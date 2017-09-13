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Чтобы выучить иностранный язык, нужно много общаться, слушать, развивать ассоциативную, мышечную и речевую память. При этом немало зависит от возраста — маленькие дети лучше учатся, играя, а взрослые могут сразу начать с грамматики. Вместе с сетью школ BKC-ih мы разобрали десять курсов иностранного языка для разного возраста.
Для детей от 3 до 6 лет
Если заставлять детей зубрить, то вы отобьете у них желание узнать новый язык. Поэтому обучение на этом курсе похоже на знакомство с родным языком. Сперва дети повторяют за родителями, только интуитивно понимая значение слов. Так же строит общение преподаватель: ученики начинают повторять слова и фразы без перевода.
От 7 до 9 лет
В этом возрасте уже пора учить правила языка и, конечно, новые слова. Дети много говорят, лексику и грамматику не зазубривают, а разучивают на игровых ситуациях. В девять лет ребенок запоминает правила языка только так, а другие способы изучения, особенно с трудной английской грамматикой, редко дают результат.
От 10 до 12 лет
12-летние дети уже готовы «по-взрослому» изучать язык. На курсах готовят к экзаменам, учат правильно выстраивать грамматические конструкции, много слушают и читают. После этой программы дети готовы сдавать кембриджские экзамены KET и PET.
От 13 до 16 лет
Подростки расширяют свои знания и знакомятся с особенностями языка, практикуются в общении и много пишут. Полностью пройдя курсы, можно повысить уровень знания английского до Advanced.
Подготовка к экзаменам
Студентов готовят к IELTS, TOEFL, GMAT, GRE и всем кембриджским экзаменам. В первую очередь учат стратегии и технике сдачи тестов. Преподаватели — экзаменаторы IELTS и кембриджских экзаменов, поэтому знают, как лучше всего подготовить учеников.
Курс для взрослых
Заучивание неправильных глаголов по словарю, скорее всего, приведет к тому, что занятия вы забросите. Поэтому на курсах студенты много говорят, закрывают школьные и университетские пробелы. Учат только на английском, говорят уже на первом уроке, одновременно осваивают грамматику, письмо, чтение, аудирование.
Разговорные курсы
Чтобы преодолеть едва ли не основную проблему — языковой барьер, — нужно много говорить. Этим, как несложно догадаться по названию, и занимаются на разговорных курсах. Говорить учат на игровых ситуациях, смотрят видео, слушают. Независимо от уровня языка вы научитесь свободно говорить по-английски.
Интенсивный курс
Этот курс можно сравнить с поездкой в англоязычную страну: вас полностью погружают в языковую среду. Программа создана в первую очередь для тех, кому необходимо за короткое время улучшить знание языка.
Бизнес-курс
В изучении специфической бизнес-терминологии есть свои особенности. Если нужно подготовиться к выставке, сделать презентацию, вам предстоит деловая поездка (или вы просто хотите увереннее общаться с иностранными партнерами), этот курс — то, что надо. Деловому общению учат на ситуациях из жизни.
Другие иностранные языки
В BKC-ih можно выучить не только английский, но и немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский, японский. Минимальное требование для преподавателей — международная квалификация CELTA, которая дает право преподавать язык как иностранный в 56 странах мира.
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