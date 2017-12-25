В середине декабря в «Метрополисе» открылся первый в Москве магазин новой для России испанской марки 3ina. До конца года должен открыться еще один — в «Афимолле», а в начале следующего запустится российский онлайн-магазин 3ina. Рассказываем, с чего лучше начать знакомство и почему сделать это точно стоит.

Текст: Анастасия Андреева

Что такое 3ina

3ina — молодая и стремительно развивающаяся марка из Испании. Ее первый магазин открылся меньше года назад в Лондоне. Сейчас точек продаж уже 25 (в девяти странах мира) и онлайн-магазин с международной доставкой. В планах на 2018 год — открыть еще 80 магазинов в 25 новых для бренда странах.

Название так и хочется произнести как «Зина», но на самом деле первая буква — перевернутая M. Создатели утверждают, что концепция бренда — «в позитивном и чуждом предрассудкам отношении к жизни, внешности и окружающему миру». Это заметно по разнообразию цветов и необычных текстур в продуктах для макияжа. Вся косметика марки веганская, не содержит парабенов и не тестируется на животных. Кстати, в ассортименте 3ina не только декоративная, но и косметика по уходу, а также лаки для ногтей и различные аксессуары, например спонжи и кисти.

Мы выбрали несколько продуктов, которые как нельзя лучше выражают философию марки и наглядно демонстрируют, что за привлекательными минималистичными коробочками и тюбиками скрывается не менее привлекательное содержимое.

Кремовые водостойкие тени Цена: 550 рублей В отличие от похожих продуктов других марок, эти тени на веках оказываются ровно такого цвета, как в банке, даже если наносить их в один слой. Второе их важное свойство — суперстойкость. С ними можно проходить весь день, прогулять весь вечер и заснуть, не имея сил умыться (проверено на личном опыте). Однако тут кроется и небольшая сложность — наносить их нужно аккуратно и приноровившись, потому как схватываются тени мгновенно. Отдельных восторгов заслуживает палитра цветов. Кстати, для отчаянных есть лимитированный выпуск этих же теней во флуоресцентном варианте.

Разделяющая ресницы тушь с необычной щеточкой

Цена: 690 рублей

У 3ina достаточно много вариантов черной туши, но этот, пожалуй, самый интересный — за счет щеточки с разной длиной ворса. Одна, с короткими ворсинками, предназначена для нанесения туши, вторая, с ворсинками подлиннее, — для прочесывания и разделения ресниц. В итоге практически нет шансов нанести тушь слишком жирно и оставить ресницы склеенными. А еще она водостойкая.

Цветная тушь Цена: 750 рублей Этой туши нет на международном сайте компании, зато ее можно заказать на ASOS или купить в «Метрополисе». Оттенки сочные, особенно ярко смотрятся на светлых ресницах. Если нанести их на темные ресницы или поверх тонкого слоя черной туши, получится более повседневный оттеночный вариант. При этом тушь совсем не осыпается.

Бальзам-масло для губ

Цена: 690 рублей

В тюбиках увлажняющий бальзам для губ желтого и зеленого цветов выглядит несколько безумно. Но на деле он почти бесцветный, выглядит на губах очень естественно и действительно хорошо их увлажняет.

Жидкая матовая помада Цена: 650 рублей Классика бренду тоже удается хорошо. Вот, например, идеальная нюдовая матовая помада (также есть несколько не менее качественных оттенков красного). Легко наносится, очень приятная на губах, вкусно пахнет и не сушит. Отличная альтернатива Lip Lingerie NYX, если хочется чего-то нового.

Маркер для бровей

Цена: 490 рублей

Базовый маркер для бровей с грифелем удобной формы и толковой щеточкой. Цвета маркера очень естественные, в том числе и светлые, что встречается не так часто.

Хайлайтер Цена: 890 рублей Мелкодисперсный хайлайтер золотистого цвета наносится очень деликатно и придает коже то самое нежное свечение изнутри. Его также можно использовать как тени, если наносить в несколько слоев. Между прочим, это самый популярный продукт 3ina.

Тканевая маска для лица

Цена: 450 рублей

На ощупь маска напоминает медузу. Пропитка густая, ничего не стекает по шее. Ткань плотно прилегает к лицу. Особенно радует лекало — многие маски, например корейские, грешат тем, что отверстия для глаз и рта находятся не совсем там, где их хотелось бы видеть. Тут такой проблемы нет, поэтому с маской на лице можно спокойной держать глаза открытыми или, например, есть и быть уверенным, что пропитка не окажется во рту.

ОБложка: 3ina