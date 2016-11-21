Как защищаться в городе от холода — понятно: нужно закутаться с ног до головы, а лучше вообще не выходить на улицу. Но как быть, если из дома выйти все-таки надо, но в то же время хочется хорошо выглядеть? Совместно с сетью магазинов Red Fox и «Планетой Спорт» мы выбрали 10 вещей, которые будут греть даже в самую свирепую погоду. Представленные вещи 25 ноября можно будет приобрести со скидкой во всех магазинах сети, при покупке необходимо назвать или ввести промокод «Village».