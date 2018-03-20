The Village попросил визажистов трех московских бьюти-баров и салонов красоты рассказать о любимых базе, тоне, фиксаторах и других эффективных и стойких продуктах для естественного макияжа.

Елена Болло

топ-визажист Aldo Coppola Lotte

База под макияж By Terry Hyaluronic Hydra-Primer 3 650 рублей pudra Hyaluronic Hydra Primer от By Terry — база, которую также можно использовать и как хайлайтер. За счет светоотражающих частиц в составе именно этот продукт придает очень натуральное свечение и дает эффект свежей и здоровой кожи. Я рекомендую эту базу обладательницам всех типов кожи, кроме жирной.

Фиксатор макияжа Fix Plus от МАС

1 950 рублей

iledebeaute

Этот спрей можно наносить до макияжа для дополнительного увлажнения, особенно если на коже есть шелушения. Если нанести спрей после макияжа, он послужит фиксирующим средством, которое удержит покрытие в течение всего дня. Спрей делает макияж менее заметным, что сейчас особенно актуально, так как главная тенденция последних сезонов — максимальная естественность. Также продукт подходит для влажного нанесения теней.

Хайлайтер MAC Mineralize Skinfinish Soft and Gentle 2 450 рублей shop.rivegauche Это продукт пудровой текстуры, который отлично вписывается в любой макияж и сливается с кожей.

База под тени MAC Paint Pots, оттенок Painterly

1 530 рублей

iledebeaute

Идеальный натуральный оттенок, который обеспечивает максимальную стойкость теней от восьми до 12 часов. Наносить их нужно тонким слоем. Продукт выравнивает цвет и рельеф кожи на веке, что важно при создании макияжа в стиле Nude, чтобы скрыть видимые на веке сосуды.

Румяна Dior в персиковом оттенке 2 445 рублей makeupstore Румяна нужны абсолютно всем. Без них никакой макияж не будет смотреться, потому что этот продукт завершает образ, освежает цвет лица, создает натуральный эффект молодой и здоровой кожи. Я наношу румяна не только на скулы, но и под бровь, на лоб по боковым сторонам и по линии роста волос и хорошо растушевываю границы.

Ольга Чижикова

визажист бьюти-бара ЦVЕТИ by Yaroslav Maslennikov

Праймер Tom Ford Complexion Enhancing в оттенке 01 pink glow 75 долларов tomford Праймер выравнивает кожу и подготавливает ее к нанесению тона: увлажняет, нивелирует и не забивает поры. Отлично подойдет тем, кто не любит тональное средство.

Тени Charlotte Tilbury Eyes to Mesmerise, цвет Mona Lisa

22 фунта

charlottetilbury

Обычно наношу эти тени натуральной пушистой кистью или пальцами. Они хорошо тушуются, позволяют создать красивый макияж очень быстро. С их помощью любая девушка с легкостью сделает себе smokey eyes.

Хайлайтер Dior Nude Air Glowing Gardens Illuminating Powder 56 долларов m.sephora Хайлайтер из лимитированной коллекции Glowing Gardens, который вошел в основную линейку хайлайтеров Dior (спасибо за это Питеру Филипсу, креативному директору марки по макияжу). Наношу его на скулы, веки и для создания «Лука Купидона» (макияж, придающий визуальную полноту губам. — Прим. ред.). Освежает и придает правильный лоск коже. На загорелой выглядит просто божественно.

Помада Tom Ford Lip Color в оттенке Twist of Fate

54 доллара

tomford

Самая любимая помада в моей косметичке неярко-кораллового цвета припыленной розы. Наношу на яблочки щек, верхнее веко, спинку носа, лоб. Использую натуральную традиционную японскую кисть Hakuhodo Yachiyo Tapered.

Румяна Delilah Colour Blush, цвет Clementine 2203 26 фунтов delilahcosmetics Мой фаворит в румянах. Лососевый оттенок придает здоровый румянец любой коже, а легкая шелковистая текстура средства хорошо тушуется. Люблю наносить на хорошо увлажненные губы — так румяна создают эффект бархата.

Аня Демидова

визажист сети парикмахерских Birdie и преподаватель по макияжу Birdie Education

Молочко-крем концентрат Embryolisse Lait-Сrème Сoncentré

1 590 рублей

pudra

Среди продуктов для увлажнения кожи в числе моих фаворитов — Embryolisse Lait-Сrème Сoncentré. Средство очень универсальное, а это, на мой взгляд, в продуктах для макияжа главное. Ингредиенты натурального происхождения, жирные кислоты и витамины наполняют кожу необходимыми питательными веществами. Текстура молочка быстро впитывается и при этом хорошо питает.

Тон Armani Luminessence CC 3 460 рублей iledebeaute Тональное средство от Armani, невесомая текстура которого и SPF-фактор 35 делают его идеальным для городской жизни. Оно подходит для всех типов кожи, но для жирной я бы хотела еще отметить тон британской марки Delilah. Он чуть плотнее, но прекрасно адаптируется к коже и имеет натурально-матовое покрытие.

Консилер-крем NARS

2 349 рублей

letu

При выборе консилера очень важно помнить: этот продукт не должен быть плотным, не должен сушить кожу и при этом должен быть пигментирован, поэтому я выбираю NARS. Его текстура густая и хорошо растушевывается, он расходуется очень экономно.

Гель для бровей Eyeko 1 590 рублей cosmotheca Британцы снова побеждают: мой любимый гель для бровей Eyeko. Его формула без парабенов и с растительными экстрактами мягко фиксирует волоски и придает им легкий оттенок, который подойдет всем. Мне нравится, что легкий оттенок придает текстуру бровям. Гель очень стойкий, но при этом не жесткий и не осыпается.

Armani Lip Maestro в оттенке 414 Red Blood

2 870 рублей

tsum

Универсальность, как я уже говорила, очень важный фактор в выборе косметики, поэтому делать румянец и красить губы будем одним продуктом Lip Maestro от Armani в оттенке 414. Правильный красный оттенок с холодным подтоном красиво растушевывается в морозный румянец, и на губах можно варьировать плотность и насыщенность для разного цвета кожи. Финиш матовый, но текстура не сушит.

Обложка: tomford, iledebeaute