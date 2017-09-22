В преддверии нового сезона мы в сотрудничестве с разными брендами составляем списки всего необходимого, чтобы у вас было меньше времени на поиски и больше — на приятные приготовления

Начало осени — самое время наверстать упущенное и поехать на море. Независимо от того, на какую страну падет выбор, кожа моментально даст знать о необходимости ухода. Все привычные средства для умывания с собой не возьмешь, не говоря уже о косметологе. Поэтому важно пользоваться правильными гаджетами, которые помогут сохранить гладкость и сияние кожи. Совместно с брендом аппаратов для чистки и умывания лица Clarisonic мы подобрали варианты для разных ситуаций.

Здоровая кожа в любых условиях

Микроколебания щетинок удаляют загрязнения, пыль и макияж. Такое умывание эффективнее обычного, так как убирает остатки солнцезащитных средств, что особенно важно в отпуске. Сменные насадки подходят любому типу кожи и ко всем аппаратам Clarisonic. Насадки рекомендуем менять раз в три месяца.

На все случаи

12 150 рублей при регистрации на сайте

Компактный Clarisonic Mia Fit хорошо подойдет для путешествий. Аппарат очищает кожу и придает ей отдохнувший вид даже после занятий спортом. Гаджет работает в двух режимах: 60 секунд — для ежедневного ухода (например, утром) и 80 секунд — после тренировки или макияжа. Модель водонепроницаемая, поэтому ее можно использовать в ванной.

Мужской подход

12 150 рублей при регистрации на сайте

Мужская кожа на отдыхе и под палящим солнцем часто пересушивается, а без подходящего ухода могут появиться черные точки. Чтобы это предотвратить, можно взять с собой в отпуск Clarisonic Alpha Fit. Его щетка-насадка из 26 тысяч щетинок справится и с пылью большого города, и с южным зноем.

Чистые поры

1 489 рублей при регистрации на сайте

Загрязнения в воздухе легче проникают в расширенные поры из-за палящего солнца и интенсивной работы сальных желез, а значит, умывание должно быть тщательным. В этих случаях как раз подойдет щетка-насадка для глубокого очищения.

Сияющая кожа

1 489 рублей при регистрации на сайте

Солнце и море — это то, ради чего мы сбегаем из душного города. Приехать с отдыха с карамельным загаром и сияющим лицом можно, если использовать правильную щетку-насадку. Деликатные щетинки сделают кожу более гладкой, а загар — ровным.

Деликатное очищение

1 489 рублей при регистрации на сайте

Даже если ваша кожа идеальна, в новом климате она может вести себя как угодно — как выделять лишний жир, так и шелушиться. Поэтому лучше всего, помимо основной щетки-насадки, взять еще и деликатную.

Для чувствительной кожи

1 489 рублей при регистрации на сайте

С перелетом меняется и вода, которой мы умываемся. Любая кожа воспринимает это болезненно, а чувствительная — особенно. Последней легче адаптироваться к новым условиям поможет бережно очищающая щетка-насадка с нейлоновыми ворсинками.

Базовое очищение для нормальной кожи

1 489 рублей при регистрации на сайте

Базовая щетка-насадка подойдет и женщинам с нормальной кожей, и мужчинам для подготовки к бритью. Вариант для тех, кто не любит муки выбора и предпочитает все «в одном флаконе»: грамотное очищение и легкий массаж. Не подойдет эта насадка разве что для очень чувствительной кожи — ей нужен особый уход.

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