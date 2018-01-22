КосметикаНовые форматы косметики для уставших от рутинного ухода
Тинты-пленки, сплэш-маски, твердые сыворотки и другие изобретения косметологов
Положить крем в золотую банку в 2018 году слишком скучно — косметика нашего времени должна удивлять. Вот шесть новых форматов, с которыми даже аскеты захотят что-нибудь на себя намазать — просто потому, что это весело.
Текст
Алина Смирнова
Твердая сыворотка
Сыворотки — традиционно водянистые субстанции, моментально впитывающиеся в кожу. Производители объясняют это размером молекул: так средство проникает в более глубокие слои кожи и действует там, а последующий слой крема запечатывает сыворотку и не дает ей испаряться. Поэтому «твердая сыворотка» — это немного лукавство. За этим названием может скрываться легкий увлажняющий гель, призванный заменить комбинацию сыворотки и ухода, а может, и коктейль масел, тающий от тепла рук. Твердые сыворотки отлично справляются с увлажнением, питанием и защитой кожи, но чудес стоит искать в других местах.
Твердая сыворотка Lush «Блаженство», 680 рублей
Спрессованная сыворотка Blithe, 3 299 pублей
Глиняная тканевая маска
И глиняная, и тканевая. Создано это чудо для тех, кто не любит возиться с намазыванием на себя маски из баночки. Просто достаете тряпочку из упаковки, приделываете на лицо — и лежите полчаса в кресле с ноутбуком, пока конструкция сохнет. Остается оторвать глину с лица (лучше снизу вверх, как профессиональный врач) и смыть теплой водой остатки. Не все глиняные тканевые маски одинаково хороши, но с базовой очисткой лица без проблем справится каждая. Лучшие одновременно превращают кожу в бархат.
Тканевая маска с зеленой глиной I’m Sorry For My Skin, 1 820 рублей за 5 штук
Очищающая маска с белой глиной A’Pieu, 169 рублей
Тинт-пленка
Тягучий гель, который на коже застывает и превращается в пленку, может быть помадой или краской для бровей. Фишка в том, что, когда пленку отрываешь, она оставляет за собой стейн — въевшееся в кожу пятно краски. Тинт-пленка для бровей держится три-четыре дня, для губ — примерно сутки. Свести результат быстрее поможет масло (в идеале гидрофильное). К недостаткам тинтов-пленок относятся неточность нанесения (кисточка обычно довольно массивная) и ограниченная палитра — найти тинт бордового или вишневого цвета практически невозможно.
Тинт-пленка для бровей Maybelline Tattoo Brow, 415 рублей
Тинт-тату Secret Key Chubby Jelly, 380 рублей
Сплэш-маска
По эффекту и результату сплэш-маска больше похожа на тоник. Обычно это сильно концентрированное средство, которое нужно развести с водой и поплескать на лицо (отсюда и splash). Потом кожу можно промокнуть полотенцем и наносить весь прочий уход — тонер, сыворотку, крем. Сплэш-маска хороша полным отсутствием возни. Не нужно ватных дисков, времени выдержки, просто плеснул водой в чистое лицо и пошел. Но и фантастических результатов от нее ждать не приходится. Лучше всего этот формат подходит агрессивным средствам вроде масла чайного дерева или экстрактов цитрусовых — в разбавленном виде они не так раздражают кожу.
Сплэш-маска Blithe, 3 199 рублей
Сплэш-маска в виде пудры Mizon Vita Lemon, 1 600 рублей
Двухцветные тени
Лет 15 назад тени для рисования градиента одним махом продавали Pupa и L’Oreal. Мода циклична — формат вернулся одновременно с модой на бархатные резинки и коричневые помады. Сегодня покупатели могут выбирать, чем наносить тени: спонжем или кистью. Для фанатов кремовых теней есть двусторонний стик. Он выигрывает в плане мобильности и экономит место в косметичке. Цвета — обычно скучные, хотя иногда встречаются розовые, бордовые и оранжевые.
Набор двойных теней Benefit They’re Real, 1 499 рублей
Увлажняющие стики
Кремы и гели в стиках экономят место в дорожной косметичке. Законодателем мод здесь выступила американская марка Milk: авторы умудрились распихать по стикам масло, праймер, хайлайтер и охлаждающий гель. В конце прошлого года к ним присоединился аптечный La Roche-Posay — на этот раз с питательным средством для обезвоженной кожи. Стоит ли напоминать, что работать с такими стиками нужно чистыми руками, а поверхность лучше периодически очищать, чтобы не устроить там заповедник для бактерий.
Охлаждающий стик Milk Makeup, 24 доллара
Стик La Roche-Posay Lipikar AP+, 1 155 рублей
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