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Распродажа, аналогичная американской Black Friday, в России началась вечером в четверг и продлится три дня. Мы уже писали про аксессуары, косметику и бытовую технику. Сегодня мы делаем подборку базовых предметов мужского и женского гардероба.

 

 

На выбор: 10 базовых предметов гардероба. Изображение № 1.

Платья

Трикотажное платье длины миди станет идеальным вариантом для зимы. А если захочется сделать его более нарядным, добавьте несколько ярких аксессуаров, и образ заиграет по-новому.

 

На выбор: 10 базовых предметов гардероба. Изображение № 2.

Рюкзаки

Сегодня он уже не ассоциируется со спортивным стилем — рюкзак можно сочетать не только с кроссовками, но и с ботинками или ботильонами.

На выбор: 10 базовых предметов гардероба. Изображение № 3.

Свитеры

В этом сезоне обратите внимание на модели свободного кроя, как у Jacqueline de Yong, с запредельно длинными рукавами, как у Aurora Firenze, и в полоску, как у Lost Ink.

 

Пальто

В холодную погоду пальто вряд ли понадобится, но весной это незаменимая вещь в гардеробе.

На выбор: 10 базовых предметов гардероба. Изображение № 4.

 

На выбор: 10 базовых предметов гардероба. Изображение № 5.

Ботфорты

Ботфорты не теряют своей популярности уже второй сезон. Лучше всего сочетать их со скинни-джинсами с завышенной талией или оверсайз-платьем.

На выбор: 10 базовых предметов гардероба. Изображение № 6.

Парки

Есть множество вариаций классической парки. Ее можно носить как с джинсами и свитером, так и с брюками и пиджаком.

 

На выбор: 10 базовых предметов гардероба. Изображение № 7.

Джемперы и свитеры

Джемпер с круглым вырезом будет хорошо смотреться с полосатой рубашкой, блейзером и шерстяными брюками. Свитер же с высоким воротником сочетается с джинсами и замшевыми туфлями.

 

На выбор: 10 базовых предметов гардероба. Изображение № 8.

Рубашки

Необходимая вещь в любом гардеробе. Идеальная рубашка должна иметь толстые пуговицы, быть сшитой из тонкого хлопка и отличаться высоким качеством.

На выбор: 10 базовых предметов гардероба. Изображение № 9.

Футболки

Еще одна футболка в гардеробе не будет лишней. Зимой ее можно носить под свитером, кардиганом или свитшотом.

 

Ботинки

Существуют ботинки для всех сезонов, случаев и задач. Зимой стоит обратить внимание на Geox, Patrol и Wrangler.

На выбор: 10 базовых предметов гардероба. Изображение № 10.

 

  

Материал подготовлен при поддержке Lamoda

На выбор: 10 базовых предметов гардероба. Изображение № 11. 

 