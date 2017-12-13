Косметические марки тщательно готовятся к Новому году, выпуская яркие лимитированные коллекции, подарочные наборы с оформлением от известных художников и эксклюзивные издания. Ретейлеры не уступают им, устраивая одну за другой акции и распродажи. В этой подборке — подарки из мира косметики для всех: подруг, сестер, мам, пап, бойфрендов, коллег и просто тех, кого захотелось порадовать в праздник.

Текст: Анастасия Андреева

Декоративная косметика

Палетка Wycon Naughty Kitty 3 629 рублей купить Эта палетка из рождественской коллекции хороша тем, что в ней есть все: нейтральные и яркие тени, хайлайтеры, румяна, бронзер и даже пудра. Это делает ее отличным вариантом для дорожной косметички. Особенно хочется отметить тот факт, что все 12 теней матовые, а столь большая подборка хороших матовых теней под одной крышкой — явление достаточно редкое. Два дополнительных повода, чтобы выбрать именно ее: Wycon в России не так давно, и это хорошая возможность для неискушенного в косметике получателя попробовать новую марку. Подарочный вид палетке придает оформление — выглядит она как молескин.

Набор для макияжа лица и глаз Sephora Into the Stars

2 990 рублей

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Sephora тоже выпустила к Новому году набор, который станет отличным подарком для бьюти-маньяка. На такие вещи заглядываешься в магазинах, но мало кто решится сам купить себе палетку со 130 продуктами. Здесь есть все от корректоров, румян и подводок до теней и блесков для губ. Поскольку краситься одной палеткой все же скучно, да и мало кто способен приспособить для личного пользования 80 теней, этот набор можно посоветовать в первую очередь как подарок визажисту, особенно начинающему.

NYX Lippie Countdown Advent Calendar 3 200 рублей купить Этот адвент-календарь — настоящий клад для любителей помад. Здесь 24 продукта в разных цветах и текстурах. Среди них и увлажняющие блески линеек Butter Gloss, и хиты марки — жидкие матовые помады Soft Matte Lip Cream. Не будем раскрывать всех секретов коробки, но цвета придутся по вкусу большинству. А то, что не подойдет, можно будет раздать подругам на свопе.

Kiko Milano Arctic Holiday All-Over Glitter Kit

1 100 рублей

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Kiko запустила свою рождественскую коллекцию достаточно рано, и многие ее хиты уже раскуплены, однако самые заманчивые вещи все еще в продаже. Например, вот этот набор для праздничного макияжа — для тех, кто любит блистать во всех смыслах. При желании его можно дополнить тройкой теней из той же коллекции, там отлично собранные по цветам палетки.

MAC Snowball Lush 1 210 рублей купить Еще один отличный вариант презента к новогодней вечеринке — ресницы из новогодней лимитки MAC. Самое сложное тут — выбрать между золотыми и геометричными серебряными. Зато ошибиться с выбором сложно, получатель останется доволен в любом случае.

Smashbox Drawn In. Decked Out. Travel Primer Set

1 650 рублей

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В этом году Smashbox запустила к праздникам коллекцию «Drawn In. Decked Out», созданную в коллаборации с иллюстратором Аной Штрумпф. Внутри каждой упаковки — стикеры с ее рисунками. Поскольку марка известна чуть ли не в первую очередь своими праймерами, именно на их набор в коллекции стоит обратить особое внимание — особенно тем, кому не хочется дарить очередные помады или тени.

Benefit Hello San FrancisGlow 1 799 рублей купить Benefit пошел своим путем и к Рождеству запустил в продажу по-летнему сочно оформленные шары с бестселлерами. У наборов разное наполнение и, соответственно, разная цена. Причем на два из четырех сейчас действует скидка. Самым бюджетным выйдет Hello San FrancisGlow с четырьмя хайлайтерами, среди которых очень популярный розовый Dandelion Shy Beam. Кстати, обратите внимание, что на зарубежных сайтах есть наборы, не представленные в России — например, такой.

Clarins Palette de Maquillage by Chapurin

2 250 рублей

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Палетка из лимитированной коллекции Clarins, созданной вместе с дизайнером Игорем Чапуриным, оформлена как клатч из красного букле. В ней все, что нужно для базового макияжа, включая тушь. За счет сдержанных цветов и дизайна это хороший вариант подарка маме, тете или бабушке. Сейчас набор продается за полцены.

Набор помад «Сочность цвета и увлажнение» Clinique 2 200 рублей купить У Clinique к Новому году вышло несколько достойных наборов помад в подарочных кейсах. Этот хочется особенно выделить за неприевшуюся форму помад в карандашах, а также за универсальность — цвета интересные, но при этом многим подходят, а формат и текстура позволяют без труда накраситься ими даже на эскалаторе в метро.

Urban Decay Vice Nagel

3 500 рублей

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Urban Decay совсем недавно выпустил лимитку палеток с пятью оттенками легендарной помады Vice. Они продаются в двух вариантах, оба — в футлярах с иллюстрациями художника Патрика Нагеля. Приятный бонус — в каждой палетке есть как минимум один эксклюзивный оттенок помады, выпущенный специально для этой коллекции.

Shu Uemura x Super Mario Bros. Eye & Cheek Palette 8 850 рублей купить Shu Uemura к Новому году решила не следовать популярным путем с рождественской атрибутикой, а выпустил коллекцию с Super Mario. Главный ее хит, безусловно, вот эта палетка, в которой даже на румянах присутствуют пиксельные рисунки из игры. Если потратить на подарок так много вы не готовы, но все же хотите порадовать знакомого фаната Супер Марио, обратите внимание на сияющую помаду конфетных оттенков в пуле с кирпичиками.

Уход

Набор для ухода за бородой Sephora Winter Wonderland

1 390 рублей

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Дарить мужчинам гель для бритья — дурной тон. Но набор для ухода за бородой — совсем другое дело. Особенно если на нем изображена усатая лиса. Именно лисенок стал темой новогодней лимитированной коллекции Sephora, создатели которой позаботились не только о девушках.

Wahl Trimmer Gift Set 25 фунтов (1 980 рублей) купить Хороший и стильный набор для ухода за бородой можно найти и на Lookfantastic, где уже начались скидки. Тут в комплекте идут триммер, средство для мытья бороды (да, бывает и такое) и масло.

Подарочный набор Khiel’s

2 000 рублей

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Не забыли про мужчин и в Khiel’s. Здесь для них есть набор из двух средств для ухода за кожей лица и тела в синей праздничной косметичке. В создании новогодней коллекции принимала участие художница-график Кейт Моросс. Именно ей принадлежит идея оформления всех упаковок и подарочных коробок.

Адвент-календарь «Месяц подарков» Khiel’s 5 990 рублей купить Нельзя обойти стороной и адвент-календарь, в составлении которых Khiel’s неизменно хорош. Веселое оформление, 24 средства, из которых четыре полноразмерных (включая знаменитый крем для кожи вокруг глаз с авокадо), несколько новинок. Все это делает набор отличным подарком не только подруге, но и самой себе.

Набор антивозрастного ухода за кожей La Roche Posay

2 156 рублей

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Достойный вариант в качестве подарка маме или старшей сестре. В подарочной упаковке — два базовых средства для ухода за возрастной кожей, а именно крем для лица и крем для кожи вокруг глаз с ретинолом. Ретинол — один из немногих компонентов, которые имеют реальный эффект в деле предотвращения и разглаживания морщин, а также выравнивая текстуры и тона кожи.

Набор увлажняющих средств для лица Clarins 1 950 рублей купить Отшелушивающий крем, а также увлажняющий крем и маска в подарочной косметичке с 50%-ной скидкой. Больше к этому описанию и добавить нечего.

Clinique For Men Set Dryness

2 285 рублей

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Для мужчин Clinique приготовил два набора с маст-хэвами ежедневного ухода. Это вариант попроще, в нем полноразмерные версии увлажняющего лосьона, крема для бритья и средства для умывания лица. Особенно подойдет тем, кто не любит эксперименты и яркие отдушки.

Origins Mini Mask Marvels Set 1 999 рублей купить Тем, кто еще не успел попробовать эту недавно появившуюся в России марку, точно понравится набор с четырьмя масками-бестселлерами. Его выпустили специально к Новому году. Дополнительный аргумент в пользу покупки — сейчас на набор в «Рив Гош», который продает Origins в России, действует скидка.

Origins Men’s Grooming Treats Set

28 фунтов (2 200 рублей)

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Также у Origins есть стоящая подборка полноразмерок с полным комплектом всего необходимого для ухода за мужской кожей. В лаконичной косметичке четыре продукта. В России набор пока не продается, зато его можно заказать на Lookfantastic со скидкой и бесплатной доставкой.

Glamglow Gravitymud Power Rangers Green 1 960 рублей купить Glamglow поддержал заданный Shu Uemura тренд и выпустил несколько масок «Могучих рейнджеров». Они эксклюзивно продаются в «Рив Гош». Зеленая и блестящая не только упаковка — ваше лицо после высыхания маски станет точно таким же. Если зеленый не в фаворитах того, кому подарок предназначен, то есть точно такая же золотая. Обе с подтягивающим эффектом и продаются со скидкой. Ну а если вам больше по душе синий, то за 1 190 рублей сейчас можно купить маску Gravity Sonic Blue, сами понимаете, какому персонажу посвященную.

Omorovicza Moor Mud Set

48 фунтов (3 700 рублей)

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Набор грязевых масок почти неизвестной в России марки натуральной косметики из Будапешта наверняка понравится тем, кто любит пробовать в уходе за собой что-то новое. В наборе три полноразмерных продукта и мягкий спонж для очищения лица.

Ren Silent Night, Wake Wonderful Gift Set 34 фунта (2 600 рублей) купить Хорошая подборка средств ночного ухода Ren. Три полноразмерных баночки с отличным составом в красивой праздничной коробке — беспроигрышная комбинация.

Nairian Body Care Essentials

3 300 рублей

купить

Поклонников Cosmotheca можно обрадовать набором органического армянского бренда Nairian. В нем три крема — для тела, рук и ног — в вязаной косметичке ручной работы.

Подарочный набор для тела Grown Alchemist 2 350 рублей купить У Grown Alchemist тоже есть подарочные наборы в косметичках. Например, вот этот, с эксфолиантом для тела, пахнущим мятой, и кремом с мандарином и розмарином. Очень бодрящие и в то же время нежные ароматы.

Tigi Bed Head Pick Me Up Gift Set

14 фунтов (1 100 рублей)

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Если хотите подарить что-то для ухода за волосами, обратите внимание на наборы Tigi, тем более что сейчас их можно купить со скидкой. Вариантов много, но этот, пожалуй, самый универсальный. В рождественской подборке есть и сет для мужчин.

Парфюмерия и ароматерапия

Aromatherapy Associates Precious DeStress Time Bath Oil 12 фунтов (950 рублей) купить Подарок для человека, которому остро необходимо перестать нервничать. Это ароматическое масло можно использовать для массажа, а также добавлять в теплую ванну. В составе розмарин, черный перец, лаванда и имбирь — в общем, то, что нужно, чтобы восстановить силы на каникулах.

Aromatherapy Associates Treasured Time Set

20 фунтов (1 580 рублей)

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Для тех же, кто вечно в дороге и спешке, Aromatherapy Associates предусмотрела походный вариант. В этом наборе — два аромасредства в тюбиках с роликами. Один для утренней подзарядки, второй — для вечернего релакса.

Selection Exellence 2 950 рублей купить Российский бренд селективной парфюмерии к Новому году выпустил второй по счету лимитированный аромат с художницей Екатериной Петропавловской (kateillustrate). В топе — ром и корица. Также здесь есть ноты кунжута и карамели. Такое сочетания делает аромат очень праздничным и создает нужное настроение. Кстати, парфюм мультигендерный. А еще — хоть на сайте они изображены в обычном флаконе — у этих духов новогоднее оформление.

Jo Malone Orange Bitters Limited Edition

7 800 рублей за 100 миллилитров

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У Jo Malone заслуженно много фанатов, и если такие есть среди ваших близких друзей, то они, безусловно, оценят новый аромат новогодней лимитки. Эта композиция из нот сладкого апельсина и мандарина, померанца, чернослива, со шлейфом из сандалового дерева и амбры — настоящее праздничное настроение во флаконе.

Crabtree & Evelyn Noël Room Spray 14 фунтов (1 100 рублей) купить Большая банка спрея для комнаты, который, как утверждается на упаковке, пахнет Рождеством. Специи, цитрусовые и ель — то, что нужно, чтобы создать ощущение праздника, если оно по каким-то причинам не пришло само.

Обложка: shuuemura, jomalone