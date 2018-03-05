Покупка любой косметики (если только вы не отправились за ней в супермаркет) может стать существенным ударом по кошельку. Но если знать несколько несложных трюков, то на ней легко сэкономить от пары сотен до пары тысяч рублей. Вот десять приемов, которые стоит взять на вооружение всем вне зависимости от того, ищете вы крем для себя или духи в подарок.

Текст: Алина Смирнова

Обзаведитесь скидочными картами всех крупных сетей

Это проще, чем кажется. Золотые (бриллиантовые, платиновые) карты выдают на открытии новых магазинов при любой покупке, во время клиентских дней — при покупке продукции определенных брендов, в некоторых сетях — при предъявлении карты конкурентов.

Подгадывайте покупки к масштабным распродажам

Несколько недель в году ретейлеры соревнуются за внимание покупателей. Это самый удачный момент для покупки вещей, которые нужны вам постоянно: дневного крема, пудры для лица, геля для умывания. Вычислить их несложно: Новый год, 8 Марта, «черная пятница». Заранее выделите нужную сумму и мониторьте лучшие предложения.

Сравнивайте цены

Все магазины периодически снижают цены на часть ассортимента. На сайте «Рив Гош» такие товары попадают в разделы «Скидки» и «Выбор „Рив Гош“», у «Подружки» это называется «Выгодной ценой», в «Иль де Ботэ» — «Лучшей ценой». Некоторые товары (скажем, любимые многими кремовые тени Maybelline Color Tattoo) оказываются на распродаже раз в пару месяцев, так что пользоваться ими годами и ни разу не заплатить полную стоимость — вполне реально.

Собирайте пустые упаковки

Идея переработки многим пока в новинку, и некоторые бренды стимулируют ответственное отношение к природе с помощью бесплатной косметики. В Lush за пять пустых баночек дают полноценную свежую маску для лица, а в Kiehl’s за три — миниатюру одного из средств бренда на выбор. Программа Back to MAC в России пока не работает, но в США шесть пустых контейнеров в любом магазине превратятся в новую помаду.

Не спешите расплачиваться в интернет-магазинах

Интернет-магазины так хотят, чтобы вы что-нибудь у них купили, что предлагают дополнительные скидки, если выбранный товар болтается в корзине без оплаты хотя бы час. Не забудьте залогиниться — «Л’Этуаль» и некоторые западные продавцы присылают скидку на почту. А вот The Body Shop просто открывает в браузере баннер с кодом на скидку — его надо скопировать и вставить в специальное поле при оформлении заказа.

Заведите Telegram

Если главный мессенджер года до сих пор вам не пригодился, подпишитесь на каналы «Жаба не душит» и «Золушка из масс-маркета». Их авторы за вас мониторят происходящее на рынке бьюти-ретейла и выкладывают лучшие акции в Сеть. Еще один канал для экономных — знаменитый «Бьюти за 300». Он специализируется на вещах, которые изначально стоят недорого (а работают при этом ого-го).

Ходите в магазины по расписанию

Есть акции, которые повторяются из месяца в месяц или даже изо дня в день. В «Иль де Ботэ» под конец месяца (точную дату надо отслеживать в соцсетях) проходят «Счастливые дни»: к покупке на 2 500 рублей дают подарочную карту на 555, а в онлайн-магазине делают солидную скидку 30 % почти на все. В «Подружке» каждое утро до 12 часов к скидке по карте накидывают еще 5 %, а 15-го числа даже без карты вычитают 15 % из любой покупки. В «Элизе» минус 20 % случается 20-го числа каждого месяца. В сетях вроде «Магнит косметик» и «Улыбка радуги» акции лучше отслеживать в каждом конкретном магазине отдельно.

Освойте онлайн-шопинг

С изменением курса доллара в России стало выгоднее покупать средства масс-маркета и традиционных премиальных марок: только тут их продают со скидками в четверть цены. К сожалению, инди-косметика и нишевые бренды у нас стоят примерно на треть дороже, а скидки на них не распространяются. За марками вроде Becca, Lime Crime, Too Faced, Origins, Charlotte Tilbury и другими интересностями надо отправляться на Feelunique, Lookfantastic, ASOS и Cult Beauty. Здесь тоже часто бывают акции — бесплатная международная доставка в том числе, — которые мониторят упомянутые выше телеграм-каналы.

Подпишитесь на рассылки

Если вы любите Urban Decay, пользуетесь уходом Clarins, жить не можете без BB-крема Erborian — подпишитесь на имейл-рассылки этих брендов. Так вы узнаете, что на любимые продукты сделали скидку или дают при их покупке набор классных миниатюр.

Изучайте прошлогодние коллекции

Есть средства (летние бронзеры, пастельные тени, винные помады), которые повторяются из года в год. Зачем тратить в три раза больше денег на сезонную коллекцию этого года, если все уже было придумано в прошлом? Как правило, эти продукты продаются за треть от первоначальной цены, а их сроки годности еще в полной норме. Чтобы найти раритет в наличии, придется побегать по отдаленным от центра магазинам, зато велик шанс совершить очень выгодную сделку и обзавестись красивой обновкой по сезону.

Фотографии: обложка — Asya — stock.adobe.com, 1 — GreenArt — stock.adobe.com, 3 — Jayannpo — stock.adobe.com