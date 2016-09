Текст: Роксана Киселёва

WYCON

Большой Толмачёвский пер., 4/1

+7 (495) 951–51–82

Wycon — молодой итальянский бренд, запущенный в 2009 году Джанфранко Сатта и Рафаэллой Пагано, семейной парой из Неаполя. Основная идея — поощрять стремление девушек к самовыражению при помощи макияжа, что и отражается в лозунге бренда — Show the world, who you are. Wycon выпускает лимитированные коллекции шесть раз в год и предлагает более 1 200 бьюти-продуктов: помимо декоративной косметики, марка имеет небольшую линию ухаживающих за кожей средств, а также коллекцию кистей и аксессуаров.

В 2014 году компания провела полный ребрендинг, после чего вышла за пределы итальянского рынка. Сейчас найти помады и палетки теней марки можно в Монголии, Болгарии, Швейцарии и Румынии. Первый московский бутик был открыт в августе и находится по соседству с Третьяковской галереей, в Большом Толмачёвском переулке.

Карандаш для глаз

479 рублей

Стойкие яркие карандаши — хит продаж марки. Matita Occhi фиксируется на коже за секунды, поэтому с растушевкой лучше поспешить, а застыв, он надежно фиксируется и держится в течение всего дня. Карандаш идеально подойдет как для задорных стрелок, так и для цветового акцента на слизистой.

Жидкая помада

839 рублей

Стандартный представитель своей категории: матовая и стойкая до первого бургера жидкая помада за умеренную стоимость. Что самое приятное —

в коллекции из более 30 оттенков есть и два по-настоящему экстремальных: синий deep ocean 33 и черный darker than black 34. В силу особенностей пигмента в нанесении они сложнее нюдов, но результат стоит усилий.

Двухфазные тени для век

479 рублей (без скидки 1 089 рублей)

Текстура теней довольно необычная, но если научитесь с ними работать, результат вас впечатлит. Формула теней насыщена перламутровым пигментом для создания эффекта расплавленного металла — выглядит по-хорошему инопланетно. В коллекцию, кроме стандартного для металликов набора «золото, бронза, серебро», также вошли синие, зеленые и розовые оттенки,

а представители Wycon рекомендуют экспериментировать со смешиванием оттенков для получения новых уникальных цветов.

Тени-мусс

839 рублей

Яркие и сияющие как новогодний шар, тени-мусс быстро покорили сердца итальянок и отлично продаются на родине. Нам тоже стоит обратить на них внимание. Нередко кремовые тени грешат неоднородной текстурой, но не в этом случае: тени высоко пигментированы, но идеально распределяются по коже.

Палетка Nude’n’Wild

3 029 рублей

Достоинство палетки — сбалансированная гамма оттенков. Они универсальны: не привязаны к определенному цветотипу, а варьируя их интенсивность, можно накраситься и на рок-концерт, и на собеседование. Качество не подвело — в паре с базой тени без проблем выдержат рабочий день, а создать плавные переходы между цветами сможет и новичок. Так что Nude’n’Wild станет приятным подарком человеку, не искушенному в премудростях макияжа.

Лаки для ногтей

359 рублей (или 429 без скидки)

Лаки Wycon еще до открытия бутика в Москве были известны в России как итальянский сувенир, наверное, не многим меньше, чем лаки Kiko Milano. На родине они бестселлеры: итальянки любят их за широкий выбор оттенков и стабильное качество.

Трио для бровей

719 рублей

Если свои брови вы доверяете таким брендам, как Senna или Anastasia Beverly Hills, сделавшим состояние на культе бровей, то качество этого набора вряд ли станет для вас открытием. Но для поездок сложно придумать формат лучше. В этом средстве уместились маркер, пудровые тени и фиксирующий гель — удобно иметь все средства в одном футляре. Оттенков у набора всего три, зато формула обещает держаться до победного и устойчива к воде.

Магнитная палетка (доступна в трех размерах)

420 рублей



Как и у любого бренда косметики, стремящегося выглядеть профессионально, у Wycon есть опция набора своей идеальной палетки теней. Но и покупка пустой палетки уже отличная идея. Приложив некоторые усилия, тени можно освободить практически из любого футляра, а прикрепить к теням магнит — дело пяти минут. Таким образом, вы получаете свою идеальную палетку румян, теней, пудр, которую удобно брать в путешествия или просто хранить на виду, чтобы не забывать пользоваться всеми средствами, которые у вас есть.