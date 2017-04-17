ТЕКСТ: Ирина Евдокимова

Пасха уже позади, но это не повод терять ощущение праздника, доедая кулич на завтрак. Показываем яркую пару носков молодого петербургского бренда St. Friday с надписью «Спасу и сохраню» — для желающих продлить хорошее настроение и заодно порадовать окружающих.

ST. FRIDAY, 399 рублей

Глубокий черный цвет, кириллица, стопроцентный хлопок и броская надпись, дающая ощущение поддержки высших сил перед важным собранием или походом в магазин посреди ночи, — такое удовольствие обойдется практически в 400 рублей.

Советуем носить их с монохромными кроссовками — классическими или более заметными.

Привычного сочетания цветов и нейтральных оттенков у марки не найти — но это даже к лучшему. По словам дизайнеров бренда, при создании летней коллекции они «просто хулиганили», а также вдохновлялись уличной культурой городов России и ностальгировали по советскому прошлому. Среди других моделей коллекции можно найти варианты с героями советской мультипликации, надписями на русском языке и авторскими рисунками. Лукбук коллекции получился не менее примечательным.

Обложка: St. Friday