Если ваша ванная комната напоминает небольшой склад магазина косметики, но при этом средства не решают поставленных задач, первое, что нужно сделать, — упорядочить собственное понимание того, что обязательно должно быть в базовом уходе, а что станет дополнительным звеном. Мы собрали необходимый минимум профессиональной косметики для каждого из четырех типов кожи, не осложненных какими-либо заболеваниями, который позволит освободить место на полке и по максимуму справится с очищением, увлажнением и поддержанием здоровья кожи.

Текст Юлия Пярн, врач-косметолог, автора телеграм-канала «Твой личный косметолог»

Себорейный тип кожи

Себорейному типу кожи свойственны расширенные поры по всему лицу, большое количество открытых и закрытых комедонов (черных точек и угрей), блеск кожного сала на лице в течение дня.

Очищающая пенка Caregen Pim Pim Paul 1 800 рублей fijieonline Очищение кожи себорейного типа должно проводиться утром и вечером гелем или пенкой, хорошо абсорбирующими кожное сало. С этой ролью отлично справится очищающая пенка Caregen. Запатентованный комплекс пептидов в ее составе хорошо и бережно очищает, увлажняет и успокаивает кожу, придавая ей естественное сияние. Компоненты оказывают антиоксидантное, противовоспалительное, противомикробное действие, осветляют и омолаживают кожу и обладают эффектом антиакне.

Дневной матирующий защитный крем Christina Comodex

1 769 рублей

christinacosmetics

Дневной крем для жирного типа кожи должен хорошо ее увлажнять, обладать противовоспалительным эффектом, визуально сужать поры и быть достаточно легким по консистенции для комфортного применения. Всем этим требованиям отвечает Comodex марки Christina. Наличие SPF 15 делает этот продукт универсальным по сезонности. Крем необходимо наносить тонким слоем на все лицо легкими движениями до полного впитывания.

Ночной адаптирующий крем-пилинг Teoxane Radiant Night Peel (AHA 15 %) 2 890 рублей teosyal-russia Легкий по консистенции ночной крем содержит в составе, помимо комплекса AHA-кислот, гиалуроновую кислоту, которая помогает фруктовым кислотам проникать глубже в слои кожи и дополнительно увлажняет ее. Кожа после этого крема гладкая, с выровненной текстурой, поры сужены. Его можно рассматривать и как домашний пилинг, так как он способствует деликатному обновлению кожи. А если вы планируете поход к косметологу на профессиональный пилинг или лазерную шлифовку, крем подойдет как средство для подготовки к процедурам и пригодится в постпилинговый реабилитационный период.

Очищающая и поросуживающая маска Holy Land Double Action

1 530 рублей

shop.hl-labs

Маска на основе белой глины с мощным противовоспалительным эффектом также обладает прекрасным очищающим действием. Ее активные компоненты — каламин, каолин, сера, экстракт и масло ромашки, аллантоин и бисаболол. Маски для себорейного типа кожи рекомендуется использовать раз в неделю. Наносите их на очищенную кожу тонким слоем, избегая области вокруг глаз, на 15 минут.

Нормальный/комбинированный тип кожи

Если ваши поры сужены или расширены только в Т-зоне и активная работа сальных желез заметна только там, у вас комбинированный или нормальный тип кожи. Очищение кожи в этом случае должно быть мягким, без пересушивающего эффекта и без нарушения водно-липидной мантии. По текстурам подойдут пенки, эмульсии, мягкие очищающие гели, которые стоит использовать один-два раза в день. Тоник для этих типов кожи можно выбрать любой (из профессиональных), главное — без спирта в составе.

Очищающая увлажняющая пенка с цинком Dermaceutic Advanced Cleanser 2 500 рублей cosmo-line.ru Продукты Dermaceutic не содержат силиконов и парабенов, что очень важно для очищающих средств. Эта воздушная и мягкая пенка эффективно снимает макияж, обновляет кожу и обладает противовоспалительным эффектом за счет цинка в составе. Мочевина увлажняет кожу при очищении, а ксилитол предотвращает обезвоживание.

Увлажняющий крем Sesderma C-Vit Crema Facial Hidratante

3 950 рублей

estelab

Это средство легкой консистенции с мощнейшим антиоксидантным действием будет выравнивать цвет лица, хорошо увлажнять кожу и укреплять сосуды. В составе стабилизированная форма витамина С, которая делает продукт действительно эффективным. Увлажняющий крем нужно использовать ежедневно после очищения, нанося его тонким слоем легкими движениями.

Энергонасыщающий ночной крем с экстрактом элеутерококка Sothys 5 460 рублей shop.sothys Наша кожа ночью более восприимчива к активным компонентам, поэтому практически все ночные кремы очень питательные и насыщенные по составу. Energizing Night Cream французской марки Sothys в буквальном смысле насыщает кожу энергией, здоровьем и молодостью, так как содержит компоненты, обновляющие и ревитализирующие кожу. Экстракт элеутерококка и гликолевая кислота активизируют клеточную регенерацию благодаря эксфолиирующему действию. Экстракт цветов софоры выводит токсины, накопившиеся за день. Фитостеролы (особый вид спиртов, содержащихся в растениях, в данном случае — в рисе) снимают раздражение, восстанавливают и укрепляют защитный барьер кожи. Масло ши богато насыщенными жирными кислотами, а еще содержит витамины А, E, F, благодаря которым питает, увлажняет, смягчает и успокаивает кожу. Витамин E — один из самых сильных антиоксидантов, он защищает кожу от свободных радикалов. Наносить крем желательно за час до сна. При склонности к отекам с утра спустя 30 минут после нанесения остатки лучше промокнуть салфеткой.

Увлажняющая маска Dermalogica Skin Hydrating

3 360 рублей

buy.dermalogica

В осенне-зимний период для использования идеальны кремовые увлажняющие маски, а летом — гелевые. Использовать их нужно два-три раза в неделю, наносить толстым слоем на очищенную кожу и оставлять на 10–15 минут. Эта освежающая и увлажняющая маска восстанавливает стрессированную кожу, визуально уменьшает глубину тонких морщинок, вызванных обезвоженностью. Гиалуроновая кислота в ее составе обеспечивает длительное увлажнение и улучшает эластичность, поддерживая естественный баланс влаги в коже. Благодаря маслу семян томата, богатому ликопином, маска восстанавливает защитный барьер, улучшая текстуру и общее состояние здоровья кожи. Продукт не содержит искусственных ароматизаторов и красителей.

Сухая кожа

Сухому типу свойственны ощущение стянутости и раздраженности кожи, постоянное мелкое шелушение, незаметные поры. Его обладателям очень важно правильно подобрать средства для восстановления не только водного, но и липидного баланса.

Эмульсия Renophase Renewpeel Emulsion Nettoyante 3 024 руб. fijieonline В некоторых случаях — например, когда сухость кожи вызвана аллергическим дерматитом — до окончания лечения обладателям сухой кожи стоит на какое-то время ограничить контакт с водой. Очищение должно быть очень мягким и деликатным, для него лучше всего подходит консистенция молочка или эмульсии — например, Renophase. Она смягчает, осветляет и прекрасно очищает кожу от макияжа, отмерших клеток и излишек кожного сала без повреждения ее липидного барьера. Эмульсия обладает минимальным раздражающим действием, так как в ней нет ПАВ, зато есть мягкие эмоленты — жиры или жироподобные вещества, которые работают только на поверхности кожи, создавая невидимую пленку. Они очень качественно увлажняют кожу и удерживают влагу. В случае патологической кератинизации — избыточного орогевения кожи — гликолевая кислота в составе размягчает плотный внешний слой эпидермиса, нарушает связи между клетками, способствуя их отшелушиванию. Аллантоин обладает успокаивающим действием, а мочевина, лактат натрия и молочная кислота увлажняют и удерживают влагу.

Увлажняющий крем Guinot Crème Hydra Beauté

5 540 рублей

guinot-shop

Крем французского бренда Guinot увлажняет обезвоженную кожу, восстанавливает защитную мантию и укрепляет межклеточные связи, чтобы удерживать влагу и предупреждать ее испарение. Крем восстанавливает баланс влаги, обеспечивает защитное и успокаивающее действие и, как и подобает правильно подобранному увлажняющему крему, устраняет ощущение стянутости. Его можно использовать и как дневной, и как ночной.

Питательный крем Yon-Ka Nutri Defense 4 740 рублей yonka-shop При сухом типе кожи ночной крем просто необходим. Причем наносить его можно сразу как маску — более плотным слоем за час до сна, не промокая салфеткой. Если ваша кожа очень сухая, стянутая и пересушенная, этот крем Yon-Ka станет для вас настоящим спасением. Необходимыми липидами обеспечат жирные кислоты омега. Органическое масло инка-инчи, масла ши, виноградных косточек и авокадо обеспечат питание и восстановление, лактобактерии — естественную защиту, а витамины РР и В5 — увлажнение. Эфирные масла лаванды, петигрена и ромашки снимут раздражение. В составе крема также антиоксиданты коэнзим Q10, витамины А, С и Е, и никаких парабенов.

Питательная маска Egia Nutritive Face Mask

3 825 рублей

egia

Питательная крем-маска швейцарской марки Egia разработана для ухода за нормальной и сухой кожей и идеально подойдет для уставшей. Она обладает увлажняющим, тонизирующим и смягчающим действием, стимулирует процесс регенерации клеток кожи, содержит комплекс природных масел, растительных экстрактов и витаминов А, Е, С. Для сухой кожи средство может использоваться три-четыре раза в неделю. Как правило, при сильно выраженной сухости с активным шелушением питательные маски наносятся толстым слоем на очищенную кожу на 20–30 минут, остатки не смывают водой, а распределяют руками как крем. При средней степени сухости маску следует наносить по рекомендации производителя — на 15–20 минут.

Возрастная кожа

Старение клеток и замедление всех процессов в коже происходит с 25 лет, поэтому начиная с этого возраста кожа относится к зрелой. С 35 лет она считается стареющей, а после 45 — увядающей. Факторов, влияющих на скорость и тип старения кожи, множество, до сих проводится огромное количество исследований в области старения клеток в тесном сотрудничестве с геронтологами. Возрастную кожу от молодой отличают по потере тонуса, наличию морщин, формированию птоза (опущения тканей). Конечно, средства для домашнего ухода не смогут заменить профессиональный, но заметно повысят его эффективность.

Гидрофильное масло Babor Hy-Ol Cleanser 2 110 рублей baborcosmetic С возрастом работа сальных желез, как правило, снижается, поэтому очищающие средства должны не пересушивать кожу, а увлажнять и обновлять ее. По ощущениям, очищение гидрофильным маслом Hy-Ol Babor с фитоактивом по типу кожи не похоже ни на одно другое. Уже во время очищения чувствуется, как средство ухаживает за кожей, делая ее бархатистой. Уникальный состав позволяет снять макияж и устранить загрязнения без лишних усилий, а после очищения не требуется использование тоника. Кстати, именно Babor первым в косметической индустрии стал выпускать гидрофильные масла.

Наполняющий разглаживающий крем Pure Suisse Pure Hydro-Lift

3 480 рублей

makemeupbox

Высокая эффективность активной формулы крема Pure Hydro-Lift с пептидами, коэнзимом Q10, гиалуроновой кислотой и витаминами способствует активизации выработки коллагена, уменьшению глубины морщин и сохранению энергетического потенциала клеткок, регенерации кожи. Сквален в составе оказывает мягкое увлажняющее действие, а экстракт эдельвейса обладает антиоксидантными свойствами. У этого крема очень приятная и легкая консистенция с тонким ненавязчивым ароматом.

Активная сыворотка от морщин Dermaheal Cosmeceutical 3 860 рублей profcosmetology Сыворотки наиболее богаты активными веществами в высоких концентрациях. Их наносят на очищенную кожу до крема один-два раза в день легкими похлопывающими движениями. Так как концентрации веществ достаточно высокие, постоянного применения такие средства не требуют — их используют курсами два-три раза в год. Омолаживающая сыворотка Dermaheal усиливает действие крема для лица, разглаживает морщины и уплотняет кожу за счет насыщенного пептидами состава.

Ночной лифтинг-крем HSR Babor

8 380 рублей

baborcosmetic

Ночные кремы для возрастной кожи необходимы, но при их выборе отталкиваться нужно все равно от ее типа: одним требуются питательные, другим — на основе фруктовых кислот. Ночной лифтинг-крем HSR Babor (для любого типа кожи, кроме себорейного) может использоваться как дневное и ночное средство для коррекции морщин любого типа и лифтинга кожи. Он привлекателен не только безупречным внешним видом, но и эффективностью: средство активизирует синтез коллагена, восстанавливает тургор (упругость кожи, обусловленную достаточным ее увлажнением) кожи и увлажняет ее.

Обложка: Cosmo-Line, Babor Cosmetic