В этом возрасте уже пора учить правила языка и, конечно, новые слова. Дети много говорят, лексику и грамматику не зазубривают, а разучивают на игровых ситуациях. В девять лет ребенок запоминает правила языка только так, а другие способы изучения, особенно с трудной английской грамматикой, редко дают результат.