КосметикаЗолото, пурпур, хаки и синий: 5 новогодних коллекций макияжа
Румяна Orgasm, тушь цвета вина и палетки с работами Ман Рэя в праздничных наборах ведущих марок
Праздничный макияж из года в год включает в себя ограниченный набор цветов: красный, черный, золотой, серебряный. Как и салат оливье с мандаринами, это традиция, которую одним хочется соблюдать, а другим — переделать. В этом году выбор широк как никогда. Хотите — идите привычной тропой, хотите — прокладывайте новый путь, но что-то свое наверняка найдете.
Текст: Алина Смирнова
Kiko Milano Arctic Holiday
Kiko Milano провожает год вполне традиционными цветами, завернутыми в обертку зимней Скандинавии. Коллекция огромная и изо всех сил старается угодить всем и каждому. Поэтому с голографическими хайлайтерами и помадами-металликами здесь соседствуют такие практичные вещи, как матовые румяна и черные и коричневые карандаши для глаз — просто чтобы было. Звезда коллекции — палитра для полного макияжа лица и глаз с отлично подобранными тенями, бронзером, хайлайтером и румянами. А если ищете что-то маленькое для создания настроения, обратите внимание на рассыпчатые пигменты и помады — они мало того, что металлики, так еще и по форме напоминают кристаллы Хозяйки Медной горы. Да и цвета симпатичные: розовое золото, тауп и привычный красный.
Chanel Numéros Rouges
Сказка Chanel совсем другая: Numéros Rouges напоминает скорее историю про двенадцать месяцев и бедную безымянную падчерицу, бродящую по лесу в поисках подснежников. Так и Лючия Пика, как добрая волшебница, достает из рукава цвета мха и зимней древесины, чтобы хоть как-то разбавить парад золота и серебра. По задумке креативного директора Chanel, неброские цвета теней должны создать достойный фон для главного героя коллекции — красной помады. В Numéros Rouges их четыре, брать можно не глядя любую: нюансы заметны только при прямом сравнении. Качество — традиционное для марки, то есть безупречное. Кроме красных помад, удались карандаш для глаз цвета хвои и тушь цвета выдержанного вина.
MAC Snow Ball
Самая, пожалуй, праздничная коллекция этого года состоит из двух частей: новые оттенки теней, хайлайтеров и помад продаются поштучно, а переиздания старых — в виде красиво упакованных наборов. В первой части представлены глиттеры, металлики, дуохромы — все самые модные на сегодняшний день текстуры. Цвета так или иначе вертятся вокруг золота, а упаковка переливается всеми возможными его оттенками. В наборы собрали средства попрактичнее: красные и нюдовые помады, золотые и бронзовые пигменты, кисти для базового макияжа. Найти подарок по потребностям и кошельку в Snow Ball будет просто, а вот остановиться на одном — немного сложнее.
NARS Man Ray
NARS продолжают делать макияж с претензией на интеллектуальность: новогоднюю коллекцию марка посвятила фотографу-сюрреалисту Ман Рэю. Футляры палеток украшены его работами, а золотой хайлайтер и косметичка, прилагающаяся к набору помад, — паттерном в виде губ. В коллекцию снова вошли переиздания (например, бестселлер марки — румяна Orgasm), но есть и новые оттенки. Пресыщенным эстетам понравятся желто-золотой блеск, оранжевые румяна и тот самый золотой хайлайтер. А макияжным новичкам — милые наборы из мини-помады и крошек-румян в тон.
Givenchy Striking Night Lights
Упаковка футляров теней и помад Givenchy в этом году собрана из микропайеток, издалека напоминающих кожу какой-то сказочной рептилии. Темой коллекции стала Венера (ее когда-то считали звездой), но это понятно только из оформления теней. Кроме эффектной палетки, в коллекцию вошли две помады (полупрозрачная и плотная), финишная пудра (слегка розоватая, но без явного цвета или блесток) и топ для ресниц. Потому что настоящая роскошь не в количестве.
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