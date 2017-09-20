Осень — маленькая репетиция зимы: на улице холодает, темнеет и даже периодически льет. Все это взывает к смене гардероба на более теплый, а ухода за кожей и волосами — на очень заботливый. Мы проконсультировались со специалистами и собрали чек-лист, который поможет подготовить косметичку к осени.

Текст: Алина Смирнова

Меньше солнца — больше кислот

Сразу оговоримся, что речь идет об альфа-гидроксикислотах (АНА-кислотах): именно их использование на лето рекомендуется ограничивать (и обязательно использовать солнцезащиту, если вы все же их применяете). Гликолевая и молочная кислота — прекрасные компоненты для химического отшелушивания кожи. С их помощью выравнивают тон кожи, справляются с гиперпигментацией, предотвращают акне и уменьшают видимость неглубоких морщин. Для домашнего использования рекомендуют концентрацию от 5 до 15 %, а все, что выше, лучше доверить проверенному косметологу. Ищите АНА-кислоты в антиакне и антивозрастных линейках. Самые доступные средства продаются в аптеке, самые модные — у канадского бренда The Ordinary, а самые роскошные — у американских марок дорогого (но эффективного) ухода Sunday Riley и Drunk Elephant.

Ниже температуры — мягче очищение

С понижением среднесуточной температуры даже жирная кожа начинает требовать более мягкого очищения. Точнее — перестает требовать очищения глубокого. В идеале вечером нужно двухэтапное умывание, состоящее из гидрофильного масла или очищающего крема (некоторые из них смывают влажным полотенцем или салфеткой) и пенки. Для ленивых придумали свой выход — универсальные средства, которые надо сначала нанести чистыми руками на сухое лицо, помассировать и смыть, а потом смешать с водой, вспенить и уже умыться как обычно. Проследите, чтобы в ваших тониках и лосьонах не было спирта. А от скрабов и вовсе можно отказаться, если вы уже включили в рутину кислотный уход. В крайнем случае обзаведитесь пилингом-скаткой.

Ангелина Теплова косметолог-эстетист сети салонов красоты «ОблакаStudio»: Для очищения подойдут средства на основе ферментов, которые будут мягко удалять загрязнения и ороговевшие клетки, готовить кожу к последующему увлажнению, а также бороться с пигментацией. Не стоит сразу после лета прибегать к агрессивным методам воздействия на кожу, так как сначала ее надо восстановить. В противном случае возможны нежелательные последствия.

Суше воздух — больше масел

В осенне-зимнем уходе масла сидят как влитые. На улице холодно, в транспорте жарко, в офисе — кондиционер, дома — батареи. Жирная кожа реагирует на это повышенной сальностью, сухая — шелушением. Подобрать идеальное масло на осень 2017 года проще простого. Производители наловчились делать их легкими, плотными, дорогими и дешевыми, с отдушками и без — выбор широчайший. Даже для категорических противников масла на носу есть выход: специальный концентрат, который надо смешивать в ладошке с любимым дневным кремом.

Ольга Комракова международный эксперт Clarins: Масла для лица используют самостоятельно вместо ночного крема (достаточно распределить всего две капли на влажную кожу), добавляют в средства ежедневного ухода или в тональный крем для создания эффекта gym skin. Ежедневный уход и маски для лица можно усилить с помощью концентратов. Они устраняют ощущение дискомфорта, стимулируют восстановление кожи, снимают покраснения, пробуждают здоровое сияние кожи и придают ей свежесть. А двухфазные сыворотки вместе с маслом содержат водную часть — такая смесь работает особенно эффективно.

Меньше фруктов — больше витаминов

Витамины понадобятся и внутри, и снаружи. Внутрь — группы В, для укрепления ногтей и волос. На лицо — витамин С, для свежего тона. В помощь витаминам обзаведитесь шапкой. Она защитит волосы от ветра и дождя и не позволит им путаться. А если застудить корни, то волосы еще и выпадать начнут.

Дмитрий Капнов топ-стилист и выпускник академии Toni & Guy Amsterdam: Заранее приготовьте шапки, косынки, головные уборы из натуральных материалов — они помогут избежать электризации волос. В межсезонье ветрено, сыро, это треплет и путает волосы, тем самым активизируя сечение концов. На улице старайтесь их прятать — хотя бы в капюшон. Если волосы очень длинные, заплетите нетугую косу. Шампуни, маски и бальзамы выбирайте витаминизированные и на основе натуральных компонентов. Чаще массируйте кожу головы — с притоком крови и содержащегося в ней кислорода витамины лучше проникают и питают корни волос. Если появилась сухость кожи или волос, используйте масла. Их можно добавлять в шампуни или просто распределять после мытья по еще влажным прядям. Лучше всего себя зарекомендовали жожоба, аргана и кокос. Если выбираете новый цвет волос, обратите внимание на рыжие, коричневые и золотые. Осенью тепло будет, кстати, не только дома, но и на голове.

Выше пигментация — больше корректора

Прежде чем перейти к теме осеннего макияжа, стоит уточнить, как подготовить к нему кожу перед нанесением декоративной косметики. Ключевые слова все те же — увлажнение, восстановление, питание.

Инесса Абрамова визажист G.Bar Осенью перед макияжем уход стоит начать с увлажняющего лосьона. Он играет важную роль, так как служит проводником активных компонентов крема в глубокие слои кожи. Если есть шелушения, можно воспользоваться отшелушивающими салфетками перед лосьоном. Далее используем увлажняющую базу под макияж в зависимости от вашего типа кожи. Если солнце оставило вам в подарок пигментацию, скрываем ее цветными корректорами. Против розовых пятен используем корректор зеленого цвета, в случае коричневых — персикового. Тональную основу тоже стоит подбирать по типу кожи, главное — выбрать ту, в которой больше питательных ингредиентов и витаминов.

Меньше света — больше блеска

Сезонность в макияже почти полностью ушла в прошлое, а вишневая помада летом и зеленые тени зимой никого уже не удивляют. Но с природой не поспоришь: света осенью становится значительно меньше. Светлые тени теряются при свете офисных ламп, зато обилие блесток всем сходит с рук. Осень — идеальное время для всего, что летом казалось слишком ярким, темным и сияющим. И отличное — для экспериментов с тенями цвета опавшей листвы. Они правят уже целый год и пока никуда не уходят. Наоборот, некоторые марки только-только показали свою версию красных глаз. Выбрать лучшую будет сложно.