор для сияющей кожи, помимо щеточки для нежного отшелушивания, геля для умывания и геля с эффектом пилинга, также включает в себя сыворотку, которая придает коже здоровое сияние. Комплекс не травмирует кожу и подходит для ежедневного применения.
Идеальные ножки
Набор для ухода за кожей стоп PEDI 7 086 рублей (вместо 15 747 рублей)
Уход за кожей стоп не заканчивается вместе с календарным летом. В наборе Clarisonic Pedi все для домашнего ухода: специальная щетка для сухого и влажного использования, отшелушивающий скраб, смягчающий и восстанавливающий бальзам, сыворотка-пилинг и диск-пилка для сухого использования.
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