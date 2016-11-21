Black FridayНа зиму: 10 вещей, чтобы пережить холода
Модные предметы зимнего гардероба, которые можно приобрести со скидкой
В преддверии «чёрной пятницы» мы в сотрудничестве с разными брендами составляем списки всего необходимого, чтобы у вас было время на приготовления к праздникам
Как защищаться в городе от холода — понятно: нужно закутаться с ног до головы, а лучше вообще не выходить на улицу. Но как быть, если из дома выйти все-таки надо, но в то же время хочется хорошо выглядеть? Совместно с сетью магазинов Red Fox и «Планетой Спорт» мы выбрали 10 вещей, которые будут греть даже в самую свирепую погоду. Представленные вещи 25 ноября можно будет приобрести со скидкой во всех магазинах сети, при покупке необходимо назвать или ввести промокод «Village».
Zamberlan Nevegal NW
22 580 рублей, 25 ноября скидка 50%
Легкие кожаные ботинки с двойной танкеткой.
Zamberlan Solda NW GTX WNS
24 200 рублей, 25 ноября скидка 50%
Кожаные ботинки для пешего туризма с водонепроницаемой мембраной GORE-TEX®.
Pajar IKE
17 160 рублей, 25 ноября скидка 40%
Водонепроницаемые ботинки с нескользящей подошвой из морозоустойчивого полиуретана.
Manitobah Half Mukluk
14 040 рублей, 25 ноября скидка 40%
Унты ручной работы из натуральной кожи и меха с бисерной вышивкой.
Pajar Bryce
46 800 рублей, 25 ноября скидка 40%
Ветрозащитная стеганая пуховая парка. Капюшон с подкладкой выполнен из меха кролика.
Red Fox Aurora
23 890 рублей, 25 ноября скидка 40%
Пуховое пальто с водоотталкивающей пропиткой.
Red Fox Arctica
22 860 рублей, 25 ноября скидка 40%
Водоотталкивающее полупальто с трехслойными пуховыми ячейками.
Red Fox Kodiak II GTX
31 180 рублей, 25 ноября скидка 40%
Парка из утиного пуха с водонепроницаемой мембраной GORE-TEX®.
Red Fox Talik
22 750 рублей, 25 ноября скидка 40%
Пуховое полупальто из материала с водоотталкивающей пропиткой.
Red Fox Nyla
22 750 рублей, 25 ноября скидка 40%
Водоотталкивающее пуховое полупальто с антигрязевой обработкой и утепленными плечами.
Материал подготовлен при поддержке Red Fox и планета спорт
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