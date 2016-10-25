Текст: Роксана Киселёва

Мы уже не раз рассказывали о том, как ухаживать за кожей лица, тела и волосами. И чаще всего речь шла именно о женской косметике. Самое время разобраться с действенными средствами для мужчин.

Между мужской и женской кожей существует ряд отличий, на которые стоит обращать внимание при подборе ухаживающей косметики. В мужской коже большее количество сальных желез, а рецепторы более чувствительны к гормонам андрогенам, поэтому мужчины чаще страдают себореей и акне. Но реже — от обезвоживания и агрессивных воздействий окружающей среды, поскольку мужская кожа плотнее и толще женской.

Среди мужчин преобладает мускульный тип старения, несвойственный европейским женщинам: овал лица практически не поддается возрастным изменениям, а морщины проступают поздно, но заломы при этом более глубокие.

В остальном базовые принципы ухода за мужской кожей точно такие же, как и в уходе за женской. Во-первых, это качественное очищение без пересушивания (которое, как известно, вызывает повышенное выделение себума). Вторая важная ступень, которой многие почему-то пренебрегают, — отшелушивание.

Без удаления ороговевших клеток кожи цвет лица становится тусклым, портится рельеф кожи, поры закупориваются и воспаляются.

Третья ступень — увлажнение — своего рода вклад в будущее вашей кожи и лучшая профилактика старения. Увлажнять нужно как сухую кожу, так и жирную.

Так же не забывайте о защите кожи от воздействий окружающей среды. Из-за регулярного механического повреждения во время бритья нарушается защитный барьер и кожа становится чувствительной, уязвимой и подверженной высыпанием.

Чтобы узнать, где приобрести понравившееся средство, кликните на его название.

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала косметолога Елену Воробьеву, сеть салонов красоты «Мечты Виктории».