Вещи неделиИроничные кольца и подвески-семечки от Moonswoon
Серебро на шнурках от кроссовок и подвески в форме скрепок от уральской марки
Уральская марка украшений Moonswoon запустила коллекцию Urban Underground с ироничными украшениями — кольцом с надписью «Камень», но без камня, подвеской из затемненного серебра в форме жареной семечки, плоским браслетом на шнурках от кроссовок и тонкой подвеской в виде канцелярской скрепки. Создательница коллекции, Ольга Локшина, рассказала The Village о каждой из четырех новинок.
Ольга Локшина
создательница марки Moonswoon
Urban Underground — это городское подполье. Оно скрыто от наших глаз, но его присутствие ощущается на всех уровнях формирования культуры и моды. Это front-end, истинный современный авангард мысли и творчества, в котлах которого выплавляются тренды, течения и веяния. В конце концов, это бурлящий поток энергии юности, выносящий новые мысли и смыслы. Серия Urban Underground — это попытка редуцирования современных трендов к ювелирным артефактам, а формы — к абсолютному минимализму.
ЦЕНА: 2 900 рублей
Подвеска «Cемечка»
Мне хотелось создать ювелирное украшение, которое бы посмеялось над самим собой. В нашей культуре семечки ассоциируются с щелканьем, которое сопровождает важные мыслительные процессы: сплетни, обсуждение мировых проблем или решение сложных задач. В то же время семечко — символ плодородной земли, тяжелой работы и богатого урожая, неотделимое от русского человека ощущение сопричастности к громадному, великому.
Но для меня семечка прежде всего — это символ бесконтрольного потребления, в котором обнаруживает себя современный человек. Мода, сезонность, новинки, журналы, реклама, рекомендации — все, что сегодня было важно, завтра покажется устаревшим, как бриллианты немодной огранки, цепи неактуального плетения, вычурность, минимализм, жемчуг, стекло и синтетика.
Кольцо «Камень»
Цена: 6 500 рублей (в цвете)
Это кольцо так и называется — «Кольцо с камнем» — почти как «Роман с камнем» в старом голливудском фильме. Каламбур в названии очевиден, но есть в нем и вторая важная тема — присутствие. Современный человек всегда наполовину «там», в практически осязаемом и бесконечно влиятельном виртуальном мире. Мне кажется, что в скором будущем мир предметов и живой природы вынужден будет вступить в противостояние за право называть свой мир реальным.
Подвеска «Скрепка»
Цена: 2 500 рублей
Каждое творение живой природы совершенно: у мельчайшей детали есть смысл и функция и нет совершенно ничего лишнего. Человек нечасто может похвастаться такой же изобретательностью, однако некоторые выдающиеся экземпляры встречаются: спичка или, например, скрепка. Основная цель и идея скрепки — соединять. Так и здесь: серебряная скрепка выступает одновременно замком и подвеской. Это символ кристальной мысли, человеческого гения, не требующего никаких доработок.
Браслет «Шнурок»
Этот браслет — самое массивное и в то же время простое высказывание в коллекции. Простая форма широкой полированной гладкой серебряной ленты браслета регулируется шнурком от кроссовка. Это реверанс в сторону стрит-стайл трендов и серийных сникеров по цене эксклюзивных вещей ручной работы. Одно простое привычное движение, максимальный контраст ощущений на кончиках пальцев: теплый структурный хлопок и холодный гладкий металл — заигрывание с привычными поведенческими паттернами: завязыванием кроссовка и застегиванием ювелирного украшения.
Цена: 7 500 рублей
Фотографии: Urban Underground
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