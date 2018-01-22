Сплэш-маска

По эффекту и результату сплэш-маска больше похожа на тоник. Обычно это сильно концентрированное средство, которое нужно развести с водой и поплескать на лицо (отсюда и splash). Потом кожу можно промокнуть полотенцем и наносить весь прочий уход — тонер, сыворотку, крем. Сплэш-маска хороша полным отсутствием возни. Не нужно ватных дисков, времени выдержки, просто плеснул водой в чистое лицо и пошел. Но и фантастических результатов от нее ждать не приходится. Лучше всего этот формат подходит агрессивным средствам вроде масла чайного дерева или экстрактов цитрусовых — в разбавленном виде они не так раздражают кожу.