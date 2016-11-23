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«Черная пятница» — пожалуй, лучшее время, чтобы выгодно приобрести подарки близким к Новому году. Совместно с торговым центром «Авиапарк» мы выбрали магазины, где можно купить все необходимое: от нарядов для новогодней вечеринки до горнолыжной экипировки, гаджетов и даже тумбочки для прихожей.

 

 

«Черная пятница»: Где купить новогодние подарки. Изображение № 1.

Trend Island

Обновить зимний гардероб можно

в Trend Island. 21Shop, Sandro, Maje, Annarita, Bat Norton и еще 30 брендов, представленных в универмаге, предлагают скидки до 70 %.

 

«Черная пятница»: Где купить новогодние подарки. Изображение № 2.

Portal

Скидки в магазине российского бренда Portal достигают

50 %. Обувь также рекомендуем посмотреть в Vagabond, «Эконике», Baldinini, Calipso, Corsocomo, Högl, Loriblu.

«Черная пятница»: Где купить новогодние подарки. Изображение № 3.

Holika Holika

Монобрендовый магазин Holika Holika порадует любителей южнокорейского косметического бренда скидками до 70 %. Кроме того, распродажи пройдут в L’Occitane, Look Good, Sea of Spa и «Рив Гош».

 

Billabong

Австралийский Billabong предоставляет скидку 30 % на экипировку для сноуборда

и обувь и 50 % — на городскую одежду и аксессуары.

«Черная пятница»: Где купить новогодние подарки. Изображение № 4.

 

«Черная пятница»: Где купить новогодние подарки. Изображение № 5.

Design Boom

Обновить интерьер квартиры можно в DesignBoom, «Огого Обстановочка!» и Enjoy Me, где скидки достигают 70 %.

«Черная пятница»: Где купить новогодние подарки. Изображение № 6.

ЭПЛ Даймонд

Ювелирные украшения в подарок со скидкой 60 % можно приобрести в «ЭПЛ Даймонде».

 

«Черная пятница»: Где купить новогодние подарки. Изображение № 7.

«Каляев»

Меховые жилетки и шубы посмотрите в «Каляеве», магазин предоставляет скидки до 70 %. Шубы также распродают Manzari Gold и Elena Furs.

 

«Черная пятница»: Где купить новогодние подарки. Изображение № 8.

Media Markt

Нужен смартфон, планшет или панорамный телевизор?

В немецком магазине скидка на электронику и бытовую технику — 50 %. Интересные предложения также ждут

в re:Store, Asus Republic of Gamers, «М.Видео» и Sony Centre.

«Черная пятница»: Где купить новогодние подарки. Изображение № 9.

Aubade

Нижнее белье со скидками до 80 % можно будет купить

в Aubade, а также в DIM (до 50 %), Etam (30 %) и «Дикой орхидее» (30 %).

 

«Авиапарк»

С 25 по 27 ноября скидки предоставляют более 130 магазинов и кафе торгового центра. Это последняя в этом году масштабная распродажа «Авиапарка».

«Черная пятница»: Где купить новогодние подарки. Изображение № 10.

 

  

Материал подготовлен при поддержке АВИАПАРК

«Черная пятница»: Где купить новогодние подарки. Изображение № 11.

 