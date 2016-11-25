Black FridayНа выбор: 10 базовых предметов гардероба
Необходимые вещи на трехдневной распродаже
В преддверии «черной пятницы» мы в сотрудничестве с Lamoda составили список всего необходимого, чтобы у вас было больше время на подготовку к праздникам
Распродажа, аналогичная американской Black Friday, в России началась вечером в четверг и продлится три дня. Мы уже писали про аксессуары, косметику и бытовую технику. Сегодня мы делаем подборку базовых предметов мужского и женского гардероба.
Платья
Трикотажное платье длины миди станет идеальным вариантом для зимы. А если захочется сделать его более нарядным, добавьте несколько ярких аксессуаров, и образ заиграет по-новому.
Рюкзаки
Сегодня он уже не ассоциируется со спортивным стилем — рюкзак можно сочетать не только с кроссовками, но и с ботинками или ботильонами.
Свитеры
В этом сезоне обратите внимание на модели свободного кроя, как у Jacqueline de Yong, с запредельно длинными рукавами, как у Aurora Firenze, и в полоску, как у Lost Ink.
Пальто
В холодную погоду пальто вряд ли понадобится, но весной это незаменимая вещь в гардеробе.
Ботфорты
Ботфорты не теряют своей популярности уже второй сезон. Лучше всего сочетать их со скинни-джинсами с завышенной талией или оверсайз-платьем.
Парки
Есть множество вариаций классической парки. Ее можно носить как с джинсами и свитером, так и с брюками и пиджаком.
Джемперы и свитеры
Джемпер с круглым вырезом будет хорошо смотреться с полосатой рубашкой, блейзером и шерстяными брюками. Свитер же с высоким воротником сочетается с джинсами и замшевыми туфлями.
Рубашки
Необходимая вещь в любом гардеробе. Идеальная рубашка должна иметь толстые пуговицы, быть сшитой из тонкого хлопка и отличаться высоким качеством.
Футболки
Еще одна футболка в гардеробе не будет лишней. Зимой ее можно носить под свитером, кардиганом или свитшотом.
Ботинки
Существуют ботинки для всех сезонов, случаев и задач. Зимой стоит обратить внимание на Geox, Patrol и Wrangler.
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