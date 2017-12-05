Kiko Milano Arctic Holiday

Kiko Milano провожает год вполне традиционными цветами, завернутыми в обертку зимней Скандинавии. Коллекция огромная и изо всех сил старается угодить всем и каждому. Поэтому с голографическими хайлайтерами и помадами-металликами здесь соседствуют такие практичные вещи, как матовые румяна и черные и коричневые карандаши для глаз — просто чтобы было. Звезда коллекции — палитра для полного макияжа лица и глаз с отлично подобранными тенями, бронзером, хайлайтером и румянами. А если ищете что-то маленькое для создания настроения, обратите внимание на рассыпчатые пигменты и помады — они мало того, что металлики, так еще и по форме напоминают кристаллы Хозяйки Медной горы. Да и цвета симпатичные: розовое золото, тауп и привычный красный.