Осенний дайджестКосметолог в чемодане: Гаджеты для ухода за кожей в поездке
Как помочь коже справиться с изменением климата
В преддверии нового сезона мы в сотрудничестве с разными брендами составляем списки всего необходимого, чтобы у вас было меньше времени на поиски и больше — на приятные приготовления
Начало осени — самое время наверстать упущенное и поехать на море. Независимо от того, на какую страну падет выбор, кожа моментально даст знать о необходимости ухода. Все привычные средства для умывания с собой не возьмешь, не говоря уже о косметологе. Поэтому важно пользоваться правильными гаджетами, которые помогут сохранить гладкость и сияние кожи. Совместно с брендом аппаратов для чистки и умывания лица Clarisonic мы подобрали варианты для разных ситуаций.
Здоровая кожа в любых условиях
Микроколебания щетинок удаляют загрязнения, пыль и макияж. Такое умывание эффективнее обычного, так как убирает остатки солнцезащитных средств, что особенно важно в отпуске. Сменные насадки подходят любому типу кожи и ко всем аппаратам Clarisonic. Насадки рекомендуем менять раз в три месяца.
На все случаи
12 150 рублей при регистрации на сайте
Компактный Clarisonic Mia Fit хорошо подойдет для путешествий. Аппарат очищает кожу и придает ей отдохнувший вид даже после занятий спортом. Гаджет работает в двух режимах: 60 секунд — для ежедневного ухода (например, утром) и 80 секунд — после тренировки или макияжа. Модель водонепроницаемая, поэтому ее можно использовать в ванной.
Мужской подход
12 150 рублей при регистрации на сайте
Мужская кожа на отдыхе и под палящим солнцем часто пересушивается, а без подходящего ухода могут появиться черные точки. Чтобы это предотвратить, можно взять с собой в отпуск Clarisonic Alpha Fit. Его щетка-насадка из 26 тысяч щетинок справится и с пылью большого города, и с южным зноем.
Чистые поры
1 489 рублей при регистрации на сайте
Загрязнения в воздухе легче проникают в расширенные поры из-за палящего солнца и интенсивной работы сальных желез, а значит, умывание должно быть тщательным. В этих случаях как раз подойдет щетка-насадка для глубокого очищения.
Сияющая кожа
1 489 рублей при регистрации на сайте
Солнце и море — это то, ради чего мы сбегаем из душного города. Приехать с отдыха с карамельным загаром и сияющим лицом можно, если использовать правильную щетку-насадку. Деликатные щетинки сделают кожу более гладкой, а загар — ровным.
Деликатное очищение
1 489 рублей при регистрации на сайте
Даже если ваша кожа идеальна, в новом климате она может вести себя как угодно — как выделять лишний жир, так и шелушиться. Поэтому лучше всего, помимо основной щетки-насадки, взять еще и деликатную.
Для чувствительной кожи
1 489 рублей при регистрации на сайте
С перелетом меняется и вода, которой мы умываемся. Любая кожа воспринимает это болезненно, а чувствительная — особенно. Последней легче адаптироваться к новым условиям поможет бережно очищающая щетка-насадка с нейлоновыми ворсинками.
Базовое очищение для нормальной кожи
1 489 рублей при регистрации на сайте
Базовая щетка-насадка подойдет и женщинам с нормальной кожей, и мужчинам для подготовки к бритью. Вариант для тех, кто не любит муки выбора и предпочитает все «в одном флаконе»: грамотное очищение и легкий массаж. Не подойдет эта насадка разве что для очень чувствительной кожи — ей нужен особый уход.
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