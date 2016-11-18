Итальянский бренд профессиональной косметики Kiko Milano запустил онлайн-магазин в России. Об этом The Village рассказали представители марки.

На сайте представлен ассортимент товаров для макияжа, средства по уходу за кожей и аксессуары. При заказе на сумму от 3 тысяч рублей доставка осуществляется бесплатно; подробно с расценками на доставку можно ознакомиться здесь. По Москве и Московской области товары привезут на следующий день после заказа, по Санкт-Петербургу и Ленинградской области —через день, для жителей других населенных пунктов — от двух до четырех рабочих дней. Оплатить заказ можно банковской картой на сайте либо картой или наличными курьеру.

Клиенты онлайн-магазина могут проверить статус своего заказа на сайте Kiko Milano в личном кабинете. Также здесь можно оставлять отзыв о товаре, добавлять продукты в wishlist и управлять подпиской.

По случаю открытия онлайн-магазина до 23 ноября бренд предоставляет клиентам возможность купить товары с 15%-ной скидкой по промокоду HELLOKIKO.