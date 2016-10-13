Дача неделиТрехэтажный дуплекс для большой семьи в Новой Москве
Просторный дом в скандинавском стиле с яркими акцентами
Дуплекс в поселке в Новой Москве, который купили Ксения и Иван для своей большой семьи, продавался без черновой отделки и разводки коммуникаций. Поэтому перед хозяевами, которые решили не прибегать к услугам дизайн-бюро и самостоятельно занялись обустройством, стояла задача не только отделать и декорировать свой дом, но и продумать его инженерию.
В доме три этажа. На первом располагается просторная гостиная, объединенная с кухней. Центр кухни — большой стол, который при желании можно дополнительно разложить и сделать его еще больше. Зону кухни от гостиной отделяет камин в лаконичном скандинавском стиле. В гостиной еще не хватает дивана. Пока Ксения ищет подходящий вариант, ее младший сын с удовольствием играет на большом открытом пространстве.
На первом этаже есть кладовка, где хранятся заготовки и спрятаны нужные бытовые вещи, гардеробная и санузел. В нем хозяева обустроили небольшую душевую — для того, чтобы мыть собаку, а также обувь после летних прогулок во дворе.
На втором этаже — просторная родительская спальня и санузел, а также детская для младшего ребенка. Спальня получилась в светлых тонах, без большого количества деталей, со спокойной удобной мебелью. Небольшим акцентом стало дерево на обоях за изголовьем кровати. Деревья, кстати, часто встречаются в интерьере дома. Хозяева объясняют это тем, что, переехав из шумного города в собственный дом, они хотели оказаться ближе к природе и ощущать это не только на улице, но и в доме.
Фотографии
рената гарипова
Город
Новая Москва
Метраж
170 м2
Комнаты
5
Этажи
3
Санузел выполнен в светлых тонах и отделан фактурной волнистой плиткой. Ксения решила не делать здесь традиционное для ванных комнат освещение и повесила люстру. Еще одна интересная деталь — украшающий ванную комнату портрет Натальи Водяновой, снятый фотографом Паоло Роверси.
Детская также пропитана любовью семьи к классическому скандинавскому стилю, но не лишена яркого акцента — им стали обои с птицами и трогательные постеры и картинки в рамках, развешанные на стенах. Каждый элемент декора и текстиль до мелочей продуман во всем доме, но в этой комнате особенно.
Третий этаж дуплекса — мансардный. Здесь спальня старших сыновей-близнецов, их собственный санузел, а также комната для творчества и работы.
Спальня мальчиков получилась довольно яркой: одна стена лимонного цвета, а другая — с огромной картой мира. В этой комнате тоже есть свое дерево — кактус, привезенный из Мексики.
Санузел тоже не лишен красок — основной цвет в нем тоже желтый, но с добавлением красного, синего и зеленого. Здесь две отдельные раковины, душевая, стиральная машина — все, чтобы юным хозяевам пространства было удобно.
В комнате для творчества одна стена покрыта грифельной краской — на ней можно рисовать мелом или устраивать фотосессии.
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