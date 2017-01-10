Сегодня морозы немного отступили и на улицу можно выходить уже в меньшем количестве одежды, но зима продолжается, и кожа все еще нуждается в специальном уходе.

Спросили у косметолога Mahash Day Spa Мариам Асатрян, как подобрать крем для холодов и какие процедуры требуются в это время года.

Мариам Асатрян: Главная проблема, с которой наша кожа сталкивается зимой, — обезвоживание. Оно происходит не только из-за того, что на улице холодно и ветрено, но и из-за агрессивного отопления. Поэтому при выборе ухода основной упор должен делаться на увлажнение, питание и защиту.

Текстуру лучше подбирать индивидуально по типу кожи. Очень жирный и плотный крем подойдет лишь тем, у кого сухая кожа, а также тем, кто проводит на морозе много времени, или в качестве SOS-средства, когда кожа уже пострадала. Для других случаев будет достаточно более легкого крема в качестве основного ухода утром и вечером.

Крем нужно наносить за 20 минут до выхода на улицу, чтобы он успел полностью впитаться. Нет, он не заледенеет на лице, температура кожи даже на самом лютом морозе не опустится до нуля — необходимой температуры для замерзания жидкости.

Хорошо, если в домашних условиях вы будете делать питательные маски два-три раза в неделю.

Что касается салонных процедур, то агрессивные пилинги лучше исключить или заменить их ферментными пилинг-масками. Если нет сильного мороза, можно делать массаж лица и альгинатные обертывания с активными сыворотками. И не забывайте о хорошем средстве для увлажнения и защиты кожи губ.

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