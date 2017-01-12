Текст: Роксана Киселёва

Ароматизаторы — как натурального, так и синтетического происхождения — могут вызывать или являться катализатором аллергии. Это случается не настолько часто, чтобы производители косметики массово начали отказываться от их использования, но ароматный крем может запросто испортить настроение обладателям чувствительной кожи. Для аллергиков и тех, кто просто не любит ароматизированную косметику, мы собрали десять классных средств без отдушек в составе.

1 105 рублей

Изначально разработанная для атопиков, серия Lipikar отлично сработает и на практически беспроблемной коже в осенне-зимний период, когда перепады температур и сухой воздух в помещении делают ее раздраженной и чувствительной.

Мягкое очищающее средство Syndet станет хорошим подспорьем рутине ухода за кожей тела, когда за окном минус 30 и гуляет штормовой ветер. Как и все средства серии, Syndet не содержит отдушек и имеет едва различимый косметический аромат.

879 рублей

Поляки Emolium выпускают достойную альтернативу дерматологическим линейкам более растиражированных брендов. Разница в цене здесь хоть и небольшая, но она становится в разы ощутимее, когда счет идет уже не на один флакон в сезон и даже не на два.

В ассортименте марки есть и очищающие средства, и кремы для лица, и продукты для кожи головы, так что если специальная косметика съедает немалую часть вашего бюджета, обратите внимание.

От 900 рублей

Creme de Corps пусть и не обладает дополнительными опциями (в отличие от сложносочиненных дерматологических линеек аптечных марок), но если вы ищете качественное увлажнение и питание на каждый день, держите путь в корнер Kiehl’s. Что очень приятно, крем доступен в четырех объемах. Мини-формат удобно брать с собой в отпуск или завести на прикроватной тумбочке на случай, когда все запахи на этом свете вдруг станут вам не милы.

828 рублей

В прошлом году под руководством Мишеля Дальманя Lumene провели глобальный перезапуск и начали обновление сразу всех своих линеек. Ребрендинг марку значительно омолодил и помог заявить о себе: теперь Lumene — это средства для женщин, которые ценят свою индивидуальность. Марка обратилась к новым форматам и текстурам, оставив производство этичным, а формулы — гипоаллергенными.

На флюиды для макияжа мы обратили внимание еще осенью, а теперь предлагаем присмотреться к стойкой помаде без отдушек True Passion.

430 рублей

Средства The Body Shop из линейки «Алоэ» не содержат красителей, ароматизаторов, спирта и консервантов и позиционируются специалистами марки как косметика для чувствительной кожи.

Сам антиперспирант не то чтобы суперорганик, но чувствительную кожу подмышек он не раздражает даже после бритья плюс не перебивает аромат парфюма и просто достойно выполняет свою работу.

209 рублей

Версия крема в синей упаковке пахнет незначительно, крем в красном тюбике не пахнет вообще ничем, оба они мгновенно впитываются, продаются буквально на каждом шагу и стоят равноценно чашке кофе.

1 450 рублей

Сама концепция «косметики первой помощи» подразумевает, что косметика First Aid Beauty — это безопасный вариант для экстренных случаев, будь то день на склоне со сноубордом или последствия бурной вечеринки.

Пожалуй, самое актуальное для текущей погоды средство — овсяная восстанавливающая маска, которая отлично сработает на обезвоженной, пересушенной или подвергшейся стрессу коже. Все средства марки рекомендованы для использования при экземе, дерматите и других хронических заболеваниях, протестированы на аллергические реакции, не содержат отдушек и парабенов.

1 500 рублей

Важно понимать, что многие составляющие косметических средств уже имеют некоторый запах сами по себе и чем дешевле эти компоненты, тем этот запах может быть ярче и неприятнее, а значит, отдушки в стиле «очень агрессивный морской бриз» — не издевательство над покупателем, а скорее вынужденная мера.

Искать в супермаркете пену для бритья с нейтральным ароматом — сомнительная затея, но есть смысл обратиться к high-end брендам или барбер-маркам, ориентированным на эстетов, например к The Art Of Shaving.

Около 20 долларов

Не все об этом знают, но у бренда Clinique в свое время была полноценная линейка средств по уходу за волосами. Правда, от всего богатства до наших дней дошел только фиксирующий спрей, и тот остался в Америке.

Найти его непросто, да и равноценной заменой лаку для волос с фиксацией на пятерочку он не станет, но если будет возможность купить этот спрей — обязательно берите. По сравнению с имеющимися на российском рынке средствами для стайлинга, помеченными как unscented, он самый честный.

485 рублей

Для самых замороченных — лаки для ногтей на водной основе. Такие есть, например, у Piggy Paint. По нарочито инфантильному оформлению можно сразу догадаться, что эти лаки, вообще-то, детские, но и взрослым пользоваться ими никто не запрещал.

Состав — настоящий бальзам на душу экофаната: никакого формальдегида, толуола, фталата, этилацетата и ацетона. Без минусов не обошлось: высокой стойкости от подобных лаков не ждите, а цветовая гамма приведет в восторг девочку-подростка, но после десяти лет с Chanel, Christina Fitzgerald или, на худой конец, Dance Legend перейти на Piggy Paint будет нелегко.