Black Friday«Черная пятница»: Где купить новогодние подарки
Магазины для покупки подарков к Новому году со скидками
В преддверии «черной пятницы» мы в сотрудничестве с разными брендами составляем списки всего необходимого, чтобы у вас было время на приготовления к праздникам
«Черная пятница» — пожалуй, лучшее время, чтобы выгодно приобрести подарки близким к Новому году. Совместно с торговым центром «Авиапарк» мы выбрали магазины, где можно купить все необходимое: от нарядов для новогодней вечеринки до горнолыжной экипировки, гаджетов и даже тумбочки для прихожей.
Trend Island
Обновить зимний гардероб можно
в Trend Island. 21Shop, Sandro, Maje, Annarita, Bat Norton и еще 30 брендов, представленных в универмаге, предлагают скидки до 70 %.
Portal
Скидки в магазине российского бренда Portal достигают
50 %. Обувь также рекомендуем посмотреть в Vagabond, «Эконике», Baldinini, Calipso, Corsocomo, Högl, Loriblu.
Holika Holika
Монобрендовый магазин Holika Holika порадует любителей южнокорейского косметического бренда скидками до 70 %. Кроме того, распродажи пройдут в L’Occitane, Look Good, Sea of Spa и «Рив Гош».
Billabong
Австралийский Billabong предоставляет скидку 30 % на экипировку для сноуборда
и обувь и 50 % — на городскую одежду и аксессуары.
Design Boom
Обновить интерьер квартиры можно в DesignBoom, «Огого Обстановочка!» и Enjoy Me, где скидки достигают 70 %.
ЭПЛ Даймонд
Ювелирные украшения в подарок со скидкой 60 % можно приобрести в «ЭПЛ Даймонде».
«Каляев»
Меховые жилетки и шубы посмотрите в «Каляеве», магазин предоставляет скидки до 70 %. Шубы также распродают Manzari Gold и Elena Furs.
Media Markt
Нужен смартфон, планшет или панорамный телевизор?
В немецком магазине скидка на электронику и бытовую технику — 50 %. Интересные предложения также ждут
в re:Store, Asus Republic of Gamers, «М.Видео» и Sony Centre.
Aubade
Нижнее белье со скидками до 80 % можно будет купить
в Aubade, а также в DIM (до 50 %), Etam (30 %) и «Дикой орхидее» (30 %).
«Авиапарк»
С 25 по 27 ноября скидки предоставляют более 130 магазинов и кафе торгового центра. Это последняя в этом году масштабная распродажа «Авиапарка».
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