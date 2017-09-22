Начало осени — самое время наверстать упущенное и поехать на море. Независимо от того, на какую страну падет выбор, кожа моментально даст знать о необходимости ухода. Все привычные средства для умывания с собой не возьмешь, не говоря уже о косметологе. Поэтому важно пользоваться правильными гаджетами, которые помогут сохранить гладкость и сияние кожи. Совместно с брендом аппаратов для чистки и умывания лица Clarisonic мы подобрали варианты для разных ситуаций.