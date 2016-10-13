Дуплекс в поселке в Новой Москве, который купили Ксения и Иван для своей большой семьи, продавался без черновой отделки и разводки коммуникаций. Поэтому перед хозяевами, которые решили не прибегать к услугам дизайн-бюро и самостоятельно занялись обустройством, стояла задача не только отделать и декорировать свой дом, но и продумать его инженерию.

В доме три этажа. На первом располагается просторная гостиная, объединенная с кухней. Центр кухни — большой стол, который при желании можно дополнительно разложить и сделать его еще больше. Зону кухни от гостиной отделяет камин в лаконичном скандинавском стиле. В гостиной еще не хватает дивана. Пока Ксения ищет подходящий вариант, ее младший сын с удовольствием играет на большом открытом пространстве.

На первом этаже есть кладовка, где хранятся заготовки и спрятаны нужные бытовые вещи, гардеробная и санузел. В нем хозяева обустроили небольшую душевую — для того, чтобы мыть собаку, а также обувь после летних прогулок во дворе.



На втором этаже — просторная родительская спальня и санузел, а также детская для младшего ребенка. Спальня получилась в светлых тонах, без большого количества деталей, со спокойной удобной мебелью. Небольшим акцентом стало дерево на обоях за изголовьем кровати. Деревья, кстати, часто встречаются в интерьере дома. Хозяева объясняют это тем, что, переехав из шумного города в собственный дом, они хотели оказаться ближе к природе и ощущать это не только на улице, но и в доме.