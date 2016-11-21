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Как защищаться в городе от холода — понятно: нужно закутаться с ног до головы, а лучше вообще не выходить на улицу. Но как быть, если из дома выйти все-таки надо, но в то же время хочется хорошо выглядеть? Совместно с сетью магазинов Red Fox и «Планетой Спорт» мы выбрали 10 вещей, которые будут греть даже в самую свирепую погоду. Представленные вещи 25 ноября можно будет приобрести со скидкой во всех магазинах сети, при покупке необходимо назвать или ввести промокод «Village».

 

Zamberlan Nevegal NW

22 580 рублей, 25 ноября скидка 50% 

Легкие кожаные ботинки с двойной танкеткой.

На зиму: 10 вещей, чтобы пережить холода. Изображение № 1. 

На зиму: 10 вещей, чтобы пережить холода. Изображение № 2. 

Zamberlan Solda NW GTX WNS

24 200 рублей, 25 ноября скидка 50% 

Кожаные ботинки для пешего туризма с водонепроницаемой мембраной GORE-TEX®.

 

На зиму: 10 вещей, чтобы пережить холода. Изображение № 3.

Pajar IKE

17 160 рублей, 25 ноября скидка 40% 

Водонепроницаемые ботинки с нескользящей подошвой из морозоустойчивого полиуретана.

На зиму: 10 вещей, чтобы пережить холода. Изображение № 4.

Manitobah Half Mukluk

14 040 рублей, 25 ноября скидка 40% 

Унты ручной работы из натуральной кожи и меха с бисерной вышивкой.

  

Pajar Bryce

46 800 рублей, 25 ноября скидка 40% 

Ветрозащитная стеганая пуховая парка. Капюшон с подкладкой выполнен из меха кролика.

 На зиму: 10 вещей, чтобы пережить холода. Изображение № 5.

На зиму: 10 вещей, чтобы пережить холода. Изображение № 6.

Red Fox Aurora

23 890 рублей, 25 ноября скидка 40% 

Пуховое пальто с водоотталкивающей пропиткой.

На зиму: 10 вещей, чтобы пережить холода. Изображение № 7.

Red Fox Arctica

22 860 рублей, 25 ноября скидка 40% 

Водоотталкивающее полупальто с трехслойными пуховыми ячейками.

 

На зиму: 10 вещей, чтобы пережить холода. Изображение № 8. 

Red Fox Kodiak II GTX

31 180 рублей, 25 ноября скидка 40% 

Парка из утиного пуха с водонепроницаемой мембраной GORE-TEX®.

На зиму: 10 вещей, чтобы пережить холода. Изображение № 9.

Red Fox Talik

22 750 рублей, 25 ноября скидка 40% 

Пуховое полупальто из материала с водоотталкивающей пропиткой.

На зиму: 10 вещей, чтобы пережить холода. Изображение № 10.

Red Fox Nyla

22 750 рублей, 25 ноября скидка 40% 

Водоотталкивающее пуховое полупальто с антигрязевой обработкой и утепленными плечами.

 

 

 

Материал подготовлен при поддержке Red Fox и планета спорт

 

На зиму: 10 вещей, чтобы пережить холода. Изображение № 11.

На зиму: 10 вещей, чтобы пережить холода. Изображение № 12.