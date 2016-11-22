Beauty Bay — британский интернет-магазин, доставляющий косметику известных брендов по всему миру. Скидочные предложения выделены в отдельный раздел Outlet. Стоимость стандартной доставки для России — 150 рублей (бесплатна для заказов свыше 1 200 рублей), доставка с трекинг-кодом (а постоянные покупатели магазина рекомендуют именно ее) обойдется в 800 рублей.

Средства для макияжа RMS Beauty

На создание собственной марки ее создательницу Роуз-Мари Свифт вдохновило желание дать женщинам безопасную косметику, поскольку многолетний опыт работы визажистом обернулся для самой Свифт проблемами со здоровьем.

Все ингредиенты продуктов RMS Beauty нетоксичны, биоразлагаемы и имеют сертификаты USDA NOP. Присмотритесь к максимально простому в работе бронзеру Buriti (2 100 рублей) правильного загарного оттенка или возьмите в подарок маме масло Beauty Oil (4 550 рублей), идеальное для сухой или возрастной кожи: масло подготовит ее к макияжу и станет хорошим дополнением к имеющейся рутине ухода. Звездный продукт марки — жидкий хайлайтер Living Luminizer (прямо сейчас распродан).

Масло RMS Beauty, 4 450 рублей Бронзер RMS Beauty, 2 100 рублей

Хайлайтеры и тон в каплях Cover FX

Работая над концепцией марки, канадцы Cover FX сосредоточились на продуктах для безупречной кожи: в ассортименте есть всевозможные праймеры, тональные основы, консилеры, пудры и кисти для лица.

Но взволновали и покорили всех именно иллюминаторы Custom Enhancer Drops (2 582 рубля) — хайлайтер с эффектом влажного сияния. Добавьте его в тонирующее средство для придания ему легкого сияния или используйте соло для стробинга.

Еще одно средство в необычном форм-факторе — оттеночные капли Custom Cover Drops (2 734 рубля), позволяющие создавать тональную основу любой плотности при смешивании с обычным кремом.

Помады и тени в патронах Ellis Faas

«Цвет человеческой крови» — так Эллис Фаас, голландская визажистка и основательница марки Ellis Faas, охарактеризовала оттенок L001. Оригинальная подача вызвала интерес у покупателей, а качество не разочаровало — плотная и насыщенная пигментом формула помад Creamy Lips (1 550 рублей) не сушит губы, равномерно ложится и держит контур.

Тени-металлики Lights (1 755 рублей) схватываются намертво за три секунды и лучше всего наносятся пальцем. Один недостаток — такая упаковка не спасает тени от быстрого высыхания, но если ваш ежедневный макияж — история про сверкающие веки, то этот минус вы не заметите.

Помада Ellis Faas, 1 550 рублей Тени Ellis Faas, 1 756 рублей

Голубой блеск для губ и помады-металлики Gerard Cosmetics

Матовые помады небанальных цветов сейчас можно найти у любой марки. Но пигментированный блеск для губ голубого оттенка (1 120 рублей) до сих пор редкость, а между тем глянцевое покрытие было забыто абсолютно незаслуженно. Удались у марки и жидкие матовые помады с металлическим финишем (920 рублей): Gerard не пытались поместить в матовую текстуру как можно больше шиммера, поэтому помада распределяется по губам равномерно и без проплешин.

Консилер и помады нетривиальных оттенков L.A. Girl

Консилер из профессиональной линейки марки (422 рубля) регулярно попадает на первые места рейтингов лучших продуктов из драгстора. Его всем сердцем любят американские бьюти-блогеры и визажисты, и есть за что: Pro Concealer полностью перекрывает синеву и воспаления, по стоимости равен чашке кофе из Starbucks и представлен более чем в 20 оттенках, которые удобно смешивать между собой для получения собственного идеального цвета.

В своей ценовой категории помады Flat Velvet Finish (420 рублей) одни из лучших по качеству. Помимо классики всех полутонов и степеней насыщенности цвета, L.A. Girl предлагают вдохновленный гламурными нулевыми оттенок sweet revenge, пасмурный poetic и мрачный raven.

Бронзирующие муссы Freshly Baked London

Марка выпускает только бронзирующие муссы (1 090 рублей), зато вариантов отдушки у них целых семь и все они очень приятные: есть как кондитерские, так и фруктовые ароматы. Тем, кто любит автозагары, но не любит пахнуть мокрым хомячком после, посвящается. Продукция Freshly Baked London не испытывается на животных, не содержат спирта и парабенов.

Бронзирующий мусс Freshly Baked London, 1 090 рублей

Пигменты и тени для век Makeup Geek

Тени и пигменты американского бренда Makeup Geek — одни из лидеров продаж Beauty Bay. Их высоко ценят на родине и уже успели полюбить в России: MUG предлагает разнообразие оттенков и высокое качество продукции, соответствующие профессиональным маркам, но за стоимость, почти сравнимую с ценами на масс-маркет.

Положить в корзину прямо сейчас стоит лимитированную палетку теней (4 250 рублей), созданную в коллаборации с американским YouTube-блогером и визажистом Manny MUA. Даже если вы не являетесь поклонником творчества Мэнни, палетка точно достойна внимания: она собрала в себе девять оттенков для самых актуальных образов этого сезона. Из постоянной коллекции особенно интересны тени Foiled (700 рублей), задавшие моду на популярные сейчас тени-металлики.

Глиттеры Lit Cosmetics

Lit Cosmetics снабжают людей блестками с 2001 года и знают в них толк. Главное преимущество их продукции в том, что она официально разрешена для использования в макияже глаз: края блесток обработаны особым образом во избежание травмирования слизистой, а база под глиттер не содержит спирта и не вызовет раздражения на чувствительной коже век. Брать рекомендуем сразу целый набор (1 372 рубля): в комплекте — база, кисть для нанесения, мини-ершик (чтобы смахивать излишки) и сами блестки.

Набор для макияжа глаз Lit Cosmetics, 1 372 рубля

Продукция для волос Alterna

Цены на косметику Alterna даже в самых бескорыстных российских магазинах не воодушевляют и не радуют. Покупать продукцию этой марки (как и практически любую салонную косметику) выгоднее в зарубежных интернет-магазинах, на Beauty Bay в частности. Начать знакомство с маркой можно с тревел-сетов. Например, набор Moisture Transformation (2 500 рублей) содержит миниатюры шампуня, кондиционера, ночной эмульсии и лака для волос из линейки Caviar, задуманной как anti-age для волос (но не обязательно ждать до 50, если мощное восстановление необходимо вашим волосам уже сейчас).

Набор миниатюр для ухода за волосами Alterna, 2 500 рублей

Косметика Anne Semonin

Anne Semonin — марка с большой историей. Его основательница, француженка Анн Семонин, отвечала за красоту самой Грейс Келли, ввела моду на эфирные масла в составе ухаживающей косметики и стала первопроходцем в производстве сывороток.

Попробовать текстуры на руке или попросить пробник можно и в ЦУМе, но покупать лучше и (и дешевле) в интернете. Набор (2 772 рубля) из 12 миниатюр масок (восстанавливающей, очищающей, освежающей и эксфолирующей — каждой по три штуки) — это качественный уход в удобном для отпускной косметички формате или же классный вариант, чтобы посмотреть на маски в действии и понять, какая из четырех масок вам нужна и нужна ли вообще.

Набор из 12 мини-масок Anne Semonin, 2 772 рубля

Универсальный крем и отшелушивающие диски First Aid Beauty

Марка позиционирует свои продукты как «косметику первой помощи» — работающие средства, заточенные под конкретную проблему, и к некоторым из них действительно стоит присмотреться.

Например, универсальный крем для тела и лица Ultra Repair (от 550 рублей) эксперты бренда рекомендуют использовать при экземе, атопическом дерматите и псориазе: он быстро восстанавливает и успокаивает поврежденную кожу и имеет безопасный состав.

Отшелушивающие подушечки Radiance Pads (722 рубля) пропитаны мягким кислотосодержащим лосьоном, они дополнительно очищают кожу и придают ей сияние. Средство не содержит спирта и рекомендовано для ежедневного использования.