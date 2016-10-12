Осень — самое подходящее время записи на стрижку. Измученные летней жарой и солнцем волосы сейчас требуют тщательного ухода, а возможно, и радикальной смены длины.

Стилисты и владельцы шести московских салонов красоты рассказывают, как привести волосы в порядок, какую стрижку выбрать и как поддерживать укладку в первозданном виде в домашних условиях.

Анна Куценко, стилист: После летнего сезона волосы, как правило, сухие и ломкие, и осень — самое время привести в порядок свою шевелюру перед холодами. Для восстановления нормального состояния волос лучше всего делать салонные профессиональные уходы, так как это эффективнее, чем заниматься самолечением в домашних условиях.

Что же касается с стрижек и укладок — как всегда, актуальны классические стрижки. Например, боб и пикси — с такими стрижками можно экспериментировать с длиной и текстурами. По-прежнему в моде волосы средней длины. Из укладок этой осенью девушки выбирают кудри — от локонов разной формации до слегка растрепанных волос, получается так называемый образ out of bed.

Роман Кондратов, арт-директор: Популярность обретают короткие стрижки, текстуру которых можно легко трансформировать с помощью укладочных средств. Мода становится индивидуальной, и если раньше женская короткая стрижка ассоциировалась в основном с резким мальчишеским образом, то теперь можно создать что-то более женственное даже с короткими волосами, варьируя длину или форму челки.

В прическе можно использовать нестандартные детали, а не наскучившие заколки и шпильки. Это могут быть кожаные шнурки, металлические аксессуары, которые обычно не используют в парикмахерском деле, — здесь нет предела фантазии.

Классические прически также актуальны — например, длинные волосы всегда в моде. Если однообразие наскучит, то можно легко играть с формой, не прибегая к радикальным мерам. Четкие кудри или гладкая прическа сегодня уже не проблема, при этом одно средство для волос может сочетать в себе стайлинг и уход одновременно. Очень важно, чтобы волосы были ухоженными. Современные косметические средства с быстрым действием и легкой текстурой существенно упрощают эту задачу.

Лилия Нейман, мастер: Любовь к челкам вновь окрепла. И актуально будут выглядеть этой осенью как ровные короткие, так и длинные, с неровными краями. На фоне короткого или слегка удлиненного боба с легкими и естественными кудрями челка окажется в наиболее выигрышном свете.

Если говорить об укладках, то осень 2016-го — это естественные текстуры и работа с объемом волос. Правда, воскресшую страсть к завиткам в духе 70–80-х тоже никто не отменяет. Для домашнего ухода в холодную пору рекомендуются несмываемые кремы или гели: они позволят не только защитить волосы, но и помогут в создании укладки.

Егор Рябушко, владелец: В этом сезоне в моде свободные, легкие и даже небрежные укладки — небрежность на голове может легко сочетаться с классическим образом. Такие укладки очень просто делать самостоятельно. Мы рекомендуем нашим клиенткам пользоваться текстуризатором, который поможет сделать модную прическу, даже если вы не обладаете какими-либо сверхнавыками. Мы за простоту. Что касается стрижек, то чем проще и качественнее, тем лучше. Сейчас большой популярностью пользуются челки, которые придают образу загадочность, но они, к сожалению, идут не всем.

Влад Покровский, арт-директор: В моде по-прежнему остается проверенная и всегда уместная классика. На самом деле она никуда и не уходила, просто давала парикмахерам время для экспериментов. Классические формы подойдут абсолютно всем мужчинам, независимо от возраста, профессии и увлечений. Такие стрижки отлично смотрятся с офисным костюмом, тинейджерским свитшотом и клетчатой рубашкой любителя casual.

Под определением «классическая стрижка» скрывается большой набор форм разной длины и объема. Универсальность классики в том, что для любого сезона вы можете подобрать для себя нужную вариацию стрижки. Осенне-зимний сезон идеален для удлиненных форм.

Производители косметики для волос предлагают широкую линейку укладочных средств, чтобы обладатели классических стрижек максимально долго поддерживали замысел парикмахера в аккуратном состоянии. Помада подойдет как для коротких, так и для удлиненных стрижек, она отлично поддерживает форму и благодаря своей водной или вазелиновой основе придает волосам блеск. Это актуально для мужчин, предпочитающих носить строгие проборы, и любителей «старой школы». Чтобы нагляднее представить эффект от помады на волосах, вспомните укладку Элвиса Пресли.

Глина — хит на все времена, также подходит для коротких стрижек. Она дает сильную или среднюю фиксацию и матовый эффект. Отлично справится с хаотичной взъерошенной укладкой паста для волос. Для длинных волос лучшими помощниками станут морская соль и текстурирующие спреи. Спреи с одинаковой легкостью создают как небрежные, так и аккуратные укладки.

В любом случае прическа — это только вершина айсберга, но крайне круто, когда по этой вершине можно сразу распознать человека, которого захочется узнавать глубже.

Диана Дубань, арт-директор: Этой осенью со стрижками все просто. Среди всех остальных уверенно выделяется одна — стрижка на среднюю длину с мягкими слоями и естественной текстурой. Многие могут сказать, что такую прическу носили их мамы. Но с тех пор многое изменилось, а именно — укладочные средства, которые сейчас очень хорошо могут подчеркнуть вашу натуральную текстуру, добавить, где нужно, объема, плотности и блеска. Эта стрижка как раз для тех, кто хорошо знает свои волосы и понимает, как правильно использовать подходящие для них средства. Звучит сложно, но на деле просто и актуально. Есть один нюанс: если волосы вьющиеся — можно делать слои покороче, почти на уровне челки, а если прямые — оставляйте подлиннее на уровне губ и ниже. Никаких плотных срезов, максимум легкости и подвижности.

Волны в духе 20-х — однозначный тренд этого сезона, они практически перестали быть гладкими и выглядят почти гранжево. Завивайте их хаотично — можно только челку или пряди у лица. Добавляйте много текстурирующего спрея, остальные волосы высушите жгутами и снова наносите спрей для текстуры. В идеале вы должны выглядеть так, как будто попали под дождь, но очертания вашей укладки остались.

Уход за волосами осенью должен начинаться со стрижки. За лето солнце значительно подсушило волосы, поэтому беречь эти пострадавшие кончики ни к чему. Я всегда за комплексный подход: для волос очень важно, что вы едите, сколько нервничаете и чем пользуетесь каждый день. То, что должно быть у вас всегда: масло или увлажняющее молочко, термозащита и правильно подобранный уход на каждый день в виде шампуня и кондиционера, а также маска для использования раз в неделю. Если вы считаете, что вашим волосам нужен дополнительный уход, раз в месяц делайте восстанавливающие процедуры в парикмахерских, они являются достаточно эффективными и поддерживают волосы в хорошем состоянии.

Фотографии: Noir