Подвеска «Cемечка»

Мне хотелось создать ювелирное украшение, которое бы посмеялось над самим собой. В нашей культуре семечки ассоциируются с щелканьем, которое сопровождает важные мыслительные процессы: сплетни, обсуждение мировых проблем или решение сложных задач. В то же время семечко — символ плодородной земли, тяжелой работы и богатого урожая, неотделимое от русского человека ощущение сопричастности к громадному, великому.

Но для меня семечка прежде всего — это символ бесконтрольного потребления, в котором обнаруживает себя современный человек. Мода, сезонность, новинки, журналы, реклама, рекомендации — все, что сегодня было важно, завтра покажется устаревшим, как бриллианты немодной огранки, цепи неактуального плетения, вычурность, минимализм, жемчуг, стекло и синтетика.