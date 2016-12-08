Затевать ремонт раз в несколько лет, чтобы обновить его согласно вновь появившимся тенденциям, дорого и бессмысленно, если только вы не получаете удовольствие от непрерывного ремонта.

Но как сделать такое пространство, которое не надоест и не будет выглядеть устаревшим даже через десять лет? Узнали у дизайнера интерьеров.

Комментарий Павел Герасимов дизайнер интерьера и соруководитель мастерской Geometrium

Создать такой интерьер — задача не из легких. Все меняется неожиданно, и мода непредсказуема. Поэтому вместо погони за трендами предлагаю подойти к этому вопросу максимально разумно.

В последние годы люди все чаще стали обращаться к дизайнерам для оформления своего жилого пространства. И не затем, чтобы, как в конце прошлого века, сделать что-нибудь эдакое со сложными формами и миллионом фактур. Напротив, люди, особенно жители мегаполисов, идут к дизайнерам за легкими интерьерами, в которых нет ничего лишнего.

И они правы. Хотя, казалось бы, интерьер, который не потеряет актуальности через десяток лет, должен быть каким-то футуристичным, опережающим время. На самом деле все не совсем так.

Мы живем в век огромного количества информации и инновационных технологий. Если сравнить прошлый век и современность, то сегодня человек получает за день столько информации, сколько сто лет назад не получали за недели, месяцы, а то и годы. Мы читаем социальные сети, смотрим новости, все время видим рекламные ролики и баннеры, держим в голове огромное количество задач, решаем массу вопросов в течение дня. Сейчас мы имеем возможность получить ответы на любые вопросы за считанные секунды.

Поэтому жители города и стремятся создать спокойную и уютную атмосферу дома. Некое убежище, где можно отдохнуть от обилия информации и городской суеты. Воздух, пространство, свежесть, легкость, лаконичность, ничего лишнего — это те слова, которые используют наши заказчики при разработке дизайн-проекта. И именно эти слова можно применить для описания интерьера, который будет актуален в будущем.

Тенденции последних лет — это упрощение форм, лаконичность, функциональность и удобство интерьера. В тренде также натуральные природные материалы в отделке и мебели. Можно предположить, что в течение последующих десяти лет потребности горожан в свободном пространстве, лаконичности и натуральности материалов только усилятся.

Чем быстрее города будут расти, чем больше будет информации вокруг нас, тем быстрее это станет всеобщим трендом. По моим предположениям, интерьеры станут функциональными, автоматизированными с помощью системы «умный дом». В своих квартирах и домах мы будем только отдыхать, интерьеры будут с тщательно продуманной эргономикой. Лишние детали уйдут, останется только то, что нам необходимо для жизни.

Будут актуальны светлые интерьеры, в которых много свободного пространства. Что касается отделки, в приоритете окажутся натуральные материалы, такие как дерево, камень, лен, хлопок. В интерьерах появится много растений. Станут актуальны живые стенки с системами автоматического полива, сейчас это направление только начинает активно развиваться.

Если вы планируете ремонт и хотите стать обладателем интерьера, не подвластного времени, вот несколько пунктов, на которые вам нужно обратить внимание:

Тщательно продумывайте планировку

Она гораздо важнее любого декора и выбора цветов. Именно от нее зависит, удобно вам будет жить в этом пространстве или нет. Современные интерьеры и тем более интерьеры будущего отличаются продуманной эргономикой и функциональностью.

Выпишите все свои пожелания, привычки и действия, которые будете совершать в квартире. Расстановку мебели и стен необходимо делать очень продуманными, буквально перерисовывая на план весь ваш образ жизни.

Не перегружайте интерьер лишними деталями

Всю мебель, материалы и формы в интерьере нужно тщательно продумывать и убирать все лишнее. Присутствие каждого предмета в интерьере — светильника, кресла и тем более статуэтки — должно быть обосновано. Важно, чтобы все вещи находились на своем месте и не перегружали интерьер.

Используйте светлые отделочные материалы

Особенно на стенах. Светлая отделка на стенах позволяет расширить границы и создать ощущение простора и свободного пространства. А это будет актуально всегда.

Выбирайте натуральные материалы в отделке

Например, для пола лучше использовать массивную доску, мрамор или сланец, гранит.

Отдавайте предпочтение цветовым сочетаниям, которые встречаются в природе

Таким образом вы сможете усилить природную атмосферу у себя в квартире или доме.

Выбирайте встроенную мебель

Встроенная мебель позволяет сделать интерьер визуально свободным от лишних предметов, при этом вы не жертвуете функциональностью. Это важно решить еще на стадии расстановки мебели. Правильно продуманная система хранения — очень важный момент.

Продумайте сценарии освещения

Современные технологии позволяют создавать разные атмосферы интерьера с помощью освещения. У света есть разные задачи: можно создать легкий интимный свет для соответствующей атмосферы, можно сделать функциональное освещение, которое будет освещать ваши действия в интерьере. Не забывайте про общее освещение, чтобы при желании каждый угол был равномерно освещен.

Позаботьтесь о системе «умный дом»

Конечно, системы будут постоянно совершенствоваться, но уже сейчас существуют отличные варианты для управления освещением, звуком и климатом. Есть смысл начать пользоваться ими уже сейчас.

Не забывайте про растения в интерьере

Если вы не поклонник растений в горшках, выбирайте живую стенку или стабилизированный мох. Это позволит вам отдыхать дома, ощущая гармонию и удовлетворение.

обложка: Daria Minaeva - stock.adobe.com