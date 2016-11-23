«Черная пятница» — пожалуй, лучшее время, чтобы выгодно приобрести подарки близким к Новому году. Совместно с торговым центром «Авиапарк» мы выбрали магазины, где можно купить все необходимое: от нарядов для новогодней вечеринки до горнолыжной экипировки, гаджетов и даже тумбочки для прихожей.