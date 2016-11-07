Текст: РОКСАНА КИСЕЛЕВа

Cult Beauty — британский интернет-магазин, предлагающий косметику как всемирно известных брендов, так и редких британских марок. Философия магазина заключается в том, чтобы продавать только культовые продукты. Почему то или иное средство они считают уникальным, менеджеры магазина подробно объясняют в описании товара.

Важно При отправке за пределы ЕС Cult Beauty вычитает VAT из стоимости, а значит, цены для российских покупателей ниже на 20 %. Международная доставка для заказов свыше 50 фунтов бесплатная, обычная ее стоимость для России составляет 6,95 фунта. Магазин предлагает различные бонусы за покупки, подробнее об актуальных предложениях можно узнать во вкладке Offers.

Cult Beauty Box

Лимитированные бьюти-боксы (наборы полноразмерных версий, трэвел-версий и пробников косметики — прим. Ред.) Cult выходят раз в три месяца, их наполнение — полноразмерные продукты с высокими рейтингами, в отборе которых принимают участие бьюти-гуру. Опции оформить подписку на несколько коробок нет, но можно записаться в лист ожидания, чтобы первым узнавать о старте продаж. Разбирают боксы очень быстро.

предыдущий бьюти-бокс от Худы Каттан стоил 8 000 рублей

Кисти и огромные палетки теней Morphe Brushes

Как бы их ни расхваливали западные блогеры, кисти Morphe не заменят вам Hakuhodo, но за свою относительно небольшую стоимость это более чем приятный инструмент для начинающего визажиста или продвинутого знатока добротного масс-маркета.

Покупать кисти лучше поштучно: качество кистей из готовых наборов может отличаться, и не в лучшую сторону. Помимо кистей, марка выпускает любопытные палетки теней на 35 цветов, которые пусть и напоминают нам о некогда популярном пестром китайском ноунейме, но радуют пигментацией и стойкостью.

Кисть Morphe, 560 рублей Палетка теней Morphe, 1 770 рублей

Кремы и тени Charlotte Tilbury

Оставаясь для россиян труднодоступной (перекупщики не в счет), за три года существования эта американская марка успела полюбиться и нашим визажистам: по степени упоминаемости в списках «что везти из Штатов» она в первой десятке.

Бренд будто создан для эстетического удовольствия покупателя, чье чуство прекрасного услаждают и текстуры, и дизайн упаковки, и даже названия средств.

Все для сияющей кожи Becca

Австралийцы Becca хоть и представлены в России официально, но суровые законы российского ценообразования покупать у местного дистрибьютора желания не вызывают. Возможно, ситуация еще поменяется к лучшему (в прошлом месяце корпорация Estée Lauder объявила о покупке бренда), а сейчас приобретать косметику Becca гораздо выгоднее в заграничных интернет-магазинах. Начинать знакомство с маркой лучше всего с продуктов для макияжа лица: пудры, кремовых и сухих хайлайтеров.

Жидкие помады и карандаши Huda Beauty

Собственный бренд трендсеттера нового гламурного макияжа Худы Каттан начинался с накладных ресниц. Линейка активно расширяется и сегодня включает в себя также палетку теней для век, накладные ногти, переводные тату и продукты для губ. Даже если макияж в стиле «так по-восточному» не ваша история, на помады и карандаши от Худы стоит обратить внимание. Цветовая гамма может показаться довольно тривиальной по сравнению с ассортиментом задорных инди-марок, но классика в удачном исполнении лишней не будет: качество здесь на высоте.

Средства для макияжа Kevyn Aucoin

Кевин Окоин, один их самых выдающихся визажистов своего времени, оставил в помощь новому поколению визажистов три книги-бестселлера по искусству макияжа и собственную марку профессиональной косметики. Звездные продукты в ней — это простой в использовании скульптор правильного оттенка и пластичный консилер для полной маскировки, который лучше поделить с подружкой, потому что 17 граммов консилера для одной пары глаз — это все же слишком.

Консилер Kevyn Aucoin, 3 000 рублей Скульптурирующая пудра Kevyn Aucoin, 2 820 рублей

Косметика с секретом Lipstick Queen

Лучший подарок для человека, ностальгирующего по чудесам китайской косметике родом из 90-х. Это набор из румян, помады и блеска для губ. Их зеленый пигмент проявляется на коже невинным розовым оттенком, а в нашей жизни не так уж и много безобидных сюрпризов, чтобы игнорировать возможность кого-то лишний раз удивить. Цены на такое баловство кажутся завышенными, но и качество не подвело — в ящике стола средства пылиться не будут.

Банная линия и спа для лица Susanne Kaufmann

Австрийская спа-марка с красивой историей, рассчитанная на трудоголиков и всех остальных. Если вы считаете себя истинным гедонистом, ваш выбор — расслабляющее масло для ванны. Если же ждете быстрого и заметного эффекта, смотрите увлажняющую маску и тоники. Откровенных аутсайдеров в марке замечено не было, так что стоит приглядеться к специальному рождественскому предложению — адвент-календарю с миниатюрами.

Свечи и гели для душа Noble Isle

Марка для эстетов: дорого, но вы будете единственным на многие километры человеком, чье мыло для рук пахнет виски. Ароматы коллекции создавались под вдохновением от многообразия Великобритании, так что если из поездки в эту страну вы не успели привезти себе на память ничего выдающегося, можно заказать свечу с ароматом ивы.